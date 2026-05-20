Беседа «старых друзей» и выпад в адрес США. Как Путин съездил в Китай

19–20 мая Владимир Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На российско-китайских встречах подписали более 40 документов о сотрудничестве между странами. Стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку. О чем договорились Москва и Пекин и почему на Западе визит Путина называют особенным — в материале «Газеты.Ru».

Визит президента России Владимира Путина в Пекин завершился традиционным чаепитием, в ходе которого председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о «богатых» итогах переговоров.

«Я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он был только на один день, но итоги большие, богатые. Он показывает реальное историческое значение отношений между нашими странами», — сказал Си Цзиньпин.

Российский лидер с подобной оценкой согласился и заявил, что была проделана «успешная, плодотворная, насыщенная работа».

После переговоров с китайской стороной российский президент отметил, что Москва и Пекин являются важными торговыми партнерами, а их отношения — образцом того, как сегодня следует выстраивать связи между государствами и народами. Он подчеркнул, что российская сторона готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки нефти, газа и СПГ на быстрорастущий китайский рынок.

«В 2025 году товарооборот достиг почти $240 млрд, расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Росту встречной торговли заметно содействовали и современные предприятия», — сказал Путин.

В свою очередь председатель КНР отметил, что в мире существует угроза возвращения к «закону джунглей», но Россия и Китай намерены совместно противодействовать любым проявлениям гегемонии. Москва и Пекин много лет последовательно придерживаются принципов неприсоединения к военно-политическим блокам и ненацеленности мер двух стран против третьих сторон, подчеркнул председатель КНР.

«Китай и Россия должны совместно способствовать формированию более справедливой системы глобального управления», — заявил Си Цзиньпин.

Он назвал отношения Москвы и Пекина образцом современных межгосударственных отношений, а также добавил, что взаимодействие РФ и КНР вносит значительный вклад в обеспечение глобальной стабильности и защиту принципов международной справедливости.

Владимир Путин прибыл в Китай вечером 19 мая. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд.

Итоги поездки

По итогам переговоров главы государств подписали 20 документов. Примерно столько же — остальные члены делегаций. Особенное внимание было уделено заявлению об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказывал, что это «программный документ, весьма массивный, 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах».

Кроме того, Россия и Китай приняли совместную декларацию о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа . В Госдуме отметили, что эти два документа имеют стратегический характер.

«Среди документов, которые подписаны, стоит выделить два. Во-первых, это документ о продолжении углубления отношений стратегического партнерства между Китаем и Россией. Этот документ развивает уже существующие договоренности. Второй важный документ — совместная декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. В этом документе нашли отражение многие фундаментальные принципы, которые Пекин и Москва последние годы продвигают на международных площадках», — пояснил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что стороны уже начали воплощать эту идею в жизнь, например, Китай делает это посредством известной инициативы «Один пояс — Один путь», в рамках которой уже осуществлено и еще продолжает разрабатываться огромное количество конкретных экономических, логистических, инфраструктурных проектов для поддержки стран, которые в этом нуждаются.

Одновременно китайская сторона сообщила о продлении до конца 2027 года безвизового режима въезда для россиян. Важность этого решения отметил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Турпоток в обе стороны бурно растет и сейчас. А если удастся убрать организационно-финансовые препоны, сделать пребывание граждан обеих стран за границей максимально комфортным, будут взяты новые рубежи. Надеюсь, в этом направлении тоже удастся продвинуться», — привела пресс-служба слова Титова.

В России также отметили, что сама атмосфера встречи российского и китайского лидеров показывает, что состоявшиеся переговоры были откровенными и глубокими.

«Китай и Россия — это две великие державы, которые привыкли слушать и понимать друг друга, в отличие от большинства других стран. Множество подписанных документов и сам состав делегации говорят о том, что наши отношения носят действительно глубинный стратегический характер. Визит Путина в Пекин является примером того, как должны строиться стратегически важные добрососедские отношения», — указал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

При этом эксперты обращают внимание на то, что не все из запланированного удалось достичь в ходе переговоров.

«Те вопросы, которые не были решены, будут продолжать обсуждаться. Я говорю, например, о договоренностях по проекту «Сила Сибири — 2». Мне кажется, это вопрос скрупулезного математического расчета, который рано или поздно согласуют», — пояснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Он подчеркнул, что это не проблема фундаментальных разногласий между Пекином и Москвой, а вопрос переговоров. В плане фундаментальных вопросов, касающихся развития двухсторонних отношений, Пекин и Москва подтвердили приверженность друг другу, заключил Блохин.

Особенный визит

Западные эксперты сравнивают визит российского президента в Пекин с недавней поездкой американского лидера Дональда Трампа, и приходят к выводу, что российско-китайские встречи были куда более неформальными и душевными. В частности об этом пишет сингапурская газета The Straits Times.

Издание называет переговоры «неформальной беседой старых друзей» и напоминает, что и раньше встречи глав РФ и КНР отличались дружеской атмосферой.

«Когда в мае 2024 года господин Си принимал господина Путина на переговорах, они сняли галстуки и беседовали за чаем на открытом воздухе в Чжуннаньхае, бывшем императорском саду <...> Прогулка господина Трампа по секретному саду и чаепитие с господином Си в том же комплексе <...> на прошлой неделе выглядели более срежиссированными», — говорится в материале.

Американский телеканал CNN отмечает, что китайский лидер назвал отношения с Россией «силой спокойствия посреди хаоса». С таким заявлением он выступил спустя всего несколько дней после того, как принял президента Дональда Трампа. По мнению авторов статьи, таким образом Си «сделал завуалированный выпад в адрес США».

«Хотя оба лидера были встречены с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами. Путин и Си Цзиньпин также подписали совместное заявление — дипломатический жест, ставший стандартным во время государственных визитов российского лидера в Китай, но не имевший место во время визита Трампа», — пишет CNN.

В Госдуме тоже отметили отличия двух визитов, подчеркнув, что встреча Путина и Си была более «глубокой».

«Визит Путина не ограничился символическими действиями, как это было во время поездки Трампа. Переговоры между российским и китайским лидерами оказались гораздо более наполненными конкретными решениями, более содержательными, интересными и перспективными, нежели тот набор идей, с которыми в Пекин чуть раньше приезжал Трамп», — пояснил депутат Дмитрий Новиков.

В России уверены, что визит Путина в Китай можно назвать дружеским, и этим он сильно отличается от аналогичного визита Трампа.

«Пекин и Москва показали всему миру, что никому не удалось вбить клин между нашими странами. Россия и Китай не просто продолжают сотрудничество, но и расширяют его. Это особенно важно было продемонстрировать на фоне усиливающейся эскалации с Запада», —заключил политолог Блохин.