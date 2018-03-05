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Салават Юлаев Авангард
Хоккейный матч «Салават Юлаев» — «Авангард» РИА Новости
Хоккейный матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Авангард» отомстил «Салавату» семью шайбами

«Салават Юлаев» разгромно проиграл «Авангарду» в матче Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке разгромно уступил омскому «Авангарду» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина после того, как в первом одержал уверенную победу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
05 марта 17:00   |  закончен
Салават Юлаев
Салават Юлаев
2:7
Авангард
Авангард
0:2, 2:3, 0:2
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
Панин2'
Панин2'
1:3Панин
2:3Ткачёв
Умарк5+GM'
Хартикайнен2'
Кемппайнен2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
0:1Петерссон
0:2Галимов
Ро2'
Сундстрём2'
0:3Петерссон
Галимов2'
2:4Хохряков
2:5Фисенко
Петерссон2'
2:6Петерссон
2:7Кошелев
Медведев2'
Меньшиков2'
Фурх2'
Подробная статистика матча
Видео дня
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Трансляция
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'60
Всё, матч окончен! «Авангард» на выезде обыграл «Салават Юлаев» — 7:2. Героем встречи стал Петерссон, оформивший хет-трик. «Ястребы» сполна воспользовались своими шансами в атаке и забросили семь шайб. Реализация у гостей была сегодня на высоте. Счёт в серии стал 1-1, теперь команды переезжают в Омск. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'59
Команды в полных составах. Пошли последние две минуты периода.
'57
Удаление у «Салавата». Кемппайнен не сдержался и ударил соперника клюшкой.
'57
Удаление у «Авангарда». Фурх выбежал из ворот и сбил рвавшегося в атаку Майорова.
'56
В спокойном темпе проходят последние минуты периода. Вопросы с победителем встречи давно сняты.
'55
«Авангард» в полном составе. Вернулся на лёд Медведев.
'54
Опасно! Ткачёв ушёл за ворота и сделал скидку на Арзамасцева, который с острого угла послал шайбу в грудь Фурху.
'53
Хартикайнен и Меньшиков получили по две минуты штрафа.
'53
Обоюдное удаление. Хартикайнен ударил клюшкой Семёнова, а Меньшиков подъехал и заступился за одноклубника.
'53
Хартикайнен! Аккуратно набросил на пятак, Фурху в сутолоке удалось прижать шайбу ко льду.
'52
Удаление у «Авангарда». Медведев за выброс шайбы получил малый штраф.
'51
Фёдоров на скорости из-за ворот вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Фурх был к этому готов.
'50
Атака «Салавата» левым флангом. Майоров ворвался в зону, убрал шайбу под себя и бросил в конёк Медведеву.
'49
Дисциплинированно действует «Авангард». Омичи сдерживают атаки соперника.
'47
ГОЛ! Классно разыграли «ястребы»! Чудинов показал, что будет бросать, а сам вырезал диагональ на свободного Кошелева, который с двух метров пробил Кареева!
'46
«Салават» в полном составе. Вернулся пятый полевой у хозяев.
'45
Березин поддержал атаку и с ползоны щёлкнул по центру — Кареев на месте!
'44
Омск продолжает действовать в большинстве. Игра идёт в зоне «Салавата».
'43
ГОЛ! Хет-трик Петерссона! Кареев справился с дальним броском, швед на пятаке подобрал отскок и с кистей вогнал шайбу под перекладину!
'43
«Авангард» в полном составе. Почти три минуты «ястребы» будут действовать в большинстве.
'42
Ларсен! От синей линии щёлкнул в нижний угол — Фурх в шпагате дотянулся до шайбы.
'41
И тут же удаление у «Авангарда». Петерссон у борта придержал Ларсена.
'41
Умарк сразу после вбрасывания ударил Галимова между ног. 5+20 получил лидер «Салавата».
'41
Кареев вышел вместо Налимова.
'41
Замена вратаря у «Салавата».
'41
Начался третий период!
'40
Завершается сумасшедший второй период нашего матча. Пока игра между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» получается очень интересной. Уфимскому клубу за период нужно забросить три шайбы и не пропустить, а иначе омская команда сравняет счёт в серии плей-офф.
'39
Кемппайнен выполнил бросок по воротам «Авангарда» со средней дистанции, пришлось Фурху постараться, чтобы забрать шайбу.
'38
Гончаров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Фурх был на месте. «Авангард» провёл хорошую ответную атаку, которая также завершилась броском по воротам, пришлось и Налимову поработать.
'37
ГОЛ! «Авангард» продолжает забивать! Кугрышев выполнил передачу на пустой угол ворот, Фисенко выполнил бросок по воротам, шайба проскользнула под щитками Налимова и оказалась за линией ворот. Судьи быстро посмотрели видеоповтор и подтвердили, что шайба была забита по всем правилам.
'36
«Салават Юлаев» перевёл игру к воротам «Авангарда», но пока толковых бросков по воротам Фурха нет.
'35
А теперь уже Кемппайнен упал в зоне «Авангарда», но судьи показали, что тут нарушения не было. Омский клуб быстро провёл ответную атаку, которая завершилась броском по воротам, Налимов был на месте.
'34
Фисенко выполнил бросок по воротам от левого борта, шайба попала в Гареева.
