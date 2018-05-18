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Александр Овечкин (слева) против Андрея Василевского Reuters
Александр Овечкин (слева) против Андрея Василевского

Кубок Стэнли. «Тампа» выигрывает в Вашингтоне. LIVE

Онлайн-трансляция четвертого матча серии «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
18 мая 03:00   |  перерыв
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:2
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Крис Руни  (Бостон, США), Горд Дуайер  (Галифакс, Канада)
1:0Орлов
Эллер2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Пойнт
1:2Стэмкос
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'21

Овечкин атакует ворота в быстром прорыве, но бросок уходит выше створа.

'21

Вылетела шайба за пределы площадки, но удаления у хозяев не будет из-за рикошета. Зато вбрасывание в зоне «Кэпс, правда, выигрывают его как раз «столичные».

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Со счетом 15-7 по броскам уходят команды на перерыв, но игровое преимущество пока ничего не дает «Кэпиталз». «Тампа» пропустила первой, но быстро отыгралась и забросила вторую шайбу, после чего удержала перевес до перерыва, причем трижды гости поиграли в меньшинстве. Отдыхаем и возвращаемся на второй период.

'20

Все, в полном составе «Лайтнинг», и тут же заканчивается первый период. Сирена.

'20

А сейчас уверенно отбивается «Тампа». Тает штрафное время Кучерова, да и до сирены на перерыв недалеко.

'19

Шанс у Кузнецова, но Василевский был готов к броску с острого угла. Атака продолжилась, и уже Овечкин не попал в касание в угол!

'18

Никита Кучеров старательно прессинговал Нисканена в средней зоне, хотел поднять защитнику клюшку и перестарался — удаление!

'17

В полном составе «молния», отбились гости. Под конец Василевский справился с броском Эллера.

'17

Еще один хитрый пас Овечкина на дальнюю штангу ставит в тупик и чужих, и своих.

'16

Красиво и эффективно разыгрывает «Вашингтон». Совсем чуть-чуть не хватило Кузнецову, чтобы замкнуть пас на пятаке!

'15

Виктор Хедман в штраф-боксе за удар клюшкой Якуба Враны! Второе большинство «Кэпс».

'15

Врана с партнером фактически выскочили 2 в 1, но пас чешского форварда пришелся в коньки товарищу по команде.

'14

Хитрющая неожиданная передача Овечкина на дальнюю штангу в касание, где Кузнецову немного не хватает, чтобы подставить клюшку и замкнуть пустой угол. И выходит пятый игрок у «Лайтнинг».

'13

И еще бросок от Овечкина, теперь со вбрасывания — снова на месте вратарь «Тампы».

'13

Овечкин дважды атакует в касание из «офиса». В первом случае неточно, во втором игру останавливает сейв Василевского.

'12

Повздорили у борта Том Уилсон и Янни Гурде, но при этом форвард «Лайтнинг» раньше сфолил и поэтому получает удаление! Первое большинство «Вашингтона» в матче.

'12

Овечкин! Перехватил шайбу в чужой зоне и расстреливал ворота, но... не попал в створ! Хотя там был рикошет от защитника.

'10

Не самый удачный отрезок для «Кэпс» в эти минуты. «Тампа» контролирует территорию, не пуская хозяев в свою зону.

'9

Никита Кучеров начал комбинацию, но в итоге не будет записан в ассистенты, потому что Пойнт после передачи россиянина успел сыграть в стеночку с Джей Ти Миллером, а потом выложил на бросок в пустой угол Стэмкосу, и капитан не промахнулся!

'9

ГОООООООООООООЛ! Стивен Стэмкос — 1:2!

'8

Удаление! Это Ларс Эллер лежа пытался заблокировать клюшкой бросок Стэмкоса и добился цели, но ценой подножки. Первое в матче большинство у «Тампы».

'8

Активны обе команды в чужой зоне, но и бросать друг другу особо не дают. Дэн Джирарди заблокировал выстрел Овечкина в проходе.

'7

Пока в игре коммерческая пауза, стоит сказать, что «Вашингтон» в этом плей-офф выиграл 8 из 11-ти встреч, в которых открывал счет. По броскам сейчас счет 6-4 в пользу хозяев.

'6

Мгновенно отвечают гости, причем комбинация в чужой зоне, где Тайлер Джонсон нашел у правой штанги Янни Гурде, а тот перевел на другую на пустой угол Пойнту, была просто шикарной. Не было у Холтби шансов спасти.

'6

ГОООООООООООЛ! Брэйден Пойнт — 1:1!

'5

«Вашингтон» в ответ организовал опасную и затяжную атаку в чужой зоне. Сначала Василевский отбил опасный бросок, затем шайбу довели до Орлова, с чьим выстрелом с кистей и добиванием от Ти Джея Оши голкипер снова справился. Однако Оши вернул диск на синюю линию, и Орлов уже со щелчка прошил российского вратаря «Тампы». В качестве ассистентов у Дмитрия записаны Оши и Мэтт Нисканен.

'5

ГОООООООООЛ! Дмитрий Орлов — 1:0!

'4

Опять звенья Кузнецова и Стэмкоса оказались на льду друг против друга. Стэммер выиграл вбрасывание в чужой зоне, но до броска «молния» довела дело только после выхода шайбы в среднюю зону. Атаковал вошедший с шайбой во владения Холтби Кучеров. В створ не попал.

'3

Серия взаимных ошибок перед синей линией зоны гостей едва не привела к опасному перехвату Кузнецова.

'2

Момент! Янни Гурде покрутился с шайбой за воротами и сделал пас на пятак, откуда Брэйден Пойнт в касание малость не попал в дальний угол.

'2

Уже во второй смене друг против друга на льду оказались Кучеров и Овечкин. Но, опять же, пока борьба в средней зоне идет.

'1

«Тампа» выигрывает вбрасывание, но первую атаку в матче проводит «Вашингтон», хотя она ни к чему не приводит.

'1

Поееееехали! Матч начался.

03:15

Овечкин, конечно, тоже в центре внимания. Ну а сейчас будет гимн США.

03:10

Выходят команды на лед под светомузыку в «Верайзон Центре». Режиссер акцентирует внимание на вернувшемся в строй Бэкстреме, Василевском и Кучерове.

03:05

В состав «Кэпиталз» вернулся Никлас Бэкстрем, пропустивший первые три матча из-за повреждения.

03:00

После третьего матча главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц остался недоволен игрой команды в меньшинстве. Он пообещал внести несколько поправок перед сегодняшней встречей.

02:55

В прошлой встрече великолепную игру продемонстрировал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Голкипер отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и стал первой звездой матча.

02:50

Форвард «Тампы» Никита Кучеров в трех встречах забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

02:45

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал в этой серии четыре очка (2+2). На счету его партнера по команде Евгения Кузнецова шесть результативных баллов (2+4).

02:40

В первых двух встречах, которые прошли в Тампе, победу праздновали хоккеисты «Вашингтона» (4:2, 6:2). Матч в столице США завершился победой молний со счетом 4:2.

02:35

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов. Матч начнется примерно в 3.00 мск.

02:30

Текстовая трансляция четвертого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».