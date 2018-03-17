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Трансляция
С конца
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'47
Довольно быстро заканчивается время у СКА, но пока разница в одну шайбу это не так страшно, а вот если «Локомотив» сможет забить третью, будет очень опасная ситуация для питерского клуба.
'46
Торесен в борьбе с защитниками выполнил бросок по воротам «Локомотива», шайба прошла рядом со штангой.
'45
Кронвалль выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Коскинен был на месте.
'44
Сейчас уже игроки СКА при атаке упустили шайбу за синюю линию, совершенно глупые ошибки пошли у хоккеистов.
'43
Болельщики СКА активно гонят свою команду вперёд, но пока действительно игра в атаке у питерского клуба разладилась.
'42
«Локомотив» достаточно бодро начинает третий период, ярославский клуб понимает, что лучше к своим воротам не прижиматься, а пытаться навязывать свою игру.
'41
Начинается третий период!
'40
Опаснейший момент вновь возник у ворот СКА, шайба оказалась буквально на ленточке, но в суматохе один из игроков «Локомотива» сам невольно клюшкой выбил её подальше от ворот. Завершается второй период у нас очень неожиданно. Обе команды нахватали кучу удалений, это сыграло лишь на руку «Локомотиву», который в итоге смог не только отыграться, но и выйти вперёд. Посмотрим, что будет дальше, но СКА нужно срочно собраться, а иначе они рискуют эту встречу попросту проиграть.
'40
'39
Дацюк выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Судницин всё видел и уверенно забрал шайбу в ловушку.
'38
Заметалась шайба у ворот «Локомотива», Судницину теперь пришлось спасать свою команду от больших неприятностей. Обменялись сейчас команды неплохими выпадами.
'37
Елесин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен отбил шайбу перед собой, но затем ему помогли защитники отбиться.
'36
«Локомотив» может попробовать по такой игре и вперёд выйти, если СКА так охотно удаляется, надо этим пользоваться и наказывать соперника.
'35
'34
Минуту времени уже удалось «Локомотиву» продержаться, пока во втором периоде у СКА с атаками также есть проблемы, что немного странно видеть.
'33
'32
Елесин выполнил неплохой бросок по воротам от синей линии, Коскинен успел среагировать и отбить шайбу к углу площадки. СКА на этот раз удалось продержаться при игре в меньшинстве.
'31
Слишком много во втором периоде хоккеисты СКА удаляются, защитники конечно устали вечно быть под напряжением, отсюда уже и пропущенная шайба появилась.
'30
'29
Теперь уже всем интереснее будет наблюдать за этой игрой, вчера СКА разгромил «Локомотив» 4:0, но сегодня для питерского клуба получается уже более тяжёлая игра.
'28
'28
'27
Неплохо СКА вновь начинает действовать в большинстве, «Локомотив» пока прижат к своим воротам, но Судницин и защитники отказываются пропускать вторую шайбу в этой встрече.
'26
'25
Удалось СКА продержаться при игре в меньшинстве, выдержали хоккеисты питерского клуба непростое начало второго периода, теперь уже надо пытаться вновь начинать играть первым номером.
'24
Удалось игрокам «Локомотива» создать опасный момент у ворот СКА при игре четыре на три, но Коскинен с защитниками всё же смогли отбиться.
'23
'22
'22
'22
И вот «Локомотив» уже в полном составе старается проводить свои атаки, было сейчас выполнено пару бросков по воротам Коскинена, но голкипер СКА был на месте.
'21
Начинается второй период!
'20
Внимательно «Локомотив» отыграл в меньшинстве первую минуту, пока даже бросков по воротам Судницина не было в исполнении игроков СКА. В итоге ярославский клуб так и продержался до конца первого периода. Второй период СКА также начнёт в большинстве, но времени у питерского клуба на реализацию численного преимущества осталось совсем немного. Пока СКА заслуженно ведёт в счёте 1:0, посмотрим, что будет дальше, «Локомотив» сегодня всё же себя должен ещё будет показать с лучшей стороны.
'19
'18
Совсем ничего в атаке у «Локомотива» сейчас не получается. Уже даже из средней зоны пошли набросы на ворота Коскинена, чтобы хотя бы вбрасывания в зоне СКА заработать, но питерский клуб в итоге уже играет в полном составе.
'17
СКА при игре в меньшинстве также очень внимательно играет в обороне и пока ничего не даёт «Локомотиву» создать у своих ворот.
'16
'16
Всё же СКА удалось дожать своего соперника, но тут безусловно и класс игроков конечно же должен играть свою роль.
'15
'15
Гусев дважды бросал по воротам при игре в большинстве, вначале шайба попала в щиток Судницину, а затем пролетела рядом со штангой. Вскоре и Шипачёв выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Судницин был на месте.
'14
Но даже в меньшинстве «Локомотив» пока умудрился перевести шайбу в зону питерского клуба, пусть и нет атак, но важные секунды ярославская команда выигрывает.
'13
'12
Последовал бросок по воротам СКА со средней дистанции, Коскинен без всяких проблем справился с шайбой.
'11
'11
'10
Вполне неплохой хоккей мы с вами пока наблюдаем, видно, что «Локомотив» постепенно разыгрывается и старается отвечать действительно неплохими атаками.
'9
Вот и закончилось первое большинство для СКА в этом матче, провели его игроки питерского клуба не самым лучшим образом.
'8
Пока очень уверенно «Локомотив» действует при игре в меньшинстве, плотно ярославский клуб держит оборону и не даёт создать у своих ворот голевых моментов.
'7
'6
Опасный момент возник у ворот «Локомотива». Каблуков казалось выполнил не самый опасный бросок по воротам, но Судницин не лучшим образом шайбу отбил, она пролетела параллельно линии ворот, а уже затем Каблуков выезжая из-за ворот пытался отправить её в сетку, но тут Судницин также успел переместиться и спасти свою команду.
'5
СКА такие выпады от соперника не особо понравились, сразу игроки питерского клуба вновь вернули игру в зону «Локомотива».
'4
Кронвалль попытался в одной из контратак вывести партнёра на пустой угол ворот, но Зубарев удачно сыграл в обороне и перехватил передачу. Вскоре по воротам СКА состоялся бросок со средней дистанции, Коскинен был на месте.
'3
Удалось «Локомотиву» отвести игру от своих ворот, гости даже пытаются временами проводить острые контратаки, но пока СКА также очень внимательно играет в обороне.
'2
Сразу игроки СКА пошли в атаку, от синей линии последовал бросок по воротам «Локомотива», Судницин уверенно поймал шайбу в ловушку.
'1
Матч стартовал! Ворота СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а на страже ворот «Локомотива будет играть Александр Судницин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.