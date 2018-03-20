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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
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Локомотив СКА
Хоккеист СКА Илья Ковальчук ТАСС
Хоккеист СКА Илья Ковальчук

Кубок Гагарина. СКА побеждает «Локомотив». LIVE

Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — СКА

Ярославский «Локомотив» встречается на своем льду в четвертом матче полуфинала Запада со СКА из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
20 марта 19:30   |  перерыв
Локомотив
Локомотив
1:4
СКА
СКА
1:1, 0:3
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия)
1:0Коршков
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Прохоркин2'
1:1Барабанов
1:2Ковальчук
Херсли2'
1:3Тихонов
1:4Тихонов
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Звучит сирена об окончании второго периода! СКА сейчас очень здорово провёл эти двадцать минут, «Локомотив» уже проигрывает 1:4, посмотрим, что будет в третьем периоде. Биться команда Дмитрия Квартальнова будет пр своих трибунах до конца, но, если СКА забьёт в третьем периоде вновь, говорить о спасении матча будет бессмысленно.
'39
Успокоилась у нас игра перед перерывом, но для СКА сейчас конечно главное не получить какую-нибудь шальную шайбу.
'38
Коваленко на этот раз решил также выполнить бросок по воротам СКА сам, Коскинен без всяких проблем забрал шайбу.
'37
Аверин выполнил хороший бросок в дальний угол ворот, Коскинен спас свою команду от пропущенной шайбы.
'36
Такими темпами интрига в нашем матче начинает постепенно погибать, но думать о том, что «Локомотив» уже не вернётся в игру пока совершенно не хочется.
'35
ГОЛ! А вот теперь СКА забивает! Игроки питерского клуба перехватили шайбу у зоны «Локомотива», Прохоркин смог выполнить передачу на Тихонва, Виктор уже оказался у острого угла, но даже несмотря на это он смог оформить дубль.
'35
Опаснейшая контратака прошла у СКА, Тихонов вышел на рандеву с Суднициным, но голкипер «Локомотива» вновь спас свою команду.
'35
Гусев теперь из-под защитника «Локомотива» выполнил бросок по воротам, Судницину расслабляться некогда.
'34
Гусев из круга вбрасывание выполнил бросок в ближний угол ворот, Судницин спокойно на этот раз отбил шайбу к углу площадки.
'33
Ещё сложнее теперь задача становится для «Локомотива», но играть ещё очень много времени, надо попытаться ярославскому клубу забросить хотя бы одну шайбу во втором периоде, дальше будет куда проще.
'32
ГОЛ! СКА увеличивает своё преимущество! Коваленко выполнил передачу на пятачок, Тальбо не смог переиграть Коскинена, игроки СКА сразу провели контратаку, Торесен выполнил передачу на Тихонова, а Виктор мощным броском отправил шайбу под перекладину, Судницин не успел полностью перекрыть ближний угол ворот.
'31
Ковальчук попытался выполнить скрытую передачу, но игроки «Локомотива» перехватили шайбу и провели ответную атаку, опять Коскинену пришлось поработать.
'30
Елесин попытался выполнить бросок по воротам от синей линии, шайба попала в Коршкова. «Локомотив» большинство вновь провёл неудачно.
'29
Хорошая комбинация получилась у «Локомотива», Кронвалль выполнил бросок по ворот со средней дистанции с передачи Накладала, Коскинен спас свою команду.
'28
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Патрик Херсли.
'28
Да, вот только стоило заговорить о преображении СКА, питерский клуб взял и забил, что же, теперь уже «Локомотиву» нужно ещё активнее идти вперёд и отыгрываться.
'27
ГОЛ! СКА выходит вперёд! Барабанов выполнил передачу на ход Ковальчуку, Илья принял шайбу, оторвался от защитников и отправил шайбу под перекладину.
'26
Довольно хорошо «Локомотив» начинает и второй период, посмотрим, что придумает СКА уже во второй половине периода, будет ли преображение питерского клуба вновь.
'25
Локтионов выполнил неплохой наброс на ворота СКА, но никто из партнёров на этот раз зацепиться за шайбу не смог.
'24
Накладал сейчас выполнил наброс к воротам СКА, шайба попала в арбитра и от него пошла в ворота, Коскинену пришлось быстро перемещаться и щитками её отбивать, гол бы не был засчитан, но потрепать нервы голкиперу питерского клуба удалось.
'23
Коледов выполнил коварный бросок по воротам СКА, пришлось Коскинену вступить в игру, чтобы избежать неприятностей.
