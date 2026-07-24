«К сожалению, есть пострадавшие». Киров впервые подвергся ракетному удару ВСУ

Соколов сообщил о пострадавших из-за ракетной атаки по предприятию в Кирове

Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетой одно из предприятий в Кирове, сообщил губернатор Александр Соколов.

«Сегодня [24 июля] утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь.

На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — отметил он.

Позднее губернатор уточнил, что шесть человек погибли, 26 пострадали в результате ракетной атаки.

По информации «Фонтанки», Киров впервые подвергся ракетному удару.

Глава региона также напомнил местным жителям о запрете публикации фотографий и видеоматериалов об атаках и их последствиях, которые позволяют идентифицировать территорию, объект и характер нанесенных повреждений.

В областном правительстве подчеркнули, что в Кирове оперативно устраняют последствия удара.

«В районе Филейки подключают электро- и водоснабжение. В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома. Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение, после наполнения системы вода придет в дома», — говорится в публикации.

После ракетной атаки администрация Кирова сообщила об изменении схемы движения городского общественного транспорта. Корректировка коснулась 13 автобусных и трех троллейбусных маршрутов.

На этом фоне в аэропорту Кирова (Победилово) вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил удар по предприятию в Кирове. Атаку на завод украинский лидер назвал «дальнобойной санкцией» .

Тем временем областная прокуратура открыла горячую линию по вопросам защиты прав пострадавших в связи с атакой на предприятие, а также обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами.

«Проблема оповестить людей?»

Жители Кирова перед ракетным ударом по предприятию не слышали сирен и не получили СМС с предупреждением об опасности, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

« СМС не было, сирен вроде бы тоже не было . Никому из знакомых ничего не приходило, хотя у всех разные операторы связи», — поделился один из горожан.

Местный информационный портал Newsler.ru обратил внимание, что кировчане пожаловались на отсутствие оповещения о ракетной опасности под публикацией губернатора об атаке на предприятие. При этом некоторые комментарии с критикой вскоре были удалены.

«А тревога была, господин губернатор? В чем проблема была оповестить людей?»

— спросил один из подписчиков.

«Вот в это время у меня ребенок должен был быть у этого предприятия на остановке. Но задержался — случайно повезло. А оповещения нет. А если бы он пострадал?» — высказалась еще одна кировчанка.

В канале РСЧС Кировской области в мессенджере МАХ также не публиковалось предупреждение о ракетной опасности. Власти пока не отреагировали на жалобы кировчан и не объяснили причину отсутствия оповещений.

Какая ракета ударила по предприятию?

Украинские военные нанесли удар по предприятию крылатой ракетой FР-5 «Фламинго», разработанной компанией Fire Point, утверждает издание «Страна.ua».

По информации «Украинской правды», «Фламинго» несет боеголовку массой 1150 кг и имеет дальность полета 3000 км . Кратчайшее расстояние по прямой от Кирова до ближайших точек государственной границы Украины составляет примерно 1150–1200 км, а до Киева — около 1522 км.

Киевские заводы, производящие компоненты для ракет «Фламинго», неоднократно поражались ударами российских войск. В частности, 19 июля было атаковано агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), выпускающее системы управления, а 8 июля — завод компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для «Фламинго».