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Атланта ХоуксЧикаго Буллз
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00:00
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Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
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Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
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Авангард Салават Юлаев
Эпизод матча «Авангард» — «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ Официальный сайт ХК «Салават Юлаев»
Эпизод матча «Авангард» — «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ

«Авангард» сохранил серию в живых

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках шестого матча первого раунда плей-офф КХЛ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12 марта 16:00   |  закончен
Авангард
Авангард
3:2
Салават Юлаев
Салават Юлаев
2:1, 1:0, 0:1
Стадион «Арена-Омск», Омск | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Антонин Ержабек  (Чехия)
Медведев2'
1:0Петерссон
2:0Галимов
3:1Семёнов
Березин2'
Кугрышев2'
Пёрселл2'
Семёнов2+2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Умарк2'
2:1Лисин
Бурдасов2'
Ткачёв2'
Ткачёв2'
3:2Зубов
Умарк2'
Хартикайнен2+2'
Подробная статистика матча
Видео дня
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'60
Всё, матч окончен! «Авангард» на своём льду обыграл «Салават Юлаев» — 3:2. Уфимцы в третьем периоде сократили отставание до минимума. Были ещё шансы у гостей, в концовке несколько великолепных спасений совершил Фурх. Омичи выстояли и сравняли счёт в серии — 3:3. Решающая игра пройдёт в Уфе. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Ткачёв ворвался в зону, выдержал паузу и сделал перевод на Панина, который бросил со средней дистанции — Фурх на месте!
'60
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'60
Семёнов и Хартикайнен сцепились на пятаке. Арбитрам удалось разнять хоккеистов.
'60
Шикарный шанс был у Уфы! Умарк набросил на пятак, шайба отскочила к Солодухину, который с трёх метров не сумел перебросить шайбу через Фурха!
'59
Пошли последние две минуты. Уфимцы пытаются перевести игру в чужую зону. Ушёл с ворот Скривенс.
'58
Какой момент у Омска! Умарк ошибся, сделав передачу на клюшку Хохрякову, который моментально бросил в верхний угол — Скривенс выручил.
'57
Умарк взял инициативу на себя, сместился на правый край и бросил из-под Чудинова! Фурх был начеку.
'56
Омичи провели атаку правым флангом, Логинов накрыл бросок Хохрякова.
'55
Вернулся на лёд Пёрселл. В полных составах продолжается игра.
'54
Уфимцы в полном составе. 30 секунд есть у гостей для реализации большинства.
'53
Удаление у «Авангарда». Пёрселл нарушил правила в средней зоне, четыре на четыре пойдёт игра.
'52
Удаление у «Салавата». Умарк психанул и ударил клюшкой по ноге Мартынова.
'50
Уфимцы провели атаку по центру. Майоров ворвался в чужую зону и бросил верхом — промах.
'49
Провалилась по центра оборона омичей! Ткачёв на скорости убежал от защитника и с пяти метров бросил в перекладину!
'48
Галимов в падении перехватил передачу соперника и сорвал овации трибун. Не прошла контратака у гостей.
'47
Момент! Мартынов подключился к атаке, на скорости объехал ворота и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Скривенс в шпагате спас свою команду.
'46
Медведев совершил проход по центру и опасно бросил с ползоны — шайба прошла рядом с девяткой.
'45
ГОЛ! Уфимцы совершили перехват в чужой зоне. Зубов сделал передачу на Макарова, который под углом вылез на ворота и бросил в Фурха! Зубов подкараулил отскок и спокойно послал шайбу в угол.
'43
Михеев вошёл в зону по правому флангу, выдержал паузу и сделал передачу в центр! Семёнов бросил в угол — Скривенс выручил.
'42
Ро! По центру ворвался в зону и с кистей бросил верхом — Скривенс ловушкой зацепил шайбу.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Авангарда» после двух периодов. Омичи упрочили своё лидерство благодаря шайбе Семёнова. Но «Салават» не сдаётся — у уфимцев было несколько хороших моментов в большинстве. Гости забили в концовке периода, но после видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот после сирены на перерыв.
'40
Ткачёв выскочил со скамейки штрафников, ворвался в чужую зону, обыграл Медведева, получил обратную передачу от партнёра и расстрелял пустой угол! Но взятие ворот не засчитано — шайба была была заброшена после сирены на перерыв.
'40
«Салават» в полном составе.
'39
Кугрышев! С левого края бросил в ближний угол — Скривенс отразил шайбу перед собой, но со второй попытки накрыл её.
'38
Удаление у «Салавата». Ткачёв на пятаке придержал клюшкой Стася.
'37
Лисин разогнал атаку гостей и сделал скидку на Макарова, который в касание бросил в угол — Фурх выручил.
