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Трансляция
С конца
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'60
Всё, матч окончен! «Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» — 7:2. Героем встречи стал Петерссон, оформивший хет-трик. «Ястребы» сполна воспользовались своими шансами в атаке и забросили семь шайб. Реализация у гостей была сегодня на высоте. Счёт в серии стал 1-1, теперь команды переезжают в Омск. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'59
Команды в полных составах. Пошли последние две минуты периода.
'57
'57
'56
В спокойном темпе проходят последние минуты периода. Вопросы с победителем встречи давно сняты.
'55
«Авангард» в полном составе. Вернулся на лёд Медведев.
'54
Опасно! Ткачёв ушёл за ворота и сделал скидку на Арзамасцева, который с острого угла послал шайбу в грудь Фурху.
'53
'53
'53
Хартикайнен! Аккуратно набросил на пятак, Фурху в сутолоке удалось прижать шайбу ко льду.
'52
'51
Фёдоров на скорости из-за ворот вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Фурх был к этому готов.
'50
Атака «Салавата» левым флангом. Майоров ворвался в зону, убрал шайбу под себя и бросил в конёк Медведеву.
'49
Дисциплинированно действует «Авангард». Омичи сдерживают атаки соперника.
'47
'46
«Салават» в полном составе. Вернулся пятый полевой у хозяев.
'45
Березин поддержал атаку и с ползоны щёлкнул по центру — Кареев на месте!
'44
Омск продолжает действовать в большинстве. Игра идёт в зоне «Салавата».
'43
'43
«Авангард» в полном составе. Почти три минуты «ястребы» будут действовать в большинстве.
'42
Ларсен! От синей линии щёлкнул в нижний угол — Фурх в шпагате дотянулся до шайбы.
'41
'41
'41
'41
'41
Начался третий период!
'40
Завершается сумасшедший второй период нашего матча. Пока игра между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» получается очень интересной. Уфимскому клубу за период нужно забросить три шайбы и не пропустить, а иначе омская команда сравняет счёт в серии плей-офф.
'39
Кемппайнен выполнил бросок по воротам «Авангарда» со средней дистанции, пришлось Фурху постараться, чтобы забрать шайбу.
'38
Гончаров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Фурх был на месте. «Авангард» провёл хорошую ответную атаку, которая также завершилась броском по воротам, пришлось и Налимову поработать.
'37
'36
«Салават Юлаев» перевёл игру к воротам «Авангарда», но пока толковых бросков по воротам Фурха нет.
'35
А теперь уже Кемппайнен упал в зоне «Авангарда», но судьи показали, что тут нарушения не было. Омский клуб быстро провёл ответную атаку, которая завершилась броском по воротам, Налимов был на месте.
'34
Фисенко выполнил бросок по воротам от левого борта, шайба попала в Гареева.
'33
'32
'32
'31
'30
'30
Михеев выполнил передачу на Семёнова к воротам «Салавата Юлаева», Кирилл успел развернуться и выполнить бросок по воротам, Налимов был на месте.
'29
Кугрышев выполнил кистевой бросок со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой.
'28
'27
И вновь вторая минута большинства у «Салавата Юлаева» прошла неудачно, игроки «Авангарда» без всяких проблем держат оборону у своих ворот сегодня.
'26
Ларсен от синей линии выполнил бросок по воротам, Фурх отбил шайбу щитками, но вновь игроки «Салавата Юлаева» не смогли сыграть на добивании.
'25
'25
Панин выполнил опасный бросок по воротам от синей линии, Фурх отбил шайбу перед собой, но его подстраховали защитники.
'24
Кемппайнен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз шайба в створ не пошла. Под конец большинства последовала длинная передача на Ткачёва, Владимир шайбу принял, но обыграть соперника не получилось.
'23
Умарк из круга вбрасывания выполнил бросок в ближний угол ворот, шайба пошла под перекладину, но Фурх среагировал и поймал её в ловушку.
'22
'21
Начинается второй период!
'20
Меньшиков выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба улетела немного в сторону от цели на этот раз. «Авангарду» удалась отличная концовка первого периода, в итоге омский клуб пока впереди 2:0, но играть ещё много и уфимский «Салават Юлаев» во втором периоде наверняка будет ещё более активен в атаке.
'19
Ро выполнил передачу к воротам «Салавата Юлаева» от синей линии, никого из партнёров сейчас там вновь не оказалось.
'18
Пытаются игроки «Салавата Юлаева» собраться, пошла новая серия бросков по воротам Фурха, голкипер «Авангарда» пока на месте.
'17
'16
'15
Удалось игрокам «Авангарда» более-менее отвести игру от своих ворот, сам омский клуб в атаку пока практически не ходит.
'14
Лисин выполнил передачу к синей линии, Гареев принял шайбу и выполнил бросок по воротам, шайба попала в игрока «Авангарда».
'13
Фёдоров прорвался к воротам «Авангарда» и закончил атаку броском по воротам, Фурх на этот раз щитком отвёл угрозу от своих ворот.
'12
Бартулис из круга вбрасывания выполнил бросок в ближний угол ворот, Фурх всё видел и без всяких проблем забрал шайбу.
'11
А вот вторую минуту большинства игроки «Салавата Юлаева» провели крайне слабо и не создали ничего интересного у ворот «Авангарда».
'10
Хартикайнен из угла площадки выполнил передачу на Умарка, Линус выполнил бросок по воротам, шайба попала в перекладину и улетела за пределы площадки.
'9
'8
Михеев выполнил отличную передачу на ход Чудинову, Максим мог выйти на рандеву с Налимовым, но Иван вовремя немного вышел из ворот и вновь спас свою команду.
'7
Семёнов выполнил передачу от правого борта на Кугрышева, Дмитрий выполнил бросок по воротам, Налимов был на месте. Вскоре уже сам Кугрышев был в роли ассистента, но и Петерссон не смог обмануть голкипера «Салавата Юлаева».
'6
Удалось игрокам «Салавата Юлаева» продержаться при игре в меньшинстве, было по воротам Налимова ещё пару бросков, но все они были не очень опасные.
'5
Кугрышев выполнил неплохой бросок по воротам «Салавата Юлаева», Налимов выручил свою команду. «Авангард» довольно активно начал игру в большинстве.
'4
'4
Хорошая контратака получилась у «Салавата Юлаева», Бурдасов прорвался к воротам «Авангарда» и выполнил бросок в ближний угол, Фурх был на месте.
'3
Хохряков выполнил наброс на ворота «Салавата Юлаева», никого из партнёров там не оказалось, но и Налимов принял решение забрать шайбу в ловушку.
'2
Вчерашний матч между этими командами получился богатым на заброшенные шайбы, посмотрим, что будет сегодня, но наверняка борьбы на площадке будет в этот день не меньше.
'1
Матч стартовал! Ворота «Салавата Юлаева» сегодня защищает Иван Налимов, а на страже ворот омского «Авангарда» будет играть Доминик Фурх.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата».