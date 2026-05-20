Зеленский заявил о возможном наступлении России из Белоруссии. Что ответили в Кремле?

Военнослужащие десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы наличии у России пяти сценариев наступления с территории Белоруссии. Он поручил МИД и разведслужбам принять меры, чтобы повлиять на Минск. При этом ранее Госпогранслужба Украины указывала на отсутствие признаков подготовки к атаке с этого направления. В Кремле, в свою очередь, обвинили Киев в подстрекательстве и нагнетании напряженности.

У России якобы есть пять сценариев наступления на Украину с территории Белоруссии, в связи с чем Киев готовится «повлиять» на Минск. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

«Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии, которая может быть использована Россией для расширения [конфликта]», — написал политик.

Зеленский добавил, что Украина готовится к любому развитию боевых действий и увеличит численность войск на Черниговско-Киевском направлении. Кроме того, Киев планирует «расширить географию» введенных им санкций.

Также украинский президент утверждает, что поставил перед разведывательными службами «соответствующие непубличные задачи».

Заезженные заявления

15 мая Зеленский также утверждал, будто Киев получил «детали разговора между Россией и Белоруссией», согласно которому российский президент Владимир Путин якобы уговаривает белорусского лидера Александра Лукашенко напасть на Украину, присоединившись к боевым действиям. Спустя два дня он написал, что Белоруссия расширяет ведущие к Украине дороги и организует артиллерийские позиции. Также Зеленский постарался запугать Лукашенко , пригрозив ему судьбой похищенного армией США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью YouTube-каналу Militarnyi также заявил, будто бы у разведки есть данные «об угрозе со стороны Белоруссии»:

«Возможны операции на севере [Украины]. У нас есть данные, и мы знаем, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует наступательные действия с севера. Это значит, что фронт увеличится еще сильнее».

Беспочвенные обвинения

Однако заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса в интервью «24 каналу» признал, что для наступления армии России с территории Белоруссии Москве необходимо «собрать какую-то вменяемую группировку» у границы, однако сейчас этого не происходит .

В апреле спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в разговоре с агентством Укринформ указал, что на территории Белоруссии нет «больших сил» России, способных пойти в наступление. Кроме того, украинцы не фиксируют наращивание белорусских войск у границы . А создание на территории Белоруссии новых полигонов и подъездных путей Демченко объяснил созданием Южного оперативного командования Союзного государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 18 мая заявил, что слова Зеленского о якобы подготовке наступления с территории Белоруссии являются подстрекательством Киева.

«Не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Белоруссия — это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления --не что иное как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», — сказал представитель Кремля.

Военный эксперт Владимир Гундаров в разговоре с «Известиями» предположил, что заявления Зеленского о необходимости укрепления границы с Белоруссией на самом деле служат цели привлечь внимание НАТО к Украине, а также ускорить выдачу Евросоюзом кредита.

«Наверное, есть определенный смысл в этом. Во-первых, чтобы посеять у своих соратников европейских недоверие и тревогу за их будущее, если Белоруссия вступит в этот [конфликт]. А во-вторых, чтобы не сорвался план по передаче вот этой помощи в €90 млрд, которые пообещали, уже выделили Киеву, но пока что еще не передали», — сказал собеседник издания.

Гундаров отметил, что европейские спонсоры Киева из-за страха перед мнимой угрозой продолжают выделять Украине деньги и укреплять свои войска.