'35
Во втором периоде омичи чаще бросают в створ — 10:8.
'34
Логинов получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и мощно щёлкнул! Шайба ушла выше цели.
'33
«Авангард» в полном составе.
'33
Двойной сейв Фурха! Голкипер справился с броском Умарка с правого края, а затем и с добиванием Хартикайнена с пятака!
'32
Момент! Умарк долго финтил и держал шайбу за воротами, а затем сделал передачу на Панина, который с острого угла бросил во вратаря!
'31
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'31
Кугрышев и Ткачёв потолкались на пятаке.
'31
Удаление у «Авангарда». Ткачёв взял инициативу на себя, вылез на пятак и вынудил Березина нарушить правила.
'29
Лисин на дальней штанге замыкал прострел Зубова! Фурх всё видел и спокойно отбил шайбу.
'28
Кугрышев рванул по флангу и прострелил вдоль ворот — Фисенко немного не успел к шайбе.
'27
Ответ Омска! Кошелев ворвался в зону и нанёс резкий бросок с кистей — шайба прошла рядом со штангой!
'26
Гончаров ловким движением ушёл от соперника, выкатился один на один и бросил в грудь Фурху!
'25
ГОЛ! «Ястребы» провели затяжную атаку. Кугрышев приложился с левого края, Скривенс щитком отразил шайбу на накатившегося Семёнова, который поразил пустой угол!
'24
Кугрышев щёлкнул с левого края! Скривенс переместился и щитком отразил шайбу.
'23
Удаление у «Салавата». Бурадсов ударил соперника клюшкой по лицу.
'22
Стась ворвался в чужую зону и сделал скидку на Ро, который из убойной позиции не попал в створ!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Авангарда» после первого периода. Динамичная игра, шайба не задерживается в средней зоне, много моментов создали команды. У омичей отличились Петерссон и Галимов, а у гостей шайбой отметился Лисин.
'20
Галимов получил болезненный удар в колено. Повреждение получил форвард «ястребов», медики вышли на лёд.
'20
ГОЛ! Макаров технично убрал Сундстрёма и бросил с левого края! Шайба от щитка Фурха отскочила к Лисину, который не промахнулся с двух метров!
'19
Контратака Уфы! Зубов по центру выкатился один на один, но не сумел переиграть Фурха.
'18
ГОЛ! Стась с левого края ворвался в зону, ушёл от двух защитников и бросил по воротам! Скривенс не суме удержать шайбу, а Галимов добил шайбу с двух метров! Арбитр после видеопросмотра не увидел нарушения — чистый гол.
'16
Затяжную атаку провели уфимцы. Ткачёв красиво убрал соперника и бросил с левого края — промах!
'15
Макаров! На пятаке подставил клюшку под прострел Лисина — шайба пришла к Фурху.
'14
По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 9:7.
'13
Уфимцы провели атаку по центру. Чудинов отработал в обороне и помешал Бурдасову выкатиться один на один.
'12
Майоров набрал скорость, влетел в чужую зону и бросил из-под защитника — Фурх прикрыл ближний угол.
'11
«Салават» в полном составе. Вернулся на лёд Умарк.
'11
Михеев по центру ворвался в зону и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной. Отбились уфимцы.
'10
Пёрселл от борта нашёл передачей свободного Березина! Защитник выкатился один на один, но бросил в Скривенса!
'9
Удаление у «Салавата». Умарк проиграл позицию и придержал клюшкой Петерссона.
'8
Момент у «Авангарда»! Медведев подключился к атаке и бросил с левого края — шайба прошла рядом с девяткой.
'8
ГОЛ! Пёрселл по центру разогнал атаку «ястребов». Сундстрём получил передачу на ход и бросил низом — Скривенс щитком среагировал, но Петерссон подкараулил отскок на дальней штанге и послал шайбу в сетку!
'6
Агрессивно действуют гости на первых минутах. Много бросков по воротам Фурха.
'5
«Авангард» в полном составе.
'5
Ещё момент! Хартикайнен вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Фурх был к этому готов.
'4
Шикарно разыграли уфимцы! Ткачёв с левого края вырезал передачу на дальнюю штангу, Кемппайнен бросил низом — Фурх щитком среагировал!
'3
Удаление у «Авангарда». Медведев в средней зоне грубо встретил Кузьмина, выставив колено. Две минуты получил защитник «ястребов».
'3
Уфимцы провели атаку правым флангом. Ткачёв атаковал с правого края — Фурх щитком среагировал.
'2
У «Салавата» сегодня не сыграет ведущий защитник команды — Филип Ларсен. В пяти предыдущих играх датчанин набрал 4 (1+3) очка.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Доминик Фурх — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата».