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«Других путей нет»: Вучич объяснил, почему Сербия обязана сотрудничать с Украиной

Вучич назвал стратегической целью вступление Сербии в Евросоюз
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии назвал вступление в Евросоюз стратегической целью страны. По словам Александара Вучича, именно поэтому «мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами» в ЕС, в том числе с Украиной. Вучич признался, что ждет визита Владимира Зеленского в Белград. Кроме того, он заявил, что «ключевое и единственное условие» для вступления в Евросоюз — введение антироссийских санкций. Однако сербский лидер намерен сохранить «дружеские» отношения с Москвой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Европейский путь»

Стратегическая цель Сербии — вступление в Европейсий союз (ЕС), других альтернатив нет, заявил президент Сербии Александар Вучич в беседе с генеральным директором австрийского издания Die Presse Райнером Новаком.

«Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет. Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами. Вот и все. Вывод прост»,

— отметил он. Вучич подчеркнул, что его страна по-прежнему находится на пути к вступлению в ЕС.

»И именно там я вижу будущее Сербии», — добавил сербский лидер.

Однако Евросоюз регулярно требует от Сербии ввести санкции против России, обуславливая этим прогресс в переговорах о вступлении страны в сообщество. В частности, в октябре 2025 года об этом прямо заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Белград.

«Нам необходимо добиться большего соответствия нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России. Я высоко оцениваю достижение вами 61% соответствия нашей внешней политике. Но этого недостаточно. Мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера», — говорила она.

Вучич обращал внимание, что введение антироссийских санкций — «ключевое и единственное условие» для вступления страны в ЕС. При этом сербский лидер подчеркивал, что его политика заключается в отсутствии рестрикций против Москвы, поскольку он намерен поддерживать «дружеские отношения с Россией».

«Введите санкции против России. Как только вы введете санкции против России, вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Запретите российские СМИ — и тогда вы станете еще более демократичной. <...> Мы такого решения не принимали», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

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В ходе визита в Пекин 25 мая Вучич напомнил, что Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз за последние пять лет из-за отказа ввести санкции против России.

«И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине», — обратился он к журналистам.

Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз 1 марта 2012 года. Заявку на членство страна подала в декабре 2009 года, а официальные переговоры о вступлении начались в январе 2014 года.

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Сотрудничество с Украиной

Вучич в интервью Die Presse заявил об отсутствии оснований для отказа от сотрудничества с Украиной. По его словам, Белград намерен сохранять дружеские отношения со всеми сторонами.

«Мы должны учитывать наши дружеские отношения с азиатскими странами, а также с Россией. Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной»,

— сказал сербский лидер.

Вучич выразил надежду, что сможет принять президента Украины Владимира Зеленского в Сербии для двусторонних переговоров.

15 июля Вучич посетил пятый саммит Украина — Юго-Восточная Европа в Киеве. Он подчеркнул, что приехал в украинскую столицу «для защиты сербских национальных интересов». Он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, однако отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию саммита.

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Кроме того, Вучич обсудил с Зеленским транспортный коридор в Армению, Азербайджан и Турцию, а также заявил о планах активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов.

8 июля сербский лидер подчеркнул, что Белград продолжит выстраивать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

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