- 121219 просмотров На 83-м году умер актер театра и кино Олег Табаков
- 116380 просмотров Обнаружено место, где отравили шпиона Скрипаля и его дочь
- 101605 просмотров «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ
- 101562 просмотра «Спартак» победил СКА благодаря голу на 90-й минуте
- 95723 просмотра В результате взрыва газа в доме в Краснодаре пострадали двое детей
- 94622 просмотра Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России
- 70729 просмотров Почему Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'60
Всё, матч окончен! «Авангард» на своём льду обыграл «Салават Юлаев» — 3:2. Уфимцы в третьем периоде сократили отставание до минимума. Были ещё шансы у гостей, в концовке несколько великолепных спасений совершил Фурх. Омичи выстояли и сравняли счёт в серии — 3:3. Решающая игра пройдёт в Уфе. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Ткачёв ворвался в зону, выдержал паузу и сделал перевод на Панина, который бросил со средней дистанции — Фурх на месте!
'60
'60
'60
Шикарный шанс был у Уфы! Умарк набросил на пятак, шайба отскочила к Солодухину, который с трёх метров не сумел перебросить шайбу через Фурха!
'59
'58
Какой момент у Омска! Умарк ошибся, сделав передачу на клюшку Хохрякову, который моментально бросил в верхний угол — Скривенс выручил.
'57
Умарк взял инициативу на себя, сместился на правый край и бросил из-под Чудинова! Фурх был начеку.
'56
Омичи провели атаку правым флангом, Логинов накрыл бросок Хохрякова.
'55
Вернулся на лёд Пёрселл. В полных составах продолжается игра.
'54
Уфимцы в полном составе. 30 секунд есть у гостей для реализации большинства.
'53
'52
'50
Уфимцы провели атаку по центру. Майоров ворвался в чужую зону и бросил верхом — промах.
'49
Провалилась по центра оборона омичей! Ткачёв на скорости убежал от защитника и с пяти метров бросил в перекладину!
'48
Галимов в падении перехватил передачу соперника и сорвал овации трибун. Не прошла контратака у гостей.
'47
Момент! Мартынов подключился к атаке, на скорости объехал ворота и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Скривенс в шпагате спас свою команду.
'46
Медведев совершил проход по центру и опасно бросил с ползоны — шайба прошла рядом с девяткой.
'45
'43
Михеев вошёл в зону по правому флангу, выдержал паузу и сделал передачу в центр! Семёнов бросил в угол — Скривенс выручил.
'42
Ро! По центру ворвался в зону и с кистей бросил верхом — Скривенс ловушкой зацепил шайбу.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Авангарда» после двух периодов. Омичи упрочили своё лидерство благодаря шайбе Семёнова. Но «Салават» не сдаётся — у уфимцев было несколько хороших моментов в большинстве. Гости забили в концовке периода, но после видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот после сирены на перерыв.
'40
Ткачёв выскочил со скамейки штрафников, ворвался в чужую зону, обыграл Медведева, получил обратную передачу от партнёра и расстрелял пустой угол! Но взятие ворот не засчитано — шайба была была заброшена после сирены на перерыв.
'40
«Салават» в полном составе.
'39
Кугрышев! С левого края бросил в ближний угол — Скривенс отразил шайбу перед собой, но со второй попытки накрыл её.
'38
'37
Лисин разогнал атаку гостей и сделал скидку на Макарова, который в касание бросил в угол — Фурх выручил.
'35
Во втором периоде омичи чаще бросают в створ — 10:8.
'34
Логинов получил передачу на синей линии, продвинулся вперёд и мощно щёлкнул! Шайба ушла выше цели.
'33
«Авангард» в полном составе.
'33
Двойной сейв Фурха! Голкипер справился с броском Умарка с правого края, а затем и с добиванием Хартикайнена с пятака!
'32
Момент! Умарк долго финтил и держал шайбу за воротами, а затем сделал передачу на Панина, который с острого угла бросил во вратаря!
'31
'31
'31
'29
Лисин на дальней штанге замыкал прострел Зубова! Фурх всё видел и спокойно отбил шайбу.
'28
Кугрышев рванул по флангу и прострелил вдоль ворот — Фисенко немного не успел к шайбе.
'27
Ответ Омска! Кошелев ворвался в зону и нанёс резкий бросок с кистей — шайба прошла рядом со штангой!
'26
Гончаров ловким движением ушёл от соперника, выкатился один на один и бросил в грудь Фурху!
'25
'24
Кугрышев щёлкнул с левого края! Скривенс переместился и щитком отразил шайбу.
'23
'22
Стась ворвался в чужую зону и сделал скидку на Ро, который из убойной позиции не попал в створ!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Авангарда» после первого периода. Динамичная игра, шайба не задерживается в средней зоне, много моментов создали команды. У омичей отличились Петерссон и Галимов, а у гостей шайбой отметился Лисин.
'20
Галимов получил болезненный удар в колено. Повреждение получил форвард «ястребов», медики вышли на лёд.
'20
'19
Контратака Уфы! Зубов по центру выкатился один на один, но не сумел переиграть Фурха.
'18
'16
Затяжную атаку провели уфимцы. Ткачёв красиво убрал соперника и бросил с левого края — промах!
'15
Макаров! На пятаке подставил клюшку под прострел Лисина — шайба пришла к Фурху.
'14
По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 9:7.
'13
Уфимцы провели атаку по центру. Чудинов отработал в обороне и помешал Бурдасову выкатиться один на один.
'12
Майоров набрал скорость, влетел в чужую зону и бросил из-под защитника — Фурх прикрыл ближний угол.
'11
«Салават» в полном составе. Вернулся на лёд Умарк.
'11
Михеев по центру ворвался в зону и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной. Отбились уфимцы.
'10
Пёрселл от борта нашёл передачей свободного Березина! Защитник выкатился один на один, но бросил в Скривенса!
'9
'8
Момент у «Авангарда»! Медведев подключился к атаке и бросил с левого края — шайба прошла рядом с девяткой.
'8
'6
Агрессивно действуют гости на первых минутах. Много бросков по воротам Фурха.
'5
«Авангард» в полном составе.
'5
Ещё момент! Хартикайнен вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Фурх был к этому готов.
'4
Шикарно разыграли уфимцы! Ткачёв с левого края вырезал передачу на дальнюю штангу, Кемппайнен бросил низом — Фурх щитком среагировал!
'3
'3
Уфимцы провели атаку правым флангом. Ткачёв атаковал с правого края — Фурх щитком среагировал.
'2
У «Салавата» сегодня не сыграет ведущий защитник команды — Филип Ларсен. В пяти предыдущих играх датчанин набрал 4 (1+3) очка.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Доминик Фурх — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата».