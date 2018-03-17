Салават Юлаев

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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
2 тайм
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
АнжиТосно
не начался
19:00
РубинСпартак М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
2 тайм
14:00
ТюменьТомь
1:0
2 тайм
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
2 тайм
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
1 тайм
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
не начался
16:00
Зенит-2Авангард К
не начался
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
не начался
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
1 тайм
18:15
ВаленсияАлавес
не начался
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
не начался
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФМайнц
не начался
17:30
АугсбургВердер
не начался
17:30
ГамбургГерта
не начался
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
не начался
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
не начался
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
1 тайм
18:00
Олимпик ДЗирка
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
1:1
2 период
17:00
СКАЛокомотив
не начался
17:00
ЦСКАЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
не начался
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
online
17:15
Мужчины. Гонка преследования
не начался
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
17:00
МетцНант
не начался
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
не начался
15:00
АлександрияКарпаты
не начался
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
не начался
Салават Юлаев Трактор
Матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор» РИА Новости
Матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор»

Кубок Гагарина. «Трактор» сравнял счет в матче с «Салаватом». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор»

Уфимский «Салават Юлаев» встречается на своем льду с челябинским «Трактором» во втором матче полуфинала Востока в Кубке Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
17 марта 14:30   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1
Трактор
Трактор
1:0, 0:1
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Алексей Белов  (Ярославль, Россия)
1:0Кемппайнен
Панин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Францоуз2'
1:1Щехура
Подробная статистика матча
Видео дня
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Трансляция
С начала С конца
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'31
Лисин! На скорости ворвался в чужую зону и зарядил с левого края — Францоуз прикрыл ближний угол.
'30
Продолжают идти вперёд челябинцы! Кравцов ловким двжиением ушёл от соперника и с острого угла послал шайбу чуть выше перекладины.
'29
ГОЛ! Челябинцы подловили соперника на контратаке. Получился выход два в два, Йюнге выдержал паузу и сделал передачу на Щехуру, который с трёх метров вогнал шайбу в дальнюю девятку!
'27
Умарк развернулся за воротами и сделал скидку на Хартикайнена, который с острого угла не попал в створ.
'26
Якуценя вошёл в зону, выдержал паузу и бросил из-под защитника — промах!
'25
Поактивнее стали действовать челябинцы после перерыва. Больше работы стало у Скривенса.
'24
Момент у «Трактора»! Йюнге поборолся за воротами и доставил шайбу на пятак, Щехура с четырёх метров зарядил верхом — Скривенс выловил шайбу в ловушку!
'23
Кемппайнен на пятаке подставил клюшку под наброс Ларсена — Францоуз выставил щиток и перевёл шайбу в сторону.
'22
Юрий Петров перехватил шайбу в чужой зоне, рванул по правому флангу и бросил в ближний угол — Скривенс на месте.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Салавата» после первого периода. Стартовые 20 минут прошли с подавляющим перевесом хозяев льда. И если бы не блистательная игра Францоуза, то счёт был бы крупнее. Челябинцам нужно прибавлять в атаке — за весь период они нанесли всего два броска в створ.
'19
Ответ «Трактора»! Йюнге совершил проход по центру, выкатился один на один, убрал шайбу в сторону, но Скривенс выставил щиток и выручил свою команду!
'18
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 12:1.
'17
Опасно! Лисин ушёл за ворота и сделал передачу в центр на свободного Саюстова, который с кистей зарядил в штангу!
'16
Два в два убежали челябинцы. Кокуёв на дальней штанге замыкал прострел Рыбакова, но Скривенс переместился и выручил свою команду.
'15
Отбились гости. Вернулся пятый полевой у «Трактора».
'14
Уфимцы долго держат шайбу в чужой зоне, но не доходит шайба до Францоуза. Всё перекрывают гости.
'13
Удаление у «Трактора». Францоуз за подножку получил малый штраф. Йюнге пошёл отбывать штраф за голкипера.
'12
Момент! Хартикайнен от борта набросил на пятак, Кемппайнен подобрал отскок, но не сумел переправить шайбу мимо вратаря.
'11
Зубов! Из-за ворот вылез на пятак и с неудобной руки бросил в верхний угол — Францоуз плечом отразил шайбу.
'10
Челябинцы организовали скоростную атаку, но Кравцову помешали бросить с левого края.
'8
Хартикайнен ворвался в зону, сместился к центру и с кистей зарядил в девятку — шайба пришла в ловушку Францоузу.
'7
Большое преимущество у «Салавата». Вся игра идёт в зоне челябинцев.
'6
Логинов из своей зоны сделал длинную передачу вразрез, Умарк подработал шайбу и убежал один на один, но не сумел переиграть Францоуза! Линусу сзади мешал защитник, но арбитр не усмотрел нарушения.
'5
Позиционную атаку провели уфимцы. Ткачёв от борта сделал перевод в центр зоны на Бурдасова, который с кистей зарядил точно во вратаря.
'4
Уверенно хозяева провели две минуты в меньшинстве. Ничего опасного не удалось создать челябинцам.
'2
Уфимцы в меньшинстве убежали втроём в контратаку! Арзамасцев ворвался в зону и оставил шайбу Майорову, но его бросок накрыл соперник.
'2
Удаление у «Салавата». Панин влетел в колено Петрову.
'1
ГОЛ! На 17-й секунде забросили уфимцы! Хартикайнен ушёл за ворота и прострелил на пятак, Умарк доставил шайбу дальше на свободного Кемппайнена, который с трёх метров расстрелял пустой угол!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Трактора».