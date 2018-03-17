Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'31
Лисин! На скорости ворвался в чужую зону и зарядил с левого края — Францоуз прикрыл ближний угол.
'30
Продолжают идти вперёд челябинцы! Кравцов ловким двжиением ушёл от соперника и с острого угла послал шайбу чуть выше перекладины.
'29
'27
Умарк развернулся за воротами и сделал скидку на Хартикайнена, который с острого угла не попал в створ.
'26
Якуценя вошёл в зону, выдержал паузу и бросил из-под защитника — промах!
'25
Поактивнее стали действовать челябинцы после перерыва. Больше работы стало у Скривенса.
'24
Момент у «Трактора»! Йюнге поборолся за воротами и доставил шайбу на пятак, Щехура с четырёх метров зарядил верхом — Скривенс выловил шайбу в ловушку!
'23
Кемппайнен на пятаке подставил клюшку под наброс Ларсена — Францоуз выставил щиток и перевёл шайбу в сторону.
'22
Юрий Петров перехватил шайбу в чужой зоне, рванул по правому флангу и бросил в ближний угол — Скривенс на месте.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Салавата» после первого периода. Стартовые 20 минут прошли с подавляющим перевесом хозяев льда. И если бы не блистательная игра Францоуза, то счёт был бы крупнее. Челябинцам нужно прибавлять в атаке — за весь период они нанесли всего два броска в створ.
'19
Ответ «Трактора»! Йюнге совершил проход по центру, выкатился один на один, убрал шайбу в сторону, но Скривенс выставил щиток и выручил свою команду!
'18
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 12:1.
'17
Опасно! Лисин ушёл за ворота и сделал передачу в центр на свободного Саюстова, который с кистей зарядил в штангу!
'16
Два в два убежали челябинцы. Кокуёв на дальней штанге замыкал прострел Рыбакова, но Скривенс переместился и выручил свою команду.
'15
Отбились гости. Вернулся пятый полевой у «Трактора».
'14
Уфимцы долго держат шайбу в чужой зоне, но не доходит шайба до Францоуза. Всё перекрывают гости.
'13
'12
Момент! Хартикайнен от борта набросил на пятак, Кемппайнен подобрал отскок, но не сумел переправить шайбу мимо вратаря.
'11
Зубов! Из-за ворот вылез на пятак и с неудобной руки бросил в верхний угол — Францоуз плечом отразил шайбу.
'10
Челябинцы организовали скоростную атаку, но Кравцову помешали бросить с левого края.
'8
Хартикайнен ворвался в зону, сместился к центру и с кистей зарядил в девятку — шайба пришла в ловушку Францоузу.
'7
Большое преимущество у «Салавата». Вся игра идёт в зоне челябинцев.
'6
Логинов из своей зоны сделал длинную передачу вразрез, Умарк подработал шайбу и убежал один на один, но не сумел переиграть Францоуза! Линусу сзади мешал защитник, но арбитр не усмотрел нарушения.
'5
Позиционную атаку провели уфимцы. Ткачёв от борта сделал перевод в центр зоны на Бурдасова, который с кистей зарядил точно во вратаря.
'4
Уверенно хозяева провели две минуты в меньшинстве. Ничего опасного не удалось создать челябинцам.
'2
Уфимцы в меньшинстве убежали втроём в контратаку! Арзамасцев ворвался в зону и оставил шайбу Майорову, но его бросок накрыл соперник.
'2
'1
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Трактора».