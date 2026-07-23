24 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

24 июля в России поздравляют флористов — профессиональных составителей букетов и композиций из растений. В Международный день заботы о себе людям напоминают о том, как важно замедлиться и уделить внимание собственным желаниям. Православные верующие вспоминают равноапостольную княгиню Ольгу. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 24 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 24 июля

* День флориста в России

Флористы — это специалисты, которые составляют цветочные композиции и букеты, занимаются декорированием интерьеров с помощью цветов и ухаживают за растениями. В России эта профессия считается сравнительно молодой: официально ее стандарты и квалификационные требования были утверждены 24 июля 2009 года Флористическим союзом России. Именно эта дата и стала днем празднования. При этом официального государственного статуса у праздника пока нет.

* Народный день подарков в России

Зимой нас балует Новый год: подарки, уютные семейные вечера и теплые слова. А летом, несмотря на отпуска, прогулки и белые ночи, до сих пор не было столь же масштабного и объединяющего повода сказать друг другу «спасибо». Эту несправедливость решили исправить. В календаре появляется новая традиция — Народный день подарков, который будет отмечаться ежегодно 24 июля. Пока этот праздник не имеет официального государственного статуса, но суть проста: дарить внимание близким просто за то, что они есть в вашей жизни.

* Международный день заботы о себе

Этот день был учрежден в 2011 году Международным фондом заботы о себе. Инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Дата 24 июля выбрана неслучайно: ее можно записать как 24/7. Это символическое напоминание о том, что заботиться о своем здоровье и благополучии необходимо 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В этот день ВОЗ и медицинские организации призывают обратить внимание на все аспекты самочувствия: физическое здоровье (регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, профилактика заболеваний) и эмоциональное состояние, которое не менее важно для общего благополучия. Забота о себе — это не эгоизм, а необходимая инвестиция в свое будущее и способность лучше поддерживать близких.

Nicoleta Ionescu/SHutterstock/FOTODOM

* День кадастрового инженера в России

Этот профессиональный праздник был учрежден в честь вступления в силу 24 июля 2007 года Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Именно этот документ официально закрепил понятие «кадастровый инженер» и стал основой для современной системы кадастрового учета в стране. В этот день чествуют специалистов, которые занимаются определением границ земельных участков, подготовкой межевых и технических планов, а также регистрацией объектов недвижимости.

* Международный день БДСМ

Праздник был основан в 2003 году швейцарцем Куртом Вальтером Фишером, владельцем первого в Европе БДСМ-клуба в Барселоне. Его целью было создать день, когда последователи этой субкультуры могли бы собраться вместе, обсудить общие интересы и укрепить чувство принадлежности к сообществу.

Термин БДСМ описывает широкий круг сексуальных практик, основанных на эротическом обмене властью и ролевых играх в господство и подчинение. Однако участники БДСМ-сообщества подчеркивают, что все практики должны строго соблюдать главный принцип SSC (Safe, Sane, Consensual) — безопасность, разумность и добровольность. Для этого используются заранее оговоренные стоп-слова, которые позволяют в любой момент немедленно прекратить действия. Таким образом, БДСМ кардинально отличается от насилия, где согласие отсутствует.

Цель праздника — развенчать стереотипы и ошибочные представления о БДСМ, показать, что это осознанный выбор взрослых людей, а не признак психических отклонений.

Необычные праздники 24 июля • День старых шуток. Это неофициальный, но очень душевный праздник. Сегодня можно без тени смущения достать из закромов памяти бородатые анекдоты, пересказать смешные истории из детства или юности и вместе посмеяться над мемами, которые уже успели стать классикой интернета. • День заглядывания в будущее. Этот день создан для мечтателей, визионеров и всех, кто хотя бы раз задавался вопросом: «А что нас ждет завтра?». Речь не о праздных гаданиях, а о глубоких размышлениях: какими станут технологии, наука, культура и общество через десятилетия.

Что отмечают в разных странах 24 июля

День кузенов — США. Это повод вспомнить о двоюродных братьях и сестрах, с которыми многие общаются не так часто, как хотелось бы. В этот день принято звонить, писать сообщения или устраивать встречи, чтобы укрепить родственные связи и поделиться новостями. Праздник напоминает, что кузены — это не просто дальние родственники, а люди, которые часто становятся первыми друзьями в детстве и сохраняют эту связь на всю жизнь.

Национальный день текилы — США. Текила родом из Мексики, где ее производят из голубой агавы в штате Халиско. США остаются крупнейшим импортером текилы в мире.

