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Трансляция
С конца
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'39
'37
«Ак Барс» в полном составе.
'37
Григоренко вылез из-за ворот и бросил с острого угла — Гарипов был начеку.
'36
«Армейцы» вывели на свободное пространство Григоренко, который приложился с ползоны! Шалунову и Марченко не удалось добить с пятака.
'35
'34
«Армейцы» много атакуют с дальних дистанций, но шайба практически не доходит до Гарипова.
'32
Во втором периоде преимущество по броскам в створ у ЦСКА — 7:4.
'31
Капризов от борта набросил на пятак! Шалунову не удалось добить шайбу с трёх метров.
'30
Попов сделал передачу под синюю линию, Робинсон продвинулся вперёд и зарядил по воротам — Гарипов намертво забрал шайбу.
'29
Светлаков сместился на правый край, продавил защитника и бросил по воротам — Гарипов прикрыл ближний угол.
'28
«Армейцы» много времени проводят в позиционных атаках. Но мало угроз воротам Гарипова.
'26
Секач из-за ворот вылез на пятак и бросил низом — Сорокин щитком остановил шайбу.
'25
Скоростная атака прошла у гостей, Охтамаа не попал в створ броском от синей линии.
'24
«Армейцы» выиграли вбрасывание. Шайба отскочила к Шалунову, который нанёс резкий бросок по центру ворот — Гарипов выручил.
'23
Жарков в контратаке протащил шайбу по левому флангу и бросил низом — Гарипов без проблем забрал шайбу.
'22
Выстояли казанцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Охтамаа.
'21
Сорокин ошибся в передаче за воротами. Азеведу подобрал шайбу, вылез на пятак, но с острого угла не попал в створ!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Ак Барса» после первого периода. «Армейцы» бодро начали встречу и создали много моментов, а на 15-й минуте Петров открыл счёт. Пропущенный гол разбудил казанцев — сперва Ландер сравнял цифры на табло, а затем отличился Галиев.
'20
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Гарипов справился с броском Шумакова из правого круга вбрасывания.
'20
'19
'18
Опасно! Ткачёв замыкал прострел на дальней штанге — Сорокин переместился и отразил шайбу.
'18
'17
'16
Ткачёв сместился на правый край, ловко развернулся, но с острого угла не попал по воротам!
'16
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 11:2. «Армейцы» выглядят поактивнее.
'15
'14
Жарков из круга вбрасывания целил в дальний угол — шайба ушла далеко в сторону.
'13
Ткачёв по центру разогнал атаку гостей, но Робинсон жёстко встретил соперника и отобрал шайбу.
'12
«Армейцы» провели атаку три в два! Григоренко с ползоны бросил в верхний угол — Гарипов выставил ловушку и забрал шайбу!
'10
Казанцы перевели игру в среднюю зону. Активно идут в прессинг «барсы» и не позволяют сопернику разыгрывать шайбу.
'9
Шалунов сместился на правый край и прострелил вдоль ворот — Гарипов клюшкой перехватил шайбу.
'8
Капризов разогнал атаку «армейцев» и сделал скидку на Телегина, который с правого края бросил во вратаря.
'7
Шалунов опасно бросил сразу после выигранного вбрасывания! Гарипов выловил шайбу в ловушку.
'6
ЦСКА наращивает давление. Казанцы отошли в оборону и вынуждены действовать вторым номером.
'5
Азеведу сместился на левый край и бросил в ближний угол — Гарипов всё перекрыл.
'4
Момент! Капризов продавил защитника, вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в дальний угол — Гарипов среагировал.
'3
Скотт! Резко сместился к центру и с неудобной руки бросил в противоход голкиперу — шайба прошла рядом со штангой.
'2
Казанцы активно проводят стартовые минуты. Идёт борьба в зоне хозяев.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина: ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».