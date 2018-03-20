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Металлург МгАк Барс
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ТракторСалават Юлаев
1:0
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ЛокомотивСКА
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02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
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не начался
03:00
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не начался
03:00
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04:00
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05:00
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не начался
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17:00
ТракторСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:00
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не начался
22:45
Уникаха Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
Металлург Мг Ак Барс
Хоккеист «Металлурга» Евгений Бирюков РИА Новости
Хоккеист «Металлурга» Евгений Бирюков

Хоккей. «Металлург» и «Ак Барс» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс»

Магнитогорский «Металлург» принимает на своей площадке казанский «Ак Барс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции в Кубке Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
20 марта 17:00   |  2 период
Металлург Мг
Металлург Мг
1:3
Ак Барс
Ак Барс
1:1, 0:2
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Алексей Белов  (Ярославль, Россия)
1:1Мозякин
Калетник2+2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Секач
Малыхин2'
Свитов2'
1:2Ландер
1:3
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'22
Играть теперь в воротах «Металлурга» будет Илья Самсонов.
'22
И в составе «Металлурга» сразу произошла замена голкипера. Василию Кошечкина тренерский штаб решил дать отдохнуть, не особо пошла у него сегодня игра.
'22
ГОЛ! «Ак Барс» увеличивает своё преимущество! Зарипов за воротами «Металлурга» перехватил шайбу, выехал из-за них и выполнил бросок по воротам, Кошечкин шайбу отбил, но далее Ткачёв сыграл на добивании, и шайба оказалась в сетке. Судьи также быстро посмотрели полностью ли шайба пересекла линию ворот, довольно быстро они указали, что гол был забит по всем правилам.
'21
ГОЛ! «Ак Барс» вновь выходит вперёд и также реализует большинство! Ландер изначально выполнил передачу на пятачок, но Кошечкин смог щитком шайбу отбить к углу площадки, далее атака «Ак Барса» продолжилась, Азеведу выполнил передачу на Ландера вновь, Антон выполнил бросок по воротам и на этот раз с помощью рикошета шайба оказалась в сетке владений Кошечкина.
'21
Начинается второй период!
'20
Охтамаа выполнил бросок по воротам со средней дистанции под конец первого периода, Кошечкин спокойно забрал шайбу. На этом пока команды и разошлись. Далее после вбрасывания сразу прозвучала сирена на перерыв. «Ак Барс» на выезде очень здорово начал игру и уже на первой минуте открыл счёт в матче, но далее «Металлург» постепенно собрался, стал больше атаковать и сравнял счёт в большинстве. В конце первого периода «Ак Барс» получил длительное численное преимущество, но пока казанский клуб ничего интересного не придумал, быть может «Ак Барс» в начале второго периода уже под конец большинства создаст пару голевых моментов, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'19
Мало что пока у «Ак Барса» получается в атаке при игре в большинстве, «Металлург» грамотно держит оборону и даже толком не даёт бросать по своим воротам.
'18
Удаление в составе «Металлурга». Двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой получил Владислав Калетник, разбил он нос клюшкой Манухову.
'17
Калетник в борьбе с защитниками выполнил бросок по воротам «Ак Барса», Гарипов шайбу поймал, а затем форвард «Металлурга» клюшкой ещё и сопернику по лицу попал.
'16
Марков выполнил хорошую передачу на ход Секачу, едва Иржи не вышел на рандеву с Кошечкиным, но форварда «Ак Барса» догнал Ли и тем самым спас свою команду от больших неприятностей.
'15
Мозякин из круга вбрасывания выполнил бросок в ближний угол ворот, Гарипов отбил шайбу перед собой, Вольски сыграл на добивании, но Эмиль и тут был на месте.
'14
ГОЛ! «Металлург» реализует большинство и сравнивает счёт в матче! Мозякин с передачи Ли выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба задела клюшку Азеведу и затем уже залетела в угол ворот, Гарипов из-за рикошета не смог ничем помочь своей команде.
'14
Пока очень плотно обороняется «Ак Барс», «Металлургу» сложно создавать голевые моменты. Ли попытался от синей линии выполнил бросок по воротам, на этот раз попытка оказалась неудачной.
'13
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за подножку отправился Александр Свитов.
'12
Очень долго игроки «Металлурга» раскачивали атаку в зоне «Ак Барса», наконец-то от синей линии Ли выполнил бросок по воротам, Гарипов на этот раз сыграл без ошибок.
'11
Гарипов вышел за ворота принять шайбу, но затем Эмиль ошибся с передачей и едва не привёл голкипер «Ак Барса» большие проблемы на свои владения.
'10
Мозякин с передачи Ли теперь выполнил бросок по воротам со средней дистанции сам, Гарипов всё видел и спокойно забрал шайбу в ловушку. На последних секундах большинства Береглазов от синей линии выполнил два броска по воротам Гарипова, голкипер «Ак Барса» на старте матча пока смотрится очень прилично.
'9
Мозякин выполнил передачу на Эллисона, Мэтт выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, шайба попала в защитника «Ак Барса».
'8
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за задержку игры отправился Фёдор Малыхин.
'7
Мозякин с неудобной руки выполнил бросок в ближний угол ворот, Гарипов без всяких проблем смог зафиксировать шайбу, пусть хоть и не сразу.
'6
Дронов сейчас жёстко встретил в своей зоне Свитова, болельщики оценили такую игру аплодисментами.
'5
Удаётся постепенно «Металлургу» выровнять игру. Чибисов выехал из-за ворот и выполнил бросок по воротам, Гарипов был на месте.
'4
Зарипов получил шайбу у ворот «Металлурга», но протолкнуть шайбу в ближний угол ворот Кошечкин Данису не позволил.
'3
Вот такой вот бодрый у нас старт матча, «Ак Барс» на кураже пока продолжает атаковать, а болельщики «Металлурга» пытаются гнать свою команду вперёд.
'2
Довольно активно «Ак Барс» решил действовать на первых минутах матча, «Металлург» видимо к такому был отчасти и неготов.
'1
ГОЛ! Сразу «Ак Барс» создал голевой момент у ворот «Металлурга», но Ландер выполнил не самую лучшую передачу в направлении Секача, тем не менее казанский клуб продолжил атаку, Азеведу от угла площадки выполнил передачу под пятачок на всё того же Секача, Иржи на этот раз принял шайбу и уверенно переиграл Кошечкина.
'1
Матч стартовал! Ворота магнитогорского «Металлурга» сегодня защищает Василий Кошечкин, а на страже ворот казанского «Ак Барса» будет играть Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.