День Симона Боливара — Эквадор. Сегодня отмечают День рождения Симона Боливара — национального героя, известного как Освободитель Южной Америки. Он сыграл ключевую роль в борьбе против испанских колонизаторов, благодаря чему Эквадор, Венесуэла, Колумбия, Перу и Боливия обрели независимость. В 1822 году армия Боливара освободила провинцию Кито (ныне Эквадор), а в 1819 году он стал президентом Великой Колумбии. Память о герое увековечена в названиях улиц, площадей и даже провинций Эквадора. В его честь названа Боливия, а также валюта Венесуэлы — боливар.

Дни Средневековья — Сан-Марино. С 24 по 26 июля в Сан-Марино стартует ежегодный фестиваль «Дни Средневековья». На три дня город-государство превращается в настоящую средневековую провинцию: площади заполняются ярмарками, карнавальными шествиями и уличными театрами, а торговцы и горожане облачаются в исторические костюмы. Гостей ждут зрелищные рыцарские турниры, соревнования по стрельбе из арбалета и лука, а также угощения — традиционная похлебка в глиняных горшках. Завершается каждый вечер красочным фейерверком.

Религиозные праздники 24 июля

* День памяти равноапостольной Ольги

Княгиня Ольга была супругой киевского князя Игоря. После его коварного убийства древлянами в 945 году она стала регентшей при малолетнем сыне Святославе.

До принятия христианства Ольга прославилась жестокой местью древлянам за гибель мужа. Она хитростью заманила в Киев два древлянских посольства: первое велела закопать заживо, а второе — сжечь в бане. В 946 году княгиня осадила столицу древлян — город Искоростень. После долгой осады она отправила послов с предложением мира, попросив в качестве дани по три голубя и по три воробья с каждого двора. Древляне согласились, но Ольга приказала привязать к лапам птиц зажженную паклю с серой. Птицы вернулись в свои гнезда, и город загорелся с разных концов. Выживших жителей княгиня пленила, часть перебила, а остальных обложила тяжелой данью.

Позже Ольга активно занималась внутренней и внешней политикой, укрепила государство и проявляла особый интерес к Византии, где процветало христианство. Во время визита в Константинополь в 957 году Ольга приняла крещение под именем Елена, став первым христианским правителем в истории Руси. Ее сын Святослав остался язычником, но гораздо большее влияние Ольга оказала на внуков: именно ее внук, князь Владимир Святославич, в 988 году крестил Русь. В его правление Ольгу начали почитать как святую.

Народные праздники 24 июля

* Ольга Страдница

Так в народе называли день памяти княгини Ольги, отмечаемый в разгар лета. Название происходит от слова «страда» — так на Руси именовали самую горячую пору сельскохозяйственных работ, когда каждый погожий час был на вес золота.

Крестьянский быт в этот день был подчинен одному — успеть как можно больше. Мужчины косили траву на сено, женщины вязали снопы ржи, а дети отправлялась в леса и рощи за лесными дарами: грибами, ягодами, лекарственными травами. Трудолюбие считалось главной добродетелью — не зря в народе поговаривали: «Нечего старикам охать — надо о хлебе заботиться».

Особое внимание уделяли погоде. Конец июля на Руси славился капризным нравом: то солнце палит, то небо хмурится. Крестьяне обращались с молитвами к святой Ольге, прося уберечь поля от затяжных ливней — переувлажненная рожь могла сгнить прямо на корню, а мокрое сено — заплесневеть. Грозы в эту пору были обычным делом, нередко бушевали по нескольку суток, потому июльскую страду называли еще и грозовой порой.

У дня было и другое имя — Стожары. Так в древности величали россыпь ярких звезд в созвездии Тельца, известную астрономам как Плеяды. По ночному небу гадали: если оно чистое и звезды сверкают ярко — жди обильного урожая.

Именины 24 июля

* Аркадий;

* Елена;

* Иларион;

* Ольга.

Приметы: что можно и что нельзя делать 24 июля

Приметы о погоде

Мало росы — к дождям.

Листья опадают раньше времени — осень будет ранней.

Гром гулкий и раскатистый — к сильному ливню.

Комары активны вечером — к ясной погоде.

Теплая ночь — к мягкой зиме.

dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Лунный календарь 24 июля

Фаза Луны: растущая, 10-й и 11-й лунный день.

Луна в знаках зодиака Скорпион и Стрелец.