'22
Шипачёв выполнил бросок по воротам «Локомотива», Судницин всё видел и спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'21
Начинается второй период!
'20
Локтионов выполнил неплохой бросок по воротам СКА, Коскинен её отбил, а вот на добивании никому из игроков «Локомотива» сыграть не удалось. После первого периода счёт в этом матче равный 1:1. «Локомотив» очень неплохо начал этот матч, но СКА всё же смог собраться и сравнять счёт в матче. В целом игра проходит в довольно равной борьбе, оба клуба здорово бьются, за игрой приятно наблюдать. СКА в серии пока ведёт 2:1, но конечно же питерскому клубу также нужна победа, чтобы уже в Санкт-Петербурге спокойно решать выход в следующую стадию в плей-офф, но «Локомотив» конечно два матча в Ярославле при своих трибунах также проигрывать не собирается.
'19
ГОЛ! СКА теперь уже забивает по всем правилам! Зубарев выполнил наброс к воротам «Локомотива» от синей линии, Барабанов успешно подставил клюшку и шайба вновь оказалась в сетке, но теперь её уже не оспорить.
'19
Пайгин выполнил наброс к воротам СКА из средней зоны, решил Коскинен, что шайбу лучше всё же забрать.
'18
Зуб выполнил наброс на ворота «Локомотива» от синей линии, на этот раз никто из игроков СКА подставить клюшку под шайбу не смог.
'17
Денисенко из-под Херсли выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Коскинен спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'16
Кетов подхватил шайбу в зоне «Локомотива», а затем выполнил бросок по воротам от синей линии, Коскиранта подставил клюшку и отправил её в сетку. Судьи теперь отправились смотреть, а не слишком ли высоко Ярно поднял клюшку при взятии ворот. После довольно длительной паузы судьи всё же приняли решение, что такой гол засчитывать не нужно.
'16
Хафизуллин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Судницин всё видел и спокойно поймал шайбу.
'15
Красковскому досталось в борьбе с Дацюком, долго поднимался игрок «Локомотива», в итоге Павел пока на скамейке будет приходить в себя.
'14
Ковальчук выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в одного из игроков «Локомотива».
'13
Локтионов из-за ворот попытался выполнить бросок по владениям Коскинена, вновь было очень опасно у ворот СКА, с большим трудом питерский клуб отбился.
'12
Коршков в борьбе с защитником попытался выполнить бросок по воротам, шайба попала в клюшку игроку СКА и улетела за пределы площадки.
'11
В полном составе уже играет СКА, в целом же можно сказать, что «Локомотив» это большинство провёл неважно, рассчитывали мы с вами увидеть более интересные моменты.
'10
Первую минуту при игре в меньшинстве пока СКА более-менее уверенно держится, да, броски по воротам питерского клуба были, но они не очень опасны для Коскинена.
'9
Денисенко выполнил бросок по воротам СКА со средней дистанции, Коскинен выручил свою команду. После выигранного вбрасывания «Локомотив» получил первое большинство в этой игре. На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Николай Прохоркин.
'8
Ну что же, СКА конечно же ждать простой игры сегодня также не нужно, питерскому клубу нужно просыпаться и более активно идти вперёд.
'7
ГОЛ! «Локомотив» довольно неожиданно открывает счёт в матче! Черепанов отдал передачу к воротам СКА, а Коршков немного корявый бросок выполнил, шайба в итоге юркнула под рукой Коскинена в сетку.
'7
Теперь уже «Локомотив» провёл ответную атаку на ворота СКА, которая также завершилась броском в исполнении Апалькова, Коскинен был на месте.
'6
Тихонов выполнил передачу под бросок Торесену, но Судницин успел переместиться и спасти «Локомотив» от больших неприятностей.
'5
Болельщики в Ярославле конечно же гонят свою команду вперёд, в таком матче свободных мест в арене нет.
'4
Пока очень неплохо временами атакует «Локомотив», но вот на завершающей стадии атаки игрокам ярославского клуба немного не хватает смелости.
'3
Сегодня «Локомотиву» будет непросто даже при своих трибунах, всё же СКА понимает, что нужно увеличивать преимущество в серии.
'2
Кронвалль не очень уверенно сыграл в своей зоне, Каблуков в итоге выполнил бросок по воротам, пришлось Судницину вступать в игру.
'1
Матч стартовал! Ворота СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а на страже ворот ярославского «Локомотива» играет Александр Судницин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу СКА.