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24 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 24 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
Sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

24 июля в России поздравляют флористов — профессиональных составителей букетов и композиций из растений. В Международный день заботы о себе людям напоминают о том, как важно замедлиться и уделить внимание собственным желаниям. Православные верующие вспоминают равноапостольную княгиню Ольгу. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 24 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Что отмечают в России и мире 24 июля

* День флориста в России

Флористы — это специалисты, которые составляют цветочные композиции и букеты, занимаются декорированием интерьеров с помощью цветов и ухаживают за растениями. В России эта профессия считается сравнительно молодой: официально ее стандарты и квалификационные требования были утверждены 24 июля 2009 года Флористическим союзом России. Именно эта дата и стала днем празднования. При этом официального государственного статуса у праздника пока нет.

* Народный день подарков в России

Зимой нас балует Новый год: подарки, уютные семейные вечера и теплые слова. А летом, несмотря на отпуска, прогулки и белые ночи, до сих пор не было столь же масштабного и объединяющего повода сказать друг другу «спасибо». Эту несправедливость решили исправить. В календаре появляется новая традиция — Народный день подарков, который будет отмечаться ежегодно 24 июля. Пока этот праздник не имеет официального государственного статуса, но суть проста: дарить внимание близким просто за то, что они есть в вашей жизни.

* Международный день заботы о себе

Этот день был учрежден в 2011 году Международным фондом заботы о себе. Инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Дата 24 июля выбрана неслучайно: ее можно записать как 24/7. Это символическое напоминание о том, что заботиться о своем здоровье и благополучии необходимо 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В этот день ВОЗ и медицинские организации призывают обратить внимание на все аспекты самочувствия: физическое здоровье (регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, профилактика заболеваний) и эмоциональное состояние, которое не менее важно для общего благополучия. Забота о себе — это не эгоизм, а необходимая инвестиция в свое будущее и способность лучше поддерживать близких.

Nicoleta Ionescu/SHutterstock/FOTODOM

* День кадастрового инженера в России

Этот профессиональный праздник был учрежден в честь вступления в силу 24 июля 2007 года Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Именно этот документ официально закрепил понятие «кадастровый инженер» и стал основой для современной системы кадастрового учета в стране. В этот день чествуют специалистов, которые занимаются определением границ земельных участков, подготовкой межевых и технических планов, а также регистрацией объектов недвижимости.

* Международный день БДСМ

Праздник был основан в 2003 году швейцарцем Куртом Вальтером Фишером, владельцем первого в Европе БДСМ-клуба в Барселоне. Его целью было создать день, когда последователи этой субкультуры могли бы собраться вместе, обсудить общие интересы и укрепить чувство принадлежности к сообществу.

Термин БДСМ описывает широкий круг сексуальных практик, основанных на эротическом обмене властью и ролевых играх в господство и подчинение. Однако участники БДСМ-сообщества подчеркивают, что все практики должны строго соблюдать главный принцип SSC (Safe, Sane, Consensual) — безопасность, разумность и добровольность. Для этого используются заранее оговоренные стоп-слова, которые позволяют в любой момент немедленно прекратить действия. Таким образом, БДСМ кардинально отличается от насилия, где согласие отсутствует.

Цель праздника — развенчать стереотипы и ошибочные представления о БДСМ, показать, что это осознанный выбор взрослых людей, а не признак психических отклонений.

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Необычные праздники 24 июля

День старых шуток. Это неофициальный, но очень душевный праздник. Сегодня можно без тени смущения достать из закромов памяти бородатые анекдоты, пересказать смешные истории из детства или юности и вместе посмеяться над мемами, которые уже успели стать классикой интернета.

День заглядывания в будущее. Этот день создан для мечтателей, визионеров и всех, кто хотя бы раз задавался вопросом: «А что нас ждет завтра?». Речь не о праздных гаданиях, а о глубоких размышлениях: какими станут технологии, наука, культура и общество через десятилетия.

Что отмечают в разных странах 24 июля

День кузенов — США. Это повод вспомнить о двоюродных братьях и сестрах, с которыми многие общаются не так часто, как хотелось бы. В этот день принято звонить, писать сообщения или устраивать встречи, чтобы укрепить родственные связи и поделиться новостями. Праздник напоминает, что кузены — это не просто дальние родственники, а люди, которые часто становятся первыми друзьями в детстве и сохраняют эту связь на всю жизнь.