По мнению астрологов, первая половина дня — время для глубоких размышлений, анализа и финансовых дел. Вторая половина дня пробуждает оптимизм, активность и желание действовать. Это благоприятный период для начала новых дел и заключения договоров, решения юридических вопросов и общения с начальством, путешествий и дальних поездок, а также для укрепления партнерских отношений.

В то же время астрологи советуют не перегружать себя и быть внимательными в делах — начатое обязательно нужно довести до конца. Пятница, управляемая Венерой, добавляет легкости и располагает к общению и творчеству.

24 июля родились люди под знаком зодиака Лев. Их стихия — огонь. По версии астрологов, они прирожденные лидеры, обаятельные и щедрые, а также обладают мощной энергией, харизмой и стремлением быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 24 июля

* 1790 год — Екатерина II велела отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».

* 1883 год — в России произошло первое состязание велогонщиков.

* 1911 год — археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» империи инков Мачу-Пикчу.

* 1925 год — Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино, председателем которого стал Феликс Дзержинский.

* 1938 год — компания Nestlе выпустила первую партию растворимого кофе бренда Nescafе.

* 1942 год — немецкие войска заняли Ростов-на-Дону, началась битва за Кавказ.

* 1948 год — СССР прекратил автомобильное и железнодорожное сообщение с Западным Берлином, что спровоцировало Берлинский кризис.

* 1956 год — основан подмосковный город Дубна, который стал одним из главных научных центров ядерной физики в СССР.

* 1959 год — вице-президент США Ричард Никсон и Никита Хрущев провели публичную дискуссию на открытии выставки в Москве. Их «кухонный спор» стал символом идеологического соперничества стран.

* 1981 год — в Италии запретили деятельность всех масонских лож и тайных обществ.

* 1990 год — в СССР отменены все ограничения на продажу алкоголя, введенные в 1985 году. Так закончилась антиалкогольная кампания Михаила Горбачева.

* 1993 год — Центробанк России сообщил о прекращении оборота советских денежных купюр.

* 2019 год — Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Он сменил Терезу Мэй и ускорил процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон Matt Dunham/AP

Кто родился 24 июля

* В 1775 году родился Франсуа Эжен Видок — легендарный преступник по прозвищу «Король риска», который бежал из тюрем несколько раз. Впоследствии он помогал полиции раскрывать дела и после ухода сформировал собственное бюро расследований, став одним из первых частных детективов в мире.

* В 1802 году родился Александр Дюма — отец — французский писатель и драматург, автор романов «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера».

* В 1828 году родился Николай Чернышевский — писатель, литературный критик, философ-материалист.

* В 1901 году родился Игорь Ильинский — актер театра и кино, народный артист СССР.

* В 1942 году родилась Ирина Мирошниченко — актриса, дебютировавшая в фильме «Я шагаю по Москве», сыгравшая в «Андрее Рублеве», «Вам и не снилось...» и других советских картинах.

Актриса Ирина Мирошниченко (1942-2023) Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

* В 1958 году родилась Анастасия Иванова — советская и российская актриса, известная по главной роли в фильме «Не могу сказать «прощай».

Кто скончался 24 июля • В 1910 году умер Архип Куинджи — русский художник, мастер пейзажной живописи.

• В 1992 году умер Гавриил Илизаров — советский хирург-ортопед, профессор.

• В 2000 году умер Анатолий Фирсов — советский хоккеист, олимпийский чемпион.

• В 2003 году умерла Ия Арепина — советская и российская актриса театра и кино.

• В 2025 году умер Халк Хоган — американский рестлер, актер и шоумен.

Кто отмечает день рождения 24 июля

* 74 года исполняется Гасу ван Сенту — американскому режиссеру фильмов «Умница Уилл Хантинг» и «Париж, я люблю тебя».

* 69 лет исполняется Шавкату Мирзиееву — действующему президенту Узбекистана.

* 66 лет исполняется Вячеславу Быкову — двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному хоккейному тренеру.

* 57 лет исполняется Дженнифер Лопес — американской певице и актрисе.

Актриса и певица Дженнифер Лопес, 2025 год Ronda Churchill/Reuters

* 44 года исполняется Анне Пэкуин — обладательнице премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Пианино», известной зрителям по ролям во франшизе «Люди Икс» и сериале «Настоящая кровь».

* 44 года исполняется Элизабет Мосс — звезде сериала «Рассказ служанки», лауреату премий «Золотой глобус» и «Эмми».