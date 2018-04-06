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02:00
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02:00
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Онлайн матча плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА

СКА и московский ЦСКА проводят в Петербурге пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
06 апреля 19:30   |  2 период
СКА
СКА
0:0
ЦСКА
ЦСКА
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Антонин Ержабек  (Чехия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
Каблуков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Сергеев2'
Петров2'
Светлаков2'
Подробная статистика матча
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'35
Во втором периоде петербуржцы чаще бросают в створ — 9:5.
'34
Хозяева провели атаку правым флангом. Херсли щёлкнул из круга вбрасывания — промах!
'33
Науменков набросил от синей линии. Скотт пытался добить шайбу с пятака, но Коскинен всё перекрыл щитками.
'31
ЦСКА в полном составе. Вернулся на лёд Кузьменко.
'30
Хафизуллин от синей линии попал в блок! Шипачёв добивал шайбу с острого угла, но и его бросок был заблокирован.
'29
Третье подряд удаление у ЦСКА. Кузьменко ударил соперника клюшкой по лицу.
'29
Окулов в контратаке нанёс бросок с правого края! Коскинен был начеку.
'28
Херсли! Под углом вылез на ворота, убрал шайбу в сторону, но не попал в дальний угол!
'27
Отбились гости. Вернулся на лёд Светлаков.
'26
Шипачёв из-за ворот выложил шайбу на Ковальчука, который от синей линии не попал в дальний угол.
'25
Удаление у ЦСКА. Светлаков придержал Плотникова.
'24
ЦСКА в полном составе.
'24
Войнов подключился к атаке и бросил с ползоны — шайба прошла рядом с девяткой.
'23
Шипачёв сделал перевод в свободную зону на Хафизуллина! Защитник бросил в упор — Юханссон намертво забрал шайбу.
'22
Удаление у ЦСКА. Петров прихватил клюшкой Ковальчука.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Стартовый период прошёл с преимуществом СКА, хозяева много владели шайбой и перебросали соперника — 9:2. Ждём более активной игры после перерыва.
'18
Шипачёв! По центру ворвался в зону и из-под защитника бросил в нижний угол — Юханссон справился с угрозой.
'17
Москвичи сосредоточили внимание на обороне. Не удаётся гостям отодвинуть игру от своих ворот.
'16
Торесен вошёл в зону по правому флангу и пальнул в дальний угол — шайба ушла в сторону.
'15
Дацюк объехал ворота и прострелил на пятак! Нестеров помешал Гусеву нанести бросок с двух метров.
'14
Звено Шипачёва около минуты контролировало шайбу в чужой зоне. С большим трудом отбились гости.
'13
Постепенно инициатива перешла к хозяева. По броскам в створ впереди СКА — 6:2.
'12
СКА в позиционной атаке. Калинин получил передачу на синей линии и зарядил в девятку — Юханссон забрал шайбу в ловушку.
'11
Плотников от борта сделал перевод в центр зоны на Коскиранту! Финн развернулся и бросил верхом — мимо!
'10
Шумаков от борта опасно набросил на ворота! Шайба после рикошета прошла над перекладиной.
'9
Светлаков! На правом фланге качнул защитника и нанёс резкий бросок с кистей в нижний угол — Коскинен был к этому готов.
'8
СКА в полном составе.
'7
Момент у ЦСКА! Григоренко от борта вырезал передачу на пятак, где был совсем один Капризов! Кирилл из убойной позиции не попал в дальний угол.
'6
Удаление у СКА. Каблуков в средней зоне ударил по рукам Шумакова.
'5
В спокойном темпе идёт игра. Команды не форсируют события, мало бросков.
'4
В состав ЦСКА вернулся Шалунов, который пропустил предыдущие матчи серии. Важный игрок для москвичей.
'3
Уверенно провели эти две минуты гости. Вернулся на лёд Сергеев.
'2
СКА держит шайбу в зоне атаки. Но москвичи блокируют броски, мало угроз воротам Юханссона.
'1
Удаление у ЦСКА. Сергеев в средней зоне нарушил правила против Широкова.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Микко Коскинен — Ларс Юханссон.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.