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Трансляция
С конца
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'60
Всё, матч окончен! ЦСКА обыграл «Спартак» — 1:0. «Армейцам» для победы хватило одной шайбы — голом отметился Шалунов. Спартаковцы, старались, боролись, но так и не смогли пробить Сорокина. Голкипер красно-синих провёл второй сухой матч подряд. ЦСКА повёл в серии — 2-0. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Ушёл с ворот Беспалов, 30 секунд есть ещё у красно-белых.
'59
Пошли последние две минуты. Пытаются спартаковцы спасти игру.
'58
В среднюю зону переместилась борьба. «Армейцы» не позволяют сопернику перейти в атаку.
'57
Андронов выиграл силовую борьбу у борта и вывел шайбу из зоны.
'56
Ответ ЦСКА! Телегин приложился с правого края — Беспалов всё перекрыл щитками.
'55
Пять минут ещё играть. «Спартак» старается большими силами идти в атаку.
'54
Радил вошёл в зону, обыграл соперника и бросил в угол — Сорокин был начеку.
'53
Пытаются спартаковцы перейти в атаку. Но пока без моментов у владений Сорокина.
'51
Телегин на скорости убежал от защитника и с острого угла бросил в грудь Беспалову.
'50
Не удалось спартаковцам реализовать большинство. Вернулся на лёд Жарков.
'49
Лаюнен щёлкнул из круга вбрасывания! Сорокин переместился и прикрыл ближний угол.
'48
'47
Григоренко развернулся за воротами и прострелил в центр — спартаковцы перехватили шайбу и вывели её из зоны.
'45
«Армейцы» продолжают комбинировать в чужой зоне. Не удаётся спартаковцам перехватить инициативу.
'44
«Спартак» в полном составе. Вернулись на лёд Бондарев и Дергачёв.
'43
Капризов опасно атаковал с правого края! Беспалов переместился и отразил шайбу, а добить «армейцам» не удалось.
'42
'41
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после двух периодов. «Спартаку» удалось подравнять игру во втором игровом отрезке, были моменты у красно-белых. Но пока не хватает реализации — спартаковцы не могут забить уже пять периодов. У «армейцев» привычно выделяется звено Капризова.
'40
ЦСКА в полном составе.
'39
Мало бросков. Не удаётся «Спартаку» создать остроту у ворот Сорокина.
'38
«Спартак» в полном составе. Полторы минуту красно-белые проведут в большинстве.
'38
'37
Беспалов справился с дальним выстрелом Марченко! Капризову не удалось добить шайбу с пятака.
'36
'35
Капризов сместился на левый край и сделал перевод на Шалунова, который бросил в верхний угол — Беспалов выручил.
'34
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 5:5.
'33
ЦСКА в полном составе.
'32
Момент! Лаюнен сделал перевод на Осипова, который щёлкнул с левого края — Сорокин переместился и забрал шайбу.
'31
'31
«Армейцы» в полном составе.
'30
'30
'30
Телегин с Андроновым убежали два в два! Иван прострелил вдоль ворот, но партнёр не дотянулся до шайбы.
'29
'28
Ожиганов подключился к атаке и набросил на пятак, но Телегину не удалось добить шайбу в ворота.
'27
Не удалось «армейцам» реализовать большинство. Вернулся на лёд Никонцев.
'26
Момент у «Спартака» на контратаке! Максвелл убежал один на один, убрал шайбу в сторону и бросил в верхний угол — Сорокин среагировал!
'25
'25
Отбились красно-белые. Вернулся на лёд Цыплаков.
'24
Григоренко! Из круга вбрасывания нанёс резкий бросок в дальний угол — Беспалов накрыл шайбу.
'23
'22
Петров! Вошёл в зону, убрал шайбу под себя и бросил в нижний угол — Беспалов щитком среагировал.
'21
ЦСКА в полном составе.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. Единственную шайбу на шестой минуте забросил Шалунов. Инициатива была полностью на стороне «армейцев», которые создали много голевых моментов. У «Спартака» лишь ближе к перерыву что-то началось получаться в атаке.
'20
Закрепились спартаковцы в чужой зоне. Лаюнен щёлкнул от синей линии — шайба прошла чуть выше девятки.
'19
'18
Опасно! Григоренко подобрал отскок на дальней штанге, но Лаюнен в шпагате накрыл бросок соперника по полупустым воротам.
'17
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 16:3. Всё под контролем у команды Игоря Никитина.
'16
Момент у «Спартака»! Хохлачёв ушёл за ворота и сделал скрытую передачу на Лещенко, который с метра не сумел перебросить шайбу через щиток Сорокина!
'15
Отбились красно-белые. Вернулся пятый полевой.
'14
Опасно! Капризов вырезал передачу на Григоренко, который зарядил с правого края — Беспалов переместился и отразил шайбу.
'13
'11
Робинсон подключился к атаке и бросил верхом со средней дистанции — промах!
'10
Хорошее движение у ЦСКА. Территория полностью за «армейцами», пока что ничего не могут спартаковцы противопоставить сопернику.
'9
Леонид Слуцкий и Роман Бабаев наблюдают за игрой с трибуны. В хорошем настроении бывший тренер футбольной сборной России.
'8
Ответ «Спартака». Хохлачёв из угла площадки сделал перевод на Провольнева, но его бросок заблокировал Киселевич.
'7
Продолжают атаковать красно-синие. Беспалов справился с дальним броском Блажиевского, а затем и с добиванием Кузьменко!
'6
'5
Подавляющее преимущество у ЦСКА на первых минутах. Много работы у Беспалова.
'4
Скоростная атака ЦСКА! Кузьменко от борта сделал передачу в центр зоны на Григоренко, тот зарядил под перекладину — Беспалов вновь спас свою команду.
'3
Опасно! Капризов ловко развернулся за воротами и сделал передачу на Шумакова, который с кистей бросил в верхний угол — Беспалов среагировал!
'2
Момент у ЦСКА! Шалунов прострелил вдоль ворот, Шумаков оказался один на пятаке, но не сумел переиграть Беспалова!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Никита Беспалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.