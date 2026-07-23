США заподозрили Россию в военной помощи Ирану. Что об этом говорят в Москве?

Reuters сообщило, что разведка США расследует возможное участие России в ударах Ирана по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. По данным агентства, аналитики пока не пришли к единому мнению, но предполагают, что Москва могла предоставить Тегерану данные для наведения БПЛА или технологии, которые повышают точность атак. Это уже не первый раз, когда Вашингтон заявляет об участии России в конфликте. Что об этом говорят в Москве и Тегеране — в материале «Газеты.Ru»

Американская разведка проверяет возможную причастность России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом расследования.

Собеседники агентства уточнили, что спецслужбы США сейчас изучают, могла ли Москва предоставить Тегерану данные для наведения БПЛА или технологии, которые повышают точность ударов.

«Представители американской разведки еще не пришли к окончательным выводам о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ», — говорится в материале.

Reuters отметило, что как минимум два объекта ЦРУ подверглись иранским атакам в марте. Один из них находится в Саудовской Аравии, другой — на востоке Ирака. Источники агентства раскрыли, что, по мнению аналитиков, удар в Саудовской Аравии был совершен с применением двух модернизированных Россией версий иранских беспилотников «Шахед».

Другой собеседник агентства также сообщил, что Москва якобы помогла Тегерану повысить точность ракет «Шахед-136», предоставив спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая является более точной и сложнее поддается глушению.

О том, что Россия поставила Ирану «Комету-М», еще в марте писала газета The Wall Street Journal. Издание также утверждало, что Москва расширила свое сотрудничество с Исламской Республикой, в частности предоставила Тегерану разведданные, чтобы помочь иранским силам наносить удары по американским войскам в регионе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда призвал не верить «лживым вбросам». А глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва поставляла в Иран продукцию военного назначения в соответствии с договором о военно-техническом сотрудничестве, однако не согласна с обвинениями в помощи Тегерану разведанными.

«Их (американских военных баз. — «Газета.Ru») координаты в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — заявил министр.

Россия не снабжает Иран

В этот раз пресс-секретарь президента вообще не стал комментировать информацию Reuters о расследовании ЦРУ о причастности Москвы к ударам по американским объектам.

«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», — заявил Песков.

В то же время за день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление глава Пентагона Пита Хегсета, опроверг информацию о том, что Россия якобы напрямую снабжает Иран оружием.

«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», — пояснил он.

«Помогают во многих направлениях»

При этом еще в марте глава МИД Ирана Аббас Арагчи в беседе с NBC News говорил, что Россия действительно помогает Ирану. Министр напомнил, что Москва и Тегеран заключили договор о стратегическом партнерстве, поэтому военное сотрудничество между двумя странами — это не секрет.

В то же время, отвечая на вопрос о том, предоставляет ли РФ Ирану данные разведки для обнаружения американских войск, Арагчи заявил, что не располагает конкретной информацией.

«Ну, они помогают нам во многих разных направлениях, — добавил он.