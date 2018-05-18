Вашингтон Кэпиталз

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Вылетела шайба за пределы площадки, но удаления у хозяев не будет из-за рикошета. Зато вбрасывание в зоне «Кэпс, правда, выигрывают его как раз «столичные».
Поеееехали! Второй период стартовал.
Со счетом 15-7 по броскам уходят команды на перерыв, но игровое преимущество пока ничего не дает «Кэпиталз». «Тампа» пропустила первой, но быстро отыгралась и забросила вторую шайбу, после чего удержала перевес до перерыва, причем трижды гости поиграли в меньшинстве. Отдыхаем и возвращаемся на второй период.
Все, в полном составе «Лайтнинг», и тут же заканчивается первый период. Сирена.
А сейчас уверенно отбивается «Тампа». Тает штрафное время Кучерова, да и до сирены на перерыв недалеко.
В полном составе «молния», отбились гости. Под конец Василевский справился с броском Эллера.
Еще один хитрый пас Овечкина на дальнюю штангу ставит в тупик и чужих, и своих.
Врана с партнером фактически выскочили 2 в 1, но пас чешского форварда пришелся в коньки товарищу по команде.
Не самый удачный отрезок для «Кэпс» в эти минуты. «Тампа» контролирует территорию, не пуская хозяев в свою зону.
Никита Кучеров начал комбинацию, но в итоге не будет записан в ассистенты, потому что Пойнт после передачи россиянина успел сыграть в стеночку с Джей Ти Миллером, а потом выложил на бросок в пустой угол Стэмкосу, и капитан не промахнулся!
Активны обе команды в чужой зоне, но и бросать друг другу особо не дают. Дэн Джирарди заблокировал выстрел Овечкина в проходе.
Пока в игре коммерческая пауза, стоит сказать, что «Вашингтон» в этом плей-офф выиграл 8 из 11-ти встреч, в которых открывал счет. По броскам сейчас счет 6-4 в пользу хозяев.
Мгновенно отвечают гости, причем комбинация в чужой зоне, где Тайлер Джонсон нашел у правой штанги Янни Гурде, а тот перевел на другую на пустой угол Пойнту, была просто шикарной. Не было у Холтби шансов спасти.
«Вашингтон» в ответ организовал опасную и затяжную атаку в чужой зоне. Сначала Василевский отбил опасный бросок, затем шайбу довели до Орлова, с чьим выстрелом с кистей и добиванием от Ти Джея Оши голкипер снова справился. Однако Оши вернул диск на синюю линию, и Орлов уже со щелчка прошил российского вратаря «Тампы». В качестве ассистентов у Дмитрия записаны Оши и Мэтт Нисканен.
Серия взаимных ошибок перед синей линией зоны гостей едва не привела к опасному перехвату Кузнецова.
Уже во второй смене друг против друга на льду оказались Кучеров и Овечкин. Но, опять же, пока борьба в средней зоне идет.
«Тампа» выигрывает вбрасывание, но первую атаку в матче проводит «Вашингтон», хотя она ни к чему не приводит.
Поееееехали! Матч начался.
Овечкин, конечно, тоже в центре внимания. Ну а сейчас будет гимн США.
Выходят команды на лед под светомузыку в «Верайзон Центре». Режиссер акцентирует внимание на вернувшемся в строй Бэкстреме, Василевском и Кучерове.
В состав «Кэпиталз» вернулся Никлас Бэкстрем, пропустивший первые три матча из-за повреждения.
После третьего матча главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц остался недоволен игрой команды в меньшинстве. Он пообещал внести несколько поправок перед сегодняшней встречей.
В прошлой встрече великолепную игру продемонстрировал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Голкипер отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и стал первой звездой матча.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров в трех встречах забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал в этой серии четыре очка (2+2). На счету его партнера по команде Евгения Кузнецова шесть результативных баллов (2+4).
В первых двух встречах, которые прошли в Тампе, победу праздновали хоккеисты «Вашингтона» (4:2, 6:2). Матч в столице США завершился победой молний со счетом 4:2.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов. Матч начнется примерно в 3.00 мск.
Текстовая трансляция четвертого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».