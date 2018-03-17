Салават Юлаев

'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Салавата» после первого периода. Стартовые 20 минут прошли с подавляющим перевесом хозяев льда. И если бы не блистательная игра Францоуза, то счёт был бы крупнее. Челябинцам нужно прибавлять в атаке — за весь период они нанесли всего два броска в створ.