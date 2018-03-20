Металлург Мг

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Охтамаа выполнил бросок по воротам со средней дистанции под конец первого периода, Кошечкин спокойно забрал шайбу. На этом пока команды и разошлись. Далее после вбрасывания сразу прозвучала сирена на перерыв. «Ак Барс» на выезде очень здорово начал игру и уже на первой минуте открыл счёт в матче, но далее «Металлург» постепенно собрался, стал больше атаковать и сравнял счёт в большинстве. В конце первого периода «Ак Барс» получил длительное численное преимущество, но пока казанский клуб ничего интересного не придумал, быть может «Ак Барс» в начале второго периода уже под конец большинства создаст пару голевых моментов, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.