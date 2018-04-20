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Трансляция
С конца
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'14
«Ак Барс» в полном составе.
'14
Опасно! Плэтт оказался один перед воротами, но послал шайбу в грудь Гарипову.
'13
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Гарипов справился с дальним броском Марченко, а затем среагировал на выстрел Нестерова.
'12
'12
После видеопросмотра не засчитали гол ЦСКА! Телегин доставил шайбу на пятак, а Светлаков пропихнул её в ворота! Но арбитр усмотрел помеху вратарю после добивания Светлакова.
'10
Трибуны встретили аплодисментами жёсткий силовой приём Пашнина против Свитова в средней зоне. Всё было в рамках правил.
'9
Пашнин от синей линии аккуратно набросил на пятак, но Телегин из убойной позиции не попал по шайбе.
'8
Выстояли казанцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Лямкин.
'8
Нестеров сделал перевод на Марченко, который щёлкнул с левого края! Гарипов переместился и забрал шайбу.
'7
Давят «армейцы» в большинстве! Плэтт оказался один перед воротами, но не сумел пробить Гарипова. А затем голкипер гостей справился с серией дальних бросков.
'6
'6
Плэтт выиграл борьбу за воротами, вылез на пятак и бросил в ближний угол — Гарипов был начеку.
'5
«Барсы» прилично проводят стартовые минуты периода. Много работы у Сорокина, «армейцы» вынуждены обороняться.
'4
Опаснейший момент у «Ак Барса»! Прошла диагональ на Батыршина, который с острого угла не попал по пустым воротам.
'3
Казанцы провели атаку правым флангом. Секач бросил с правого края — Сорокин прижал шайбу ко льду.
'2
Ландер подобрал шайбу за воротами, вылез на пятак и бросил низом — Сорокин всё перерыл щитками.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина: ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Ак Барса».