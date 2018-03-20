'20

Звучит сирена, перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл с большим перевесом «Трактора», много работы было у Скривенса. Челябинцы перебросали соперника — 15:4. У «Салавата» совсем ничего не получилось в атаке.