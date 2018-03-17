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Внимательно «Локомотив» отыграл в меньшинстве первую минуту, пока даже бросков по воротам Судницина не было в исполнении игроков СКА. В итоге ярославский клуб так и продержался до конца первого периода. Второй период СКА также начнёт в большинстве, но времени у питерского клуба на реализацию численного преимущества осталось совсем немного. Пока СКА заслуженно ведёт в счёте 1:0, посмотрим, что будет дальше, «Локомотив» сегодня всё же себя должен ещё будет показать с лучшей стороны.