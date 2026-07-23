Российская молодежь: как национальный проект меняет университетскую жизнь

К 2030 году в России откроют более 700 новых молодежных лабораторий

Национальный проект «Молодежь и дети» меняет университетскую жизнь по всей стране. В числе его задач – строительство современных кампусов, развитие молодежных научных лабораторий, капитальный ремонт студенческих общежитий. Ключевая цель — создать единую экосистему, в которой студент будет получать все необходимое для учебы, научной деятельности и комфортной жизни. Подробности — в нашем материале.

Наука для молодежи

Молодежные лаборатории — это пространства, где начинающие исследователи под руководством опытных наставников решают прикладные задачи. Особенность таких площадок – не менее двух третей коллектива должны быть ученые в возрасте до 39 лет. Командам предоставляют современное оборудование, обеспечивают достойную зарплату и возможность прохождения стажировок в других научных центрах.

Сегодня на базе 376 научных организаций и университетов работает 971 такая лаборатория, в них для исследователей открыто более 9 тыс. ставок. Здесь занимаются биологией, генетикой, медициной, математикой, физикой, химией, робототехникой, экологией, агрономией, экономикой и другими науками. К 2030 году планируют открыть еще не менее 769 новых лабораторий.

Один из показательных примеров — созданная в 2022 году в НИУ МИЭТ под руководством кандидата технических наук Петра Лазаренко научно-исследовательская лаборатория «Материалы и устройства активной фотоники» (НИЛ МУФ). Совместно с предприятиями-партнерами ученые лаборатории, применяя технологии кремниевой микроэлектроники, разрабатывают и создают различные элементы фотоники и интегральной оптики. В частности, речь идет об энергонезависимых оптических устройствах хранения информации на основе так называемых фазопеременных халькогенидных материалов. Разработки лаборатории ориентированы на совершенствование систем оптической связи и центров обработки данных, создание оптических нейроморфных вычислительных систем.

НИУ МИЭТ

Еще одна научно-исследовательская лаборатория НИУ МИЭТ – «Фотонная сенсорика и плазмонные материалы» (НИЛ ФСПМ). «Наша лаборатория, НИЛ ФСПМ, разрабатывает сенсоры для быстрого обнаружения микотоксинов и карбамида в кормах для животных. Микотоксины, продукты жизнедеятельности плесени, накапливаются в организме и вызывают длительные негативные последствия для здоровья, а добавление карбамида (мочевины) приводит к острой интоксикации аммиаком и гибели», — пояснил начальник НИЛ ФСПМ Сергей Дубков.

Обнаружить эти вещества традиционными методами сложно, нужна специальная подготовка. Сенсоры, созданные в лаборатории, позволяют менее чем за час проводить анализ в полевых условиях и обнаруживать следовые концентрации. На следующий год запланированы испытания сенсоров в реальных условиях.

Кампусы нового типа

К 2036 году в России появятся 40 современных университетских кампусов. Кампусы задуманы как площадки для образования, научной деятельности и взаимодействия с реальным сектором экономики. Один из флагманских проектов — кампус УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Его проектировали с учетом лучшего мирового опыта.

Здесь школьники, студенты, аспиранты и партнеры университета смогут вести непрерывную исследовательскую и проектную работу, заниматься технологическим предпринимательством и саморазвитием.

«Кампус УрФУ – один из крупнейших современных университетских объектов — более 365 тыс. кв. м. В него входят пять общежитий, общественный и медицинский центры, три учебных корпуса, современные спортивные и игровые площадки. Общежития и общественный центр работают уже три года – это наследие Международного фестиваля университетского спорта. Три учебных корпуса начнут работу осенью. В Центре цифровой трансформации будет создана среда, где можно будет находить единомышленников, 24/7 проводить эксперименты, а в перспективе – бесшовно начинать карьеру на приоритетных для экономики области предприятиях», — рассказали в пресс-службе кампуса.

Особое место в нем занимает медицинский блок. Его площадь – более 7 тыс. кв. м. Студенческую поликлинику оснастили рентгеновским аппаратом, оборудовали гинекологический кабинет и изоляторы. Предусмотрены МРТ, цифровая маммография, УЗИ с 3D-картированием, широкий спектр лабораторных исследований. Запись на прием будет вестись через терминал с сенсорным дисплеем.

