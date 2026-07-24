Новые санкции ЕС затронули четыре российских аэропорта. Какие еще ограничения согласовал Брюссель?

ЕС включил Шереметьево и еще три аэропорта России в 21-й пакет санкций

Евросоюз включил Шереметьево, Ульяновск-Восточный, а также аэропорты Ростова-на-Дону и Минеральных Вод в 21-й пакет санкций против России. Ограничения также затронули более 100 банков и криптоплатформ, 41 судно, нефтегазовые и оборонные предприятия.

Европейский союз 23 июля утвердил 21-й пакет санкций против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его крупнейшим за последние четыре года. В новые списки вошли 218 позиций — 48 физических лиц и 170 организаций.

Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный, транспортный и горнодобывающий секторы, а также операции с криптовалютой и торговлю товарами двойного назначения. Общее содержание пакета опубликовано на сайте Совета ЕС.

Одним из наиболее заметных пунктов стало введение ограничений против четырех российских аэропортов. В Брюсселе утверждают, что включенные в пакет объекты используются для перевозки товаров и технологий, способных поддерживать российский оборонный сектор.

Аэропорты закрыли для сделок

Согласно опубликованному регламенту Совета ЕС, в перечень инфраструктурных объектов внесены московский аэропорт Шереметьево, аэропорт Ульяновск-Восточный, а также аэропорты Ростова-на-Дону и Минеральных Вод. Они включены в часть B приложения XLVII к регламенту ЕС № 833/2014.

Европейским физическим и юридическим лицам запрещено прямо или косвенно участвовать в операциях с этой инфраструктурой. В разъяснениях Еврокомиссии указано, что под ограничения могут подпадать поставки услуг, товаров и программного обеспечения, обучение и консультирование по вопросам перевозки пассажиров и грузов, строительство терминалов, погрузочные работы и уплата аэропортовых сборов.

Регламент также сохраняет исключения для экстренных и гуманитарных операций, торговли продовольствием и удобрениями, перевозки отдельных видов сырья и обеспечения безопасности объектов гражданской атомной энергетики. Вместе с четырьмя аэропортами в инфраструктурный санкционный перечень были добавлены еще два российских порта.

Банкам перекрыли операции

Финансовый раздел стал одним из самых объемных в новом пакете. Замораживание активов и запрет предоставлять средства теперь распространяются на 94 российских банка и крупных финансовых учреждения.

Отдельный запрет на проведение операций ЕС распространил еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения. Такие организации лишаются возможности вести любые сделки с европейскими компаниями, а также пользоваться услугами финансовых сообщений, включая системы, которые применяются для передачи платежных инструкций.

Ограничения затронули один киргизский банк, связанный, как считают в Брюсселе, с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), и еще три банка за пределами России. Под транзакционный запрет также попали 14 криптовалютных платформ, зарегистрированных в Грузии, Панаме, ОАЭ, Киргизии, Белоруссии и на Маршалловых Островах.

В санкционные списки внесены четыре структуры, имеющие отношение к трансграничной платежной сети A7. Совет ЕС заявил о связях этой системы с расчетами в интересах России, в том числе с операциями в Африке. Помимо этого, гражданам России расширили запрет на владение и управление компаниями, которые предоставляют услуги, связанные с криптоактивами в Евросоюзе.

Нефтяной потолок заморозили

Брюссель приостановил автоматическую корректировку предельной цены на российскую нефть до 15 июля 2027 года. Действующий уровень в $44,10 за баррель сохранится на протяжении 12 месяцев, после чего Совет ЕС сможет пересмотреть решение. По подсчетам Reuters, без этой паузы ценовой предел мог вырасти примерно до $58,50 за баррель из-за подорожания нефти на мировом рынке.

В перечень судов, которые Евросоюз относит к российскому «теневому флоту», включили еще 41 судно. Их общее число достигло 673. Этим судам запрещен доступ в порты ЕС и получение широкого спектра морских услуг. Критерии включения в список расширили — теперь санкции могут затронуть суда, которые занимаются бункеровкой и другим обслуживанием уже находящихся под ограничениями танкеров. Среди новых позиций оказались пять бункеровочных судов.

В энергетическую часть персональных списков вошли 18 организаций и один человек. Ограничения коснулись трех российских нефтеперерабатывающих предприятий, крупного белорусского НПЗ и компании, которая занимается продажей белорусских нефтепродуктов в России. Транзакционный запрет ввели против пяти нефтетрейдеров. Для нефтеперерабатывающего предприятия в грузинском порту Кулеви вступление ограничений отложили на шесть месяцев.

Пакет сохранил запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с 1 января 2027 года. Одновременно европейским компаниям разрешили еще в течение года перегружать российский СПГ для отправки в третьи страны по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года. Объем таких операций не должен превышать показатели 2025 года. Исключение может ежегодно продлеваться, но компании обязаны предоставлять надзорным органам сведения о маршрутах и объемах поставок.