Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» в ответ организовал опасную и затяжную атаку в чужой зоне. Сначала Василевский отбил опасный бросок, затем шайбу довели до Орлова, с чьим выстрелом с кистей и добиванием от Ти Джея Оши голкипер снова справился. Однако Оши вернул диск на синюю линию, и Орлов уже со щелчка прошил российского вратаря «Тампы». В качестве ассистентов у Дмитрия записаны Оши и Мэтт Нисканен.