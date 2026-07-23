«Не соглашаюсь ни на одну другую»: экс-глава минобороны Украины назвал желаемую должность

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что отказался от всех должностей, которые ему предложил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, он согласится только на один вариант — восстановление на посту. Ранее сообщалось, что президент Украины предлагал чиновнику разные варианты развития карьеры: от места своего советника до кресла вице-премьера. При этом СМИ писали, что Федоров может пойти дальше и выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах.

Уволенный с поста главы минобороны Украины Михаил Федоров заявил украинскому изданию «Новости.LIVE», что отказался от всех карьерных предложений украинского лидера Владимира Зеленского.

«Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны — президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», — поделился он.

Федоров также отметил, что на других позициях у него не будет реальных полномочий для борьбы с коррупцией в закупках и завершения трансформации армии, а также других задач, которые уже начала его команда.

Какие должность предлагали Федорову?

Зеленский после увольнения Федорова предлагал ему разные должности. Сначала, как рассказывал сам экс-министр, речь шла о посте советника президента Украины. Затем, по данным Financial Times, они обсуждали должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) для координации оборонных технологий и привлечения инвестиций. Последним вариантом стал пост вице-премьера.

«Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей, последний пост, чтобы не идти в детали всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным новациям. И это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством минобороны, с главкомом нашей армии, с президентом», — рассказал Зеленский.

Президентские амбиции

Однако на все эти предложение Федоров ответил отказом. Ранее газета The Times сообщила, что экс-глава минобороны может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Это допустил и член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Я допускаю, что у Федорова есть президентские амбиции — человек молодой, амбициозный, дерзкий. В этом отношении он вполне может на фоне своей принципиальной позиции и поддержки со стороны внутренних и внешних игроков заявить о президентских амбициях», — заявил аналитик в беседе с «Газетой.Ru».

«Съедят свои»

Газета The New York Times, анализируя перестановки в украинском правительстве, отметила, что подобные шаги продемонстрировали слабость президента Украины. Издание подчеркнуло, что для союзников Киева готовность Зеленского прислушиваться к общественному мнению и менять свою позицию является признаком силы украинской демократии. Однако его частые отступления могут говорить о проявлении слабости в тот момент, когда стране необходима твердая рука.

Хорошая новость заключается в том, что украинский лидер корректирует курс. Плохая — в том, как часто и открыто он это делает, говорится в материале.

Тем не менее, вопрос о том, восстановит ли Зеленский в должности Федорова, остается открытым. Глава независимой аналитической группы «Пента» Владимир Фесенко выразил мнение, что такой шаг еще больше ослабит позиции президента Украины. По его словам, это станет началом политического конца украинского лидера. С ним согласна и депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Если сейчас Федорова вернут на должность министра обороны Украины, то Зеленский вообще может выходить. Я здесь жду или временное правительство, либо выборов <…> но больше склоняюсь к госперевороту», — уточнила парламентарий.

Она добавила, что президента Украины уже никто не воспринимает всерьез, и выразила уверенность, что его в конце концов «съедят свои».