Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'22
'22
'22
'21
'21
Начинается второй период!
'20
Охтамаа выполнил бросок по воротам со средней дистанции под конец первого периода, Кошечкин спокойно забрал шайбу. На этом пока команды и разошлись. Далее после вбрасывания сразу прозвучала сирена на перерыв. «Ак Барс» на выезде очень здорово начал игру и уже на первой минуте открыл счёт в матче, но далее «Металлург» постепенно собрался, стал больше атаковать и сравнял счёт в большинстве. В конце первого периода «Ак Барс» получил длительное численное преимущество, но пока казанский клуб ничего интересного не придумал, быть может «Ак Барс» в начале второго периода уже под конец большинства создаст пару голевых моментов, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'19
Мало что пока у «Ак Барса» получается в атаке при игре в большинстве, «Металлург» грамотно держит оборону и даже толком не даёт бросать по своим воротам.
'18
'17
Калетник в борьбе с защитниками выполнил бросок по воротам «Ак Барса», Гарипов шайбу поймал, а затем форвард «Металлурга» клюшкой ещё и сопернику по лицу попал.
'16
Марков выполнил хорошую передачу на ход Секачу, едва Иржи не вышел на рандеву с Кошечкиным, но форварда «Ак Барса» догнал Ли и тем самым спас свою команду от больших неприятностей.
'15
Мозякин из круга вбрасывания выполнил бросок в ближний угол ворот, Гарипов отбил шайбу перед собой, Вольски сыграл на добивании, но Эмиль и тут был на месте.
'14
'14
Пока очень плотно обороняется «Ак Барс», «Металлургу» сложно создавать голевые моменты. Ли попытался от синей линии выполнил бросок по воротам, на этот раз попытка оказалась неудачной.
'13
'12
Очень долго игроки «Металлурга» раскачивали атаку в зоне «Ак Барса», наконец-то от синей линии Ли выполнил бросок по воротам, Гарипов на этот раз сыграл без ошибок.
'11
Гарипов вышел за ворота принять шайбу, но затем Эмиль ошибся с передачей и едва не привёл голкипер «Ак Барса» большие проблемы на свои владения.
'10
Мозякин с передачи Ли теперь выполнил бросок по воротам со средней дистанции сам, Гарипов всё видел и спокойно забрал шайбу в ловушку. На последних секундах большинства Береглазов от синей линии выполнил два броска по воротам Гарипова, голкипер «Ак Барса» на старте матча пока смотрится очень прилично.
'9
Мозякин выполнил передачу на Эллисона, Мэтт выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, шайба попала в защитника «Ак Барса».
'8
'7
Мозякин с неудобной руки выполнил бросок в ближний угол ворот, Гарипов без всяких проблем смог зафиксировать шайбу, пусть хоть и не сразу.
'6
Дронов сейчас жёстко встретил в своей зоне Свитова, болельщики оценили такую игру аплодисментами.
'5
Удаётся постепенно «Металлургу» выровнять игру. Чибисов выехал из-за ворот и выполнил бросок по воротам, Гарипов был на месте.
'4
Зарипов получил шайбу у ворот «Металлурга», но протолкнуть шайбу в ближний угол ворот Кошечкин Данису не позволил.
'3
Вот такой вот бодрый у нас старт матча, «Ак Барс» на кураже пока продолжает атаковать, а болельщики «Металлурга» пытаются гнать свою команду вперёд.
'2
Довольно активно «Ак Барс» решил действовать на первых минутах матча, «Металлург» видимо к такому был отчасти и неготов.
'1
'1
Матч стартовал! Ворота магнитогорского «Металлурга» сегодня защищает Василий Кошечкин, а на страже ворот казанского «Ак Барса» будет играть Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.