'20

Перерыв! 2:1 в пользу «Ак Барса» после первого периода. «Армейцы» бодро начали встречу и создали много моментов, а на 15-й минуте Петров открыл счёт. Пропущенный гол разбудил казанцев — сперва Ландер сравнял цифры на табло, а затем отличился Галиев.