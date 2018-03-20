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Локтионов выполнил неплохой бросок по воротам СКА, Коскинен её отбил, а вот на добивании никому из игроков «Локомотива» сыграть не удалось. После первого периода счёт в этом матче равный 1:1. «Локомотив» очень неплохо начал этот матч, но СКА всё же смог собраться и сравнять счёт в матче. В целом игра проходит в довольно равной борьбе, оба клуба здорово бьются, за игрой приятно наблюдать. СКА в серии пока ведёт 2:1, но конечно же питерскому клубу также нужна победа, чтобы уже в Санкт-Петербурге спокойно решать выход в следующую стадию в плей-офф, но «Локомотив» конечно два матча в Ярославле при своих трибунах также проигрывать не собирается.