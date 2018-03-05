'60

Всё, матч окончен! «Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» — 7:2. Героем встречи стал Петерссон, оформивший хет-трик. «Ястребы» сполна воспользовались своими шансами в атаке и забросили семь шайб. Реализация у гостей была сегодня на высоте. Счёт в серии стал 1-1, теперь команды переезжают в Омск. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!