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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
0:0
1 тайм
19:00
РубинСпартак М
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
2 тайм
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
2:0
перерыв
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
0:1
2 тайм
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:1
2 тайм
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
0:0
2 тайм
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
2:3
2 тайм
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
2 тайм
17:30
АугсбургВердер
1:2
2 тайм
17:30
ГамбургГерта
1:2
2 тайм
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:0
1 тайм
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
не начался
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:0
2 тайм
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
3 период
17:00
ЦСКАЙокерит
1:0
3 период
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
34:39
3 четверть
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
17:00
МетцНант
не начался
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
не начался
15:00
АлександрияКарпаты
не начался
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
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СКА Локомотив
Хоккеист питерского СКА Илья Ковальчук РИА Новости
Хоккеист питерского СКА Илья Ковальчук

Кубок Гагарина. СКА вышел вперед против «Локомотива». LIVE

Онлайн-трансляция матча СКА — «Локомотив»

СКА в Санкт-Петербурге принимает ярославский «Локомотив» во втором матче полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17 марта 17:00   |  3 период
СКА
СКА
1:2
Локомотив
Локомотив
1:0, 0:2
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
Торесен2'
1:0Шипачёв
Херсли2'
Ковальчук2'
Херсли2'
Яковлев2'
Коскиранта2'
Торесен2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Любушкин2'
Коршков2'
Тальбо2'
Коршков2+10'
Апальков2'
Елесин2'
1:1Каюмов
Кадейкин2'
1:2Любушкин
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'47
Довольно быстро заканчивается время у СКА, но пока разница в одну шайбу это не так страшно, а вот если «Локомотив» сможет забить третью, будет очень опасная ситуация для питерского клуба.
'46
Торесен в борьбе с защитниками выполнил бросок по воротам «Локомотива», шайба прошла рядом со штангой.
'45
Кронвалль выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Коскинен был на месте.
'44
Сейчас уже игроки СКА при атаке упустили шайбу за синюю линию, совершенно глупые ошибки пошли у хоккеистов.
'43
Болельщики СКА активно гонят свою команду вперёд, но пока действительно игра в атаке у питерского клуба разладилась.
'42
«Локомотив» достаточно бодро начинает третий период, ярославский клуб понимает, что лучше к своим воротам не прижиматься, а пытаться навязывать свою игру.
'41
Начинается третий период!
'40
Опаснейший момент вновь возник у ворот СКА, шайба оказалась буквально на ленточке, но в суматохе один из игроков «Локомотива» сам невольно клюшкой выбил её подальше от ворот. Завершается второй период у нас очень неожиданно. Обе команды нахватали кучу удалений, это сыграло лишь на руку «Локомотиву», который в итоге смог не только отыграться, но и выйти вперёд. Посмотрим, что будет дальше, но СКА нужно срочно собраться, а иначе они рискуют эту встречу попросту проиграть.
'40
ГОЛ! «Локомотив» выходит вперёд! Красковский выиграл вбрасывание в зоне СКА и сразу после этого Любушкин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба пошла в угол ворот и тут уже Коскинен не смог спасти.
'39
Дацюк выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Судницин всё видел и уверенно забрал шайбу в ловушку.
'38
Заметалась шайба у ворот «Локомотива», Судницину теперь пришлось спасать свою команду от больших неприятностей. Обменялись сейчас команды неплохими выпадами.
'37
Елесин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен отбил шайбу перед собой, но затем ему помогли защитники отбиться.
'36
«Локомотив» может попробовать по такой игре и вперёд выйти, если СКА так охотно удаляется, надо этим пользоваться и наказывать соперника.
'35
И опять удаление у СКА, На скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой отправился Патрик Торесен. Немного команды поиграют в формате четыре на четыре, а затем «Локомотив» уже оказался в большинстве.
'34
Минуту времени уже удалось «Локомотиву» продержаться, пока во втором периоде у СКА с атаками также есть проблемы, что немного странно видеть.
'33
Настала очередь у «Локомотива» удаляться. За удар соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Александр Кадейкин.
'32
Елесин выполнил неплохой бросок по воротам от синей линии, Коскинен успел среагировать и отбить шайбу к углу площадки. СКА на этот раз удалось продержаться при игре в меньшинстве.
'31
Слишком много во втором периоде хоккеисты СКА удаляются, защитники конечно устали вечно быть под напряжением, отсюда уже и пропущенная шайба появилась.
'30
Удаление в составе СКА вновь. На скамейку штрафников за толчок соперника клюшкой отправился Ярно Коскиранта.
'29
Теперь уже всем интереснее будет наблюдать за этой игрой, вчера СКА разгромил «Локомотив» 4:0, но сегодня для питерского клуба получается уже более тяжёлая игра.
'28
ГОЛ! «Локомотив» всё же сравнивает счёт в матче! Чуть ранее у ворот СКА возник голевой момент, но Коскинен успел переместиться и не дал Апалькову отличиться. Однако после выигранного вбрасывания «Локомотив» всё же забил свою шайбу. Мосалёв выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Каюмов удачно подстроился под отскок и отправил шайбу в открытый угол ворот.
'28
Удаление в составе СКА у нас произошло. На скамейку штрафников за подножку отправился Егор Яковлев.