УрФУ

«Мы готовы предложить студентам и работникам всех вузов-партнеров доступную первичную, специализированную и даже высокотехнологичную медицинскую помощь в полном объеме программы государственных гарантий. Это не только лечение, но и полноценная профилактика: диспансеризация репродуктивного здоровья, контроль прививочных кампаний, скрининг колоректального рака, углубленные медицинские осмотры для спортсменов сборных команд», — заявила главврач медико-санитарной части УрФУ Татьяна Найденова.

В Москве уже открыли кампус МГТУ им. Баумана, в Екатеринбурге – кампус Уральского федерального университета (УрФУ). Подобные объекты есть в Новосибирске, Уфе, Калининграде, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и ряде других городов.

Новый стандарт студенческой жизни

Комфортабельные студенческие общежития — важная часть университетской экосистемы. По нацпроекту «Молодежь и дети» к 2030 году капитально отремонтируют и модернизируют 800 общежитий по всей стране. Обновление комплексное и включает ремонт зданий, развитие инфраструктуры, создание удобной среды для общения и досуга.

МЭИ

Один из завершенных объектов — общежитие №7 НИУ «МЭИ» в Москве. На площади более 12 тыс. кв. м обновили жилые комнаты, входную группу, коридоры, кухни и инженерные системы в фойе. Сегодня комнаты оснащены новой мебелью, включая комфортные кровати, рабочие столы и вместительные шкафы, на этажах — пространства для учебы и проектной работы, на кухнях — варочные панели и микроволновые печи. Здание оснастили энергоэффективными коммуникациями, пожарной сигнализацией и системой контроля доступа.

«Совместно с проектным институтом МЭИ разработан единый стандарт отделки, который позволяет обеспечить сопоставимый уровень условий проживания студентов вне зависимости от региона. В обновленные комнаты общежития №7 НИУ «МЭИ» заселились 240 студентов. В 2026 году мы приступили к комплексному капитальному ремонту общежития №8 — этот масштабный проект рассчитан до 2028 года», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Начальник управления студенческих общежитий НИУ «МЭИ» Александр Шепилов добавил, что в прошлом году отремонтировали четыре жилых этажа и административный. В этом году в трехлетнюю программу капремонта войдет корпус на 960 мест. Запланирована замена труб, вентиляции, канализации, обновление кровли и фасадов.

В обновленном общежитии создадут комфортные условия для студентов – будущих инженеров и исследователей в энергетике, электротехнике, радиоэлектронике, IT, атомной отрасли и робототехнике.

«Наша задача — не просто обновить здания, а создать современную, комфортную и функциональную среду. Такую, чтобы она соответствовала ожиданиям студентов», – считает Николай Рогалев.

Поступление в вуз онлайн

Обновления затронули и первый шаг в студенческую жизнь — поступление. Доступная на портале «Госуслуги» жизненная ситуация «Поступление в вуз онлайн» проведет абитуриента по единому цифровому пространству – от выбора профессии до уведомления о зачислении. В сервисе есть профориентационный тест, инструмент подбора вуза и направления подготовки, информация о проходных баллах прошлых лет, возможность подать документы сразу в несколько учебных заведений.

В личном кабинете формируется цифровой профиль: сведения об образовании, индивидуальных достижениях и льготах автоматически подгружаются в анкету. Платформа напоминает о начале приемной кампании, в режиме реального времени показывает конкурсные списки, также предусмотрена возможность оперативно ответить на запрос от приемной комиссии. После выхода приказов о зачислении информация поступает как в личный кабинет, так и на электронную почту. Кроме того, на электронной площадке можно оформить медицинскую справку и дать согласие на зачисление.

Справка Узнать все о поступлении — от правил приема до зачисления, от наличия общежитий и условий предоставления в них мест — можно по телефону единого контакт-центра Минобрнауки России: 8 (800) 444−51−15 (с 1 по июня по 30 ноября работает круглосуточно).

По национальному проекту «Молодежь и дети» университеты превращаются в экосистемы для развития, научной деятельности, творчества и комфортной жизни. Современные кампусы и лаборатории, обновленные общежития и цифровые сервисы делают высшее образование доступнее, технологичнее и ближе к запросам молодых людей. Студенты получают не только качественные знания, но и реальные возможности для открытий, профессионального роста и уверенного старта карьеры в России.