Национальный день текилы — США. Текила родом из Мексики, где ее производят из голубой агавы в штате Халиско. США остаются крупнейшим импортером текилы в мире.

День Симона Боливара — Эквадор. Сегодня отмечают День рождения Симона Боливара — национального героя, известного как Освободитель Южной Америки. Он сыграл ключевую роль в борьбе против испанских колонизаторов, благодаря чему Эквадор, Венесуэла, Колумбия, Перу и Боливия обрели независимость. В 1822 году армия Боливара освободила провинцию Кито (ныне Эквадор), а в 1819 году он стал президентом Великой Колумбии. Память о герое увековечена в названиях улиц, площадей и даже провинций Эквадора. В его честь названа Боливия, а также валюта Венесуэлы — боливар.

Дни Средневековья — Сан-Марино. С 24 по 26 июля в Сан-Марино стартует ежегодный фестиваль «Дни Средневековья». На три дня город-государство превращается в настоящую средневековую провинцию: площади заполняются ярмарками, карнавальными шествиями и уличными театрами, а торговцы и горожане облачаются в исторические костюмы. Гостей ждут зрелищные рыцарские турниры, соревнования по стрельбе из арбалета и лука, а также угощения — традиционная похлебка в глиняных горшках. Завершается каждый вечер красочным фейерверком.

Религиозные праздники 24 июля

* День памяти равноапостольной Ольги

Княгиня Ольга была супругой киевского князя Игоря. После его коварного убийства древлянами в 945 году она стала регентшей при малолетнем сыне Святославе.

До принятия христианства Ольга прославилась жестокой местью древлянам за гибель мужа. Она хитростью заманила в Киев два древлянских посольства: первое велела закопать заживо, а второе — сжечь в бане. В 946 году княгиня осадила столицу древлян — город Искоростень. После долгой осады она отправила послов с предложением мира, попросив в качестве дани по три голубя и по три воробья с каждого двора. Древляне согласились, но Ольга приказала привязать к лапам птиц зажженную паклю с серой. Птицы вернулись в свои гнезда, и город загорелся с разных концов. Выживших жителей княгиня пленила, часть перебила, а остальных обложила тяжелой данью.

Позже Ольга активно занималась внутренней и внешней политикой, укрепила государство и проявляла особый интерес к Византии, где процветало христианство. Во время визита в Константинополь в 957 году Ольга приняла крещение под именем Елена, став первым христианским правителем в истории Руси. Ее сын Святослав остался язычником, но гораздо большее влияние Ольга оказала на внуков: именно ее внук, князь Владимир Святославич, в 988 году крестил Русь. В его правление Ольгу начали почитать как святую.

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Народные праздники 24 июля

* Ольга Страдница

Так в народе называли день памяти княгини Ольги, отмечаемый в разгар лета. Название происходит от слова «страда» — так на Руси именовали самую горячую пору сельскохозяйственных работ, когда каждый погожий час был на вес золота.

Крестьянский быт в этот день был подчинен одному — успеть как можно больше. Мужчины косили траву на сено, женщины вязали снопы ржи, а дети отправлялась в леса и рощи за лесными дарами: грибами, ягодами, лекарственными травами. Трудолюбие считалось главной добродетелью — не зря в народе поговаривали: «Нечего старикам охать — надо о хлебе заботиться».

Особое внимание уделяли погоде. Конец июля на Руси славился капризным нравом: то солнце палит, то небо хмурится. Крестьяне обращались с молитвами к святой Ольге, прося уберечь поля от затяжных ливней — переувлажненная рожь могла сгнить прямо на корню, а мокрое сено — заплесневеть. Грозы в эту пору были обычным делом, нередко бушевали по нескольку суток, потому июльскую страду называли еще и грозовой порой.

У дня было и другое имя — Стожары. Так в древности величали россыпь ярких звезд в созвездии Тельца, известную астрономам как Плеяды. По ночному небу гадали: если оно чистое и звезды сверкают ярко — жди обильного урожая.

Именины 24 июля

* Аркадий;
* Елена;
* Иларион;
* Ольга.

Приметы: что можно и что нельзя делать 24 июля

Приметы о погоде

Мало росы — к дождям.

Листья опадают раньше времени — осень будет ранней.

Гром гулкий и раскатистый — к сильному ливню.

Комары активны вечером — к ясной погоде.

Теплая ночь — к мягкой зиме.

dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Лунный календарь 24 июля

Фаза Луны: растущая, 10-й и 11-й лунный день.
Луна в знаках зодиака Скорпион и Стрелец.