'27
Неплохо СКА вновь начинает действовать в большинстве, «Локомотив» пока прижат к своим воротам, но Судницин и защитники отказываются пропускать вторую шайбу в этой встрече.
'26
Удаление в составе «Локомотива». На скамейку штрафников за толчок соперника клюшкой отправился Александр Елесин.
'25
Удалось СКА продержаться при игре в меньшинстве, выдержали хоккеисты питерского клуба непростое начало второго периода, теперь уже надо пытаться вновь начинать играть первым номером.
'24
Удалось игрокам «Локомотива» создать опасный момент у ворот СКА при игре четыре на три, но Коскинен с защитниками всё же смогли отбиться.
'23
Продолжается серия удалений на старте второго периода. За подножку на скамейку штрафников теперь отправился Патрик Херсли.
'22
И буквально сразу удаление в составе «Локомотива». За опасную игру высоко поднятой клюшкой на скамейку штрафников отправился Даниил Апальков. Вновь команды поиграют в формате четыре на четыре.
'22
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за толчок соперника на борт отправился Илья Ковальчук.
'22
И вот «Локомотив» уже в полном составе старается проводить свои атаки, было сейчас выполнено пару бросков по воротам Коскинена, но голкипер СКА был на месте.
'21
Начинается второй период!
'20
Внимательно «Локомотив» отыграл в меньшинстве первую минуту, пока даже бросков по воротам Судницина не было в исполнении игроков СКА. В итоге ярославский клуб так и продержался до конца первого периода. Второй период СКА также начнёт в большинстве, но времени у питерского клуба на реализацию численного преимущества осталось совсем немного. Пока СКА заслуженно ведёт в счёте 1:0, посмотрим, что будет дальше, «Локомотив» сегодня всё же себя должен ещё будет показать с лучшей стороны.
'19
Удаление в составе «Локомотива». За атаку соперника сзади на скамейку штрафников отправился Егор Коршков, также он получил десятиминутный дисциплинарный штраф.
'18
Совсем ничего в атаке у «Локомотива» сейчас не получается. Уже даже из средней зоны пошли набросы на ворота Коскинена, чтобы хотя бы вбрасывания в зоне СКА заработать, но питерский клуб в итоге уже играет в полном составе.
'17
СКА при игре в меньшинстве также очень внимательно играет в обороне и пока ничего не даёт «Локомотиву» создать у своих ворот.
'16
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за задержку клюшки соперника отправился Патрик Херсли. Вот и шанс у «Локомотива» отыграться сразу появился.
'16
Всё же СКА удалось дожать своего соперника, но тут безусловно и класс игроков конечно же должен играть свою роль.
'15
ГОЛ! СКА уже по завершению большинства открывает счёт в матче! Ковальчук и Зуб доставили шайбу до Шипачёва, Вадим выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, а шайба пролетела под рукой у Елесина, который пытался блокировать бросок, а также и между щитками Судиницина.
'15
Гусев дважды бросал по воротам при игре в большинстве, вначале шайба попала в щиток Судницину, а затем пролетела рядом со штангой. Вскоре и Шипачёв выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Судницин был на месте.
'14
Но даже в меньшинстве «Локомотив» пока умудрился перевести шайбу в зону питерского клуба, пусть и нет атак, но важные секунды ярославская команда выигрывает.
'13
Удаление в составе «Локомотива». На скамейку штрафников за толчок соперника клюшкой отправился Максим Тальбо. СКА вновь получил шанс открыть счёт в матче при игре в большинстве.
'12
Последовал бросок по воротам СКА со средней дистанции, Коскинен без всяких проблем справился с шайбой.
'11
Игрок «Локомотива» Егор Коршков также отправился на скамейку штрафников за грубость. Немного команды поиграют в формате четыре на четыре.
'11
Ковальчук и Торесен поочередно выполнили броски в ближний угол ворот, Судиницин был на месте. После этого Патрик Торесен и Егор Коршков сцепились за ворота. Игрок СКА отправился на скамейку штрафников за грубость.
'10
Вполне неплохой хоккей мы с вами пока наблюдаем, видно, что «Локомотив» постепенно разыгрывается и старается отвечать действительно неплохими атаками.
'9
Вот и закончилось первое большинство для СКА в этом матче, провели его игроки питерского клуба не самым лучшим образом.
'8
Пока очень уверенно «Локомотив» действует при игре в меньшинстве, плотно ярославский клуб держит оборону и не даёт создать у своих ворот голевых моментов.
'7
Удаление в составе «Локомотива». На скамейку штрафников за задержку соперника руками отправился Илья Любушкин.
'6
Опасный момент возник у ворот «Локомотива». Каблуков казалось выполнил не самый опасный бросок по воротам, но Судницин не лучшим образом шайбу отбил, она пролетела параллельно линии ворот, а уже затем Каблуков выезжая из-за ворот пытался отправить её в сетку, но тут Судницин также успел переместиться и спасти свою команду.
'5
СКА такие выпады от соперника не особо понравились, сразу игроки питерского клуба вновь вернули игру в зону «Локомотива».
'4
Кронвалль попытался в одной из контратак вывести партнёра на пустой угол ворот, но Зубарев удачно сыграл в обороне и перехватил передачу. Вскоре по воротам СКА состоялся бросок со средней дистанции, Коскинен был на месте.
'3
Удалось «Локомотиву» отвести игру от своих ворот, гости даже пытаются временами проводить острые контратаки, но пока СКА также очень внимательно играет в обороне.
'2
Сразу игроки СКА пошли в атаку, от синей линии последовал бросок по воротам «Локомотива», Судницин уверенно поймал шайбу в ловушку.
'1
Матч стартовал! Ворота СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а на страже ворот «Локомотива будет играть Александр Судницин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.