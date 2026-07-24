Петербург подвергся налету беспилотников. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Над Ленинградской областью уничтожили более полсотни дронов, в Пулково около 50 рейсов задержались более чем на два часа. Два логистических комплекса Wildberries временно остановили работу.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

По последним данным, над Ленинградской областью уничтожили 59 дронов. Воздушная угроза затронула работу Пулково и еще девяти российских аэропортов. Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила, что временно остановила два логистических комплекса в Петербурге.

Об атаке на город Беглов сообщил около 05:47 мск. Губернатор назвал беспилотники «средствами военного назначения» и заявил, что городские службы приступили к ликвидации последствий удара. Беглов добавил, что работу городских служб и взаимодействие между ведомствами координирует оперативный штаб, который он возглавляет лично.

Позднее губернатор сообщил, что беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. На месте происшествия произошло обрушение конструкций. По словам Беглова, на этом объекте пострадавших нет.

Над областью сбили более полсотни дронов

Беспилотную опасность в Ленинградской области объявили приблизительно в 01:40 мск. Первые данные о результатах работы ПВО губернатор региона Александр Дрозденко опубликовал в 03:40. Тогда он заявил об 11 уничтоженных беспилотниках.

Чуть более чем через час число сбитых аппаратов превысило 30. К 05:24 Дрозденко сообщил уже о 50 уничтоженных дронах, подчеркнув, что боевая работа продолжается. В 06:22 губернатор обновил сведения еще раз. По его словам, над территорией Ленинградской области были сбиты 59 беспилотников.

После объявления воздушной угрозы в аэропорту Пулково временно запретили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения начали действовать около 01:46 мск. Около 06:00 мск ограничения сняли, после чего Пулково приступило к обслуживанию рейсов. По данным аэропорта, к этому времени примерно 50 рейсов задерживались более чем на два часа. Еще 15 самолетов ожидали прибытия с запасных аэродромов.

В течение ночи аналогичные меры ввели еще в девяти аэропортах. Ограничения затронули Псков, Казань, Самару, Ульяновск, Саратов и Пензу. Позднее к ним добавились аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар. Прием и отправка самолетов были ограничены в общей сложности в десяти российских воздушных гаванях.

Два склада приостановили работу

Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила о приостановке работы логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи. Оба объекта находятся в Петербурге. Срок возобновления их работы компания не назвала, пообещав опубликовать отдельное сообщение после снятия ограничений. Других данных в сообщении компании не приводится.

Позже губернатор Дрозденко сообщил, что при ударе беспилотника по складу в Ленобласти пострадали три человека.

Двумя днями ранее Wildberries эвакуировала сотрудников логистических центров в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Компания объяснила эвакуацию требованиями безопасности после атак на объекты. Затем работа обоих комплексов была приостановлена, продавцам разрешили отменять или перенаправлять запланированные поставки. С 22 июля компания также перестала начислять плату за хранение товаров на этих складах.

Каждый из двух южных логистических центров занимает около 100 тыс. кв. м. После происшествий 22 июля Wildberries & Russ заявила, что эвакуация сотрудников была проведена до приостановки работы объектов.