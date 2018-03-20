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Трансляция
С конца
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'27
Ларсен! От синей линии нанёс прицельный бросок в угол — Францоуз выловил шайбу в ловушку!
'26
'25
'25
'24
'23
Опасно! Йюнге прострелил на дальнюю штангу, где дежурил Щехура. Канадец нанёс бросок в упор — Скривенс среагировал!
'22
'21
Начался второй период!
'20
Звучит сирена, перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл с большим перевесом «Трактора», много работы было у Скривенса. Челябинцы перебросали соперника — 15:4. У «Салавата» совсем ничего не получилось в атаке.
'19
Хартикайнен на скорости ушёл за ворота и сделал скидку в центр, но Умарку помешали бросить.
'18
Виддель! Из-за ворот вылез на пятак, выдержал паузу и с трёх метров бросил по центру — Скривенс на месте.
'17
Кравцов ворвался в зону и оставил шайбу Рыбакову. Александр под углом выкатился на ворота и бросил низом — промах!
'16
Разрезающая передача прошла на Щехуру! Канадец под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Скривенса.
'15
По броскам в створ преимущество у «Трактора» — 11:3. С преимуществом играют хозяева.
'14
Виддель разогнал атаку хозяев и сделал передачу на ход Йюнге, который с острого угла послал шайбу в грудь Скривенсу.
'13
Умарк! Сместился на левый край, убрал соперника и бросил под перекладину — Францоуз выручил!
'12
Два в два могла пройти атака у хозяев, но Кручинин поторопился и забежал в офсайд.
'10
Первое звено «Салавата» долго разыгрывало шайбу в чужой зоне, но не дошло дело до броска.
'9
Ещё одна скоростная атака челябинцев! Якуценя с ползоны целил в нижний угол — Скривенс среагировал.
'8
«Трактор» играет с преимуществом на первых минутах. «Салавату» не удаётся отодвинуть игру от своих ворот.
'7
Скривенс справился с дальним броском Исаева. Виддель подобрал отскок перед воротами, но с неудобной руки не попал в створ!
'6
Бэйлен! Получил передачу на синей линии, качнул соперника и щёлкнул по воротам — Скривенс на месте.
'5
Челябинцы закрепились в чужой зоне. Исаев с кистей зарядил в верхний угол — Скривенс забрал шайбу.
'4
Пеньковский перехватил шайбу в чужой зоне и сделал скидку в центр, но бросок Кокуёва был заблокирован.
'3
Агрессивное начало. Команды обмениваются скоростными атаками, много бросков.
'2
Момент у «Трактора»! Юрий Петров перехватил шайбу в чужой зоне, выкатился один на один, но не сумел переиграть Скривенса!
'1
Йюнге получил длинную передачу на ход, ворвался в зону и бросил с правого края — шайба прошла рядом со штангой!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Павел Францоуз — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.