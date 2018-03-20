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19:00
ЛокомотивСКА
0:2
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзНэшвилл Предаторз
0:4
закончен
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
4:5 (ОТ)
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
0:2
закончен
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
5:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
124:117
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
110:100
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
108:94
закончен
02:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
118:115
закончен
02:30
Майами ХитДенвер Наггетс
149:141
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
110:92
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
89:75
закончен
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
90:106
закончен
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
95:89
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
1:3
2 период
17:00
ТракторСалават Юлаев
1:0
2 период
19:30
ЛокомотивСКА
не начался
19:30
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
не начался
20:45
Дарушшафака Бавария
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
не начался
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
не начался
22:30
Валенсия Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
не начался
20:45
Анадолу Эфес Химки
не начался
22:30
Баскония Бамберг
не начался
22:45
Уникаха Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
Трактор Салават Юлаев
Матч Кубка Гагарина по хоккею «Салават Юлаев» — «Трактор» РИА Новости
Матч Кубка Гагарина по хоккею «Салават Юлаев» — «Трактор»

Кубок Гагарина. «Трактор» — «Салават Юлаев». LIVE

Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават»

Челябинский «Трактор» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в третьей игре четвертьфинала Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
20 марта 17:00   |  2 период
Трактор
Трактор
1:0
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0, 1:0
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Александр Соин  (Москва, Россия), Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия)
1:0Кручинин
Бородкин2'
Исаев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Саюстов2'
Ткачёв2'
Подробная статистика матча
Видео дня
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Трансляция
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'27
Ларсен! От синей линии нанёс прицельный бросок в угол — Францоуз выловил шайбу в ловушку!
'26
Удаление у «Трактора». Исаев за удар клюшкой отправился на скамейку штрафников.
'25
Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа.
'25
Обоюдное удаление, Бородкин и Ткачёв что-то не поделили.
'24
ГОЛ! Челябинцы провели затяжную атаку. Вишневский нанёс неточный бросок от синей линии, шайба от борта отскочила к Кручинину, который с острого угла поразил цель! Скривенс немного не дотянулся.
'23
Опасно! Йюнге прострелил на дальнюю штангу, где дежурил Щехура. Канадец нанёс бросок в упор — Скривенс среагировал!
'22
Первое удаление в матче. Саюстов в борьбе у борта ударил Алексея Петрова клюшкой по лицу.
'21
Начался второй период!
'20
Звучит сирена, перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл с большим перевесом «Трактора», много работы было у Скривенса. Челябинцы перебросали соперника — 15:4. У «Салавата» совсем ничего не получилось в атаке.
'19
Хартикайнен на скорости ушёл за ворота и сделал скидку в центр, но Умарку помешали бросить.
'18
Виддель! Из-за ворот вылез на пятак, выдержал паузу и с трёх метров бросил по центру — Скривенс на месте.
'17
Кравцов ворвался в зону и оставил шайбу Рыбакову. Александр под углом выкатился на ворота и бросил низом — промах!
'16
Разрезающая передача прошла на Щехуру! Канадец под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Скривенса.
'15
По броскам в створ преимущество у «Трактора» — 11:3. С преимуществом играют хозяева.
'14
Виддель разогнал атаку хозяев и сделал передачу на ход Йюнге, который с острого угла послал шайбу в грудь Скривенсу.
'13
Умарк! Сместился на левый край, убрал соперника и бросил под перекладину — Францоуз выручил!
'12
Два в два могла пройти атака у хозяев, но Кручинин поторопился и забежал в офсайд.
'10
Первое звено «Салавата» долго разыгрывало шайбу в чужой зоне, но не дошло дело до броска.
'9
Ещё одна скоростная атака челябинцев! Якуценя с ползоны целил в нижний угол — Скривенс среагировал.
'8
«Трактор» играет с преимуществом на первых минутах. «Салавату» не удаётся отодвинуть игру от своих ворот.
'7
Скривенс справился с дальним броском Исаева. Виддель подобрал отскок перед воротами, но с неудобной руки не попал в створ!
'6
Бэйлен! Получил передачу на синей линии, качнул соперника и щёлкнул по воротам — Скривенс на месте.
'5
Челябинцы закрепились в чужой зоне. Исаев с кистей зарядил в верхний угол — Скривенс забрал шайбу.
'4
Пеньковский перехватил шайбу в чужой зоне и сделал скидку в центр, но бросок Кокуёва был заблокирован.
'3
Агрессивное начало. Команды обмениваются скоростными атаками, много бросков.
'2
Момент у «Трактора»! Юрий Петров перехватил шайбу в чужой зоне, выкатился один на один, но не сумел переиграть Скривенса!
'1
Йюнге получил длинную передачу на ход, ворвался в зону и бросил с правого края — шайба прошла рядом со штангой!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Павел Францоуз — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.