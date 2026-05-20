Открытки с Вознесением Господним — 2026: 60 красивых картинок и теплых поздравлений

Красивые открытки с Днем Вознесения Господня и поздравления для родных, близких, друзей и коллег

Вознесение Господне — один из главных церковных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи. В этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос вознесся на небо, благословив своих учеников. Это праздник надежды, света и обещания вечной жизни. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и пожелания на Вознесение, чтобы вы могли поздравить родных и друзей, напомнив им о глубоком смысле этого дня.

Красивые открытки с Вознесением Господним

Здесь каждая картинка наполнена тихой радостью и светлой торжественностью праздника. Выбирайте любую понравившуюся открытку, скачивайте ее на телефон или компьютер и отправляйте близким в любом мессенджере — пусть ваше поздравление будет самым красивым. Можно также разместить картинку на своих страницах в соцсетях, чтобы напомнить о празднике своим подписчикам и друзьям.

ГигаЧат/«Газета.Ru»

Церковные открытки на Вознесение

На этих открытках — сюжеты из Священного Писания, воплощенные в красках. Христос, благословляющий учеников, свет небесный, исходящий от фигуры Спасителя, и апостолы, смотрящие в небо. Эти открытки подойдут тем, кто хочет подчеркнуть евангельскую суть праздника и разделить с близкими глубокое духовное переживание.

Минималистичные открытки с Вознесением Господним

Лаконичные, стильные и современные открытки для тех, кто ценит простоту и элегантность. Прекрасный вариант для поздравления в кругу близких по духу людей. Скачивайте и отправляйте тем, кто говорит на языке тишины и веры.

Открытки с ангелами на Вознесение Господне

Ангельские образы — одни из самых трогательных и узнаваемых символов праздника. Такие открытки особенно хороши, чтобы выразить светлые пожелания самым дорогим людям.

Поздравления с Вознесением Господним: что пожелать

Для родных и близких

* С Вознесением Господним, мои дорогие! Пусть этот светлый праздник принесет в дом мир, покой и благословение. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица!

* Родные мои, с праздником! Пусть Вознесение напомнит нам, что мы всегда под защитой небес. Желаю вам крепкого здоровья, веры и душевного тепла!

* С Вознесением, любимая семья! Пусть ангелы хранят наш дом, а каждый день будет наполнен светом и радостью!

* Cо светлым праздником Вознесения! Пусть небеса откроются для наших молитв, а Господь услышит каждое слово!

* С Вознесением Господним! Желаю, чтобы в нашем доме всегда царили любовь, понимание и благодать. Спасибо, что вы у меня есть!

* Родные, с праздником! Пусть Вознесение наполнит сердца надеждой, а мысли — чистотой. Пусть Господь бережет вас на всех путях!

* С Вознесением, мои драгоценные! Пусть свет небесный озаряет вашу жизнь, а вера будет крепкой и непоколебимой!

* С праздником Вознесения! Пусть каждый из нас вознесется душой над суетой и обретет покой в сердце. Храни вас Господь и все святые!

* С Вознесением Господним! Желаю вам тихой радости, утренней молитвы и уверенности, что над нами — небо, полное любви и защиты!

* С праздником, семья! Пусть Вознесение принесет нам обновление веры, согласие в доме и ощущение, что мы не одни — с нами Бог!

Для друзей

* С Вознесением, друг! Пусть этот день подарит тебе ощущение полета над всеми земными тревогами. Веры, надежды и любви тебе и твоим близким!

* С праздником Вознесения! Пусть небеса будут к тебе благосклонны, ангелы — внимательны, а Господь — милостив!

* С Вознесением Господним! Желаю тебе света в душе, мудрости в мыслях и радости в сердце. Пусть этот день будет наполнен тихим счастьем!

* С праздником, дорогой друг! Пусть Вознесение напомнит тебе, что после каждой трудности наступает облегчение. Держись за веру, и все получится!

* Друзья, с Вознесением! Пусть ваша жизнь будет такой же светлой, как этот праздник, а вера — такой же сильной, как любовь Господа к нам!

* С Вознесением! Желаю тебе, чтобы душа всегда стремилась к небу, а сердце находило покой в молитве. Мира, добра и благословения!

* С Вознесением Господним! Пусть ангелы шепчут тебе на ухо только хорошие новости, а небеса всегда будут открыты для твоих молитв!

* С Вознесением Господним! Пусть этот день наполнит тебя верой в лучшее и напомнит: ты не один, над тобой — небо, полное любви!

* Cо светлым праздником Вознесения! Желаю, чтобы сердце пело, душа радовалась, а мысли были чисты и светлы, как этот праздничный день!

* С Вознесением! Пусть Господь хранит тебя, а вера помогает преодолеть любые испытания!

Для коллег

* С Вознесением Господним, друзья! Пусть этот светлый праздник принесет мир в ваши сердца и благодать в ваши дома!

* Коллеги, с праздником! Желаю, чтобы мысли были ясными, а душа находила время для тишины и молитвы. С Вознесением!

* С Вознесением Господним! Пусть небесное благословение снизойдет на ваш труд, а вера укрепляет в сложные моменты. Мира и добра вам и вашим семьям!

* Дорогие коллеги, с праздником! Пусть Вознесение вдохновит нас на добрые дела и напомнит, что даже в суете будней есть место для веры и надежды!

* С Вознесением Господним! Желаю вам сил, терпения и небесного покровительства во всех начинаниях. Светлого и радостного дня!

* Уважаемые коллеги, с праздником! Пусть Господь благословит ваш труд, а ангелы хранят вас и ваших близких на всех жизненных дорогах! С Вознесением!

* С Вознесением! Желаю, чтобы каждый из нас нашел время для духовного роста, а работа была в радость и во благо. С праздником!

* С Вознесением Господним! Пусть небеса будут милостивы к вам, а каждый новый день начинается с тихой благодарности и светлых мыслей!

Вознесение: история и значение праздника

Вознесение Господне — один из двенадцати главных, двунадесятых церковных праздников, который отмечается на сороковой день после Пасхи. Согласно Евангелию, после Своего Воскресения Иисус Христос еще сорок дней пребывал на земле, являясь ученикам и укрепляя их веру. На сороковой день Он вывел апостолов из Иерусалима к Вифании, поднялся с ними на гору Елеон, благословил их и стал возноситься на небо, пока облако не скрыло Его из виду. Явившиеся два ангела возвестили ученикам, что Христос вернется таким же образом.

В первые века христианства Вознесение и Пятидесятница праздновались вместе, но уже к концу IV века Вознесение выделилось в самостоятельный праздник. Богослужебные песнопения, которые до сих пор звучат в храмах, были составлены преподобным Иоанном Дамаскином и Иосифом Песнописцем.

На Руси с Вознесением было связано множество народных традиций. В это время обычно сеяли пшеницу, пекли особое печенье в форме лесенок — в знак восхождения Христа на небо — и раздавали угощение бедным и странникам. Считалось, что с Пасхи до Вознесения «отверзаются двери рая», и души умерших могут свободно посещать землю, поэтому было принято поминать усопших родственников и подавать милостыню.

Сегодня Вознесение остается одним из самых светлых и торжественных церковных праздников. Это день, когда верующие вспоминают о том, что земная жизнь — лишь часть большого пути, и наполняются надеждой на встречу с Богом. Тихая радость, молитва, семейное общение и добрые пожелания — вот чем наполнен этот день для миллионов людей.