По мнению астрологов, первая половина дня — время для глубоких размышлений, анализа и финансовых дел. Вторая половина дня пробуждает оптимизм, активность и желание действовать. Это благоприятный период для начала новых дел и заключения договоров, решения юридических вопросов и общения с начальством, путешествий и дальних поездок, а также для укрепления партнерских отношений.

В то же время астрологи советуют не перегружать себя и быть внимательными в делах — начатое обязательно нужно довести до конца. Пятница, управляемая Венерой, добавляет легкости и располагает к общению и творчеству.

24 июля родились люди под знаком зодиака Лев. Их стихия — огонь. По версии астрологов, они прирожденные лидеры, обаятельные и щедрые, а также обладают мощной энергией, харизмой и стремлением быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 24 июля

* 1790 год — Екатерина II велела отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».

* 1883 год — в России произошло первое состязание велогонщиков.

* 1911 год — археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» империи инков Мачу-Пикчу.

* 1925 год — Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино, председателем которого стал Феликс Дзержинский.

* 1938 год — компания Nestlе выпустила первую партию растворимого кофе бренда Nescafе.

* 1942 год — немецкие войска заняли Ростов-на-Дону, началась битва за Кавказ.

* 1948 год — СССР прекратил автомобильное и железнодорожное сообщение с Западным Берлином, что спровоцировало Берлинский кризис.

* 1956 год — основан подмосковный город Дубна, который стал одним из главных научных центров ядерной физики в СССР.

* 1959 год — вице-президент США Ричард Никсон и Никита Хрущев провели публичную дискуссию на открытии выставки в Москве. Их «кухонный спор» стал символом идеологического соперничества стран.

* 1981 год — в Италии запретили деятельность всех масонских лож и тайных обществ.

* 1990 год — в СССР отменены все ограничения на продажу алкоголя, введенные в 1985 году. Так закончилась антиалкогольная кампания Михаила Горбачева.

* 1993 год — Центробанк России сообщил о прекращении оборота советских денежных купюр.

* 2019 год — Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Он сменил Терезу Мэй и ускорил процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон
Matt Dunham/AP

Кто родился 24 июля

* В 1775 году родился Франсуа Эжен Видок — легендарный преступник по прозвищу «Король риска», который бежал из тюрем несколько раз. Впоследствии он помогал полиции раскрывать дела и после ухода сформировал собственное бюро расследований, став одним из первых частных детективов в мире.

* В 1802 году родился Александр Дюма — отец — французский писатель и драматург, автор романов «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера».

* В 1828 году родился Николай Чернышевский — писатель, литературный критик, философ-материалист.

* В 1901 году родился Игорь Ильинский — актер театра и кино, народный артист СССР.

* В 1942 году родилась Ирина Мирошниченко — актриса, дебютировавшая в фильме «Я шагаю по Москве», сыгравшая в «Андрее Рублеве», «Вам и не снилось...» и других советских картинах.

Актриса Ирина Мирошниченко (1942-2023)
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

* В 1958 году родилась Анастасия Иванова — советская и российская актриса, известная по главной роли в фильме «Не могу сказать «прощай».

Кто скончался 24 июля

В 1910 году умер Архип Куинджи — русский художник, мастер пейзажной живописи.
В 1992 году умер Гавриил Илизаров — советский хирург-ортопед, профессор.
В 2000 году умер Анатолий Фирсов — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
В 2003 году умерла Ия Арепина — советская и российская актриса театра и кино.
В 2025 году умер Халк Хоган — американский рестлер, актер и шоумен.

Кто отмечает день рождения 24 июля

* 74 года исполняется Гасу ван Сенту — американскому режиссеру фильмов «Умница Уилл Хантинг» и «Париж, я люблю тебя».

* 69 лет исполняется Шавкату Мирзиееву — действующему президенту Узбекистана.

* 66 лет исполняется Вячеславу Быкову — двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному хоккейному тренеру.

* 57 лет исполняется Дженнифер Лопес — американской певице и актрисе.

Актриса и певица Дженнифер Лопес, 2025 год
Ronda Churchill/Reuters

* 44 года исполняется Анне Пэкуин — обладательнице премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Пианино», известной зрителям по ролям во франшизе «Люди Икс» и сериале «Настоящая кровь».

* 44 года исполняется Элизабет Мосс — звезде сериала «Рассказ служанки», лауреату премий «Золотой глобус» и «Эмми».

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