'33
ГОЛ! «Авангард» наказывает «Салават Юлаев» за ошибки! Бурдасов потерял шайбу в средней зоне, игроки уфимской команды также были пойманы на смене, в итоге Хохряков вышел на рандеву с Налимовым и уверенно переиграл голкипера.
'32
ГОЛ! «Салават Юлаев» реализует своё большинство! Владимир Ткачёв ворвался в зону «Авангарда», ушёл от Медведева и протолкнул шайбу под щитками Фурха.
'32
Удаление в составе «Авангарда». На скамейку штрафников за подножку отправился Ансель Галимов.
'31
ГОЛ! «Салават Юлаев» отыгрывает одну шайбу! Ларсен от синей линии выполнил бросок по воротам, Панин удачно подставил клюшку и в итоге шайба заползла в открытый угол ворот, Фурх уже был отыгран.
'30
ГОЛ! «Авангард» под конец большинства забил. Чудинов выполнил передачу на Березина, Максим принял шайбу и сам бросать на стал, а выполнил передачу к воротам «Салавата Юлаева» на Петерссона и Андре быстро переправил шайбу в пустой угол ворот.
'30
Михеев выполнил передачу на Семёнова к воротам «Салавата Юлаева», Кирилл успел развернуться и выполнить бросок по воротам, Налимов был на месте.
'29
Кугрышев выполнил кистевой бросок со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой.
'28
Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Григорий Панин.
'27
И вновь вторая минута большинства у «Салавата Юлаева» прошла неудачно, игроки «Авангарда» без всяких проблем держат оборону у своих ворот сегодня.
'26
Ларсен от синей линии выполнил бросок по воротам, Фурх отбил шайбу щитками, но вновь игроки «Салавата Юлаева» не смогли сыграть на добивании.
'25
Удаление в составе «Авангарда». За подножку на скамейку штрафников отправился Юхан Сундстрём.
'25
Панин выполнил опасный бросок по воротам от синей линии, Фурх отбил шайбу перед собой, но его подстраховали защитники.
'24
Кемппайнен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз шайба в створ не пошла. Под конец большинства последовала длинная передача на Ткачёва, Владимир шайбу принял, но обыграть соперника не получилось.
'23
Умарк из круга вбрасывания выполнил бросок в ближний угол ворот, шайба пошла под перекладину, но Фурх среагировал и поймал её в ловушку.
'22
Удаление в составе «Авангарда». За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Чад Ро.
'21
Начинается второй период!
'20
Меньшиков выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба улетела немного в сторону от цели на этот раз. «Авангарду» удалась отличная концовка первого периода, в итоге омский клуб пока впереди 2:0, но играть ещё много и уфимский «Салават Юлаев» во втором периоде наверняка будет ещё более активен в атаке.
'19
Ро выполнил передачу к воротам «Салавата Юлаева» от синей линии, никого из партнёров сейчас там вновь не оказалось.
'18
Пытаются игроки «Салавата Юлаева» собраться, пошла новая серия бросков по воротам Фурха, голкипер «Авангарда» пока на месте.
'17
ГОЛ! И практически сразу же «Авангард» забивает вновь! Стась выполнил передачу в зону «Салавата Юлаева», Галимов принял шайбу и затем выполнил отличный бросок в угол ворот со средней дистанции, Налимов был бессилен.
'16
ГОЛ! «Авангард» открывает счёт в матче! Гончаров выполнил неудачную передачу из своей зоны на Бурдасова, Березин шайбу перехватил и выполнил передачу на Петерссона, который уверенно переиграл Налимова.
'15
Удалось игрокам «Авангарда» более-менее отвести игру от своих ворот, сам омский клуб в атаку пока практически не ходит.
'14
Лисин выполнил передачу к синей линии, Гареев принял шайбу и выполнил бросок по воротам, шайба попала в игрока «Авангарда».
'13
Фёдоров прорвался к воротам «Авангарда» и закончил атаку броском по воротам, Фурх на этот раз щитком отвёл угрозу от своих ворот.
'12
Бартулис из круга вбрасывания выполнил бросок в ближний угол ворот, Фурх всё видел и без всяких проблем забрал шайбу.
'11
А вот вторую минуту большинства игроки «Салавата Юлаева» провели крайне слабо и не создали ничего интересного у ворот «Авангарда».
'10
Хартикайнен из угла площадки выполнил передачу на Умарка, Линус выполнил бросок по воротам, шайба попала в перекладину и улетела за пределы площадки.
'9
Удаление в составе «Авангарда». На скамейку штрафников за нарушение численного состава отправился Тедди Пёрселл.
'8
Михеев выполнил отличную передачу на ход Чудинову, Максим мог выйти на рандеву с Налимовым, но Иван вовремя немного вышел из ворот и вновь спас свою команду.
'7
Семёнов выполнил передачу от правого борта на Кугрышева, Дмитрий выполнил бросок по воротам, Налимов был на месте. Вскоре уже сам Кугрышев был в роли ассистента, но и Петерссон не смог обмануть голкипера «Салавата Юлаева».
'6
Удалось игрокам «Салавата Юлаева» продержаться при игре в меньшинстве, было по воротам Налимова ещё пару бросков, но все они были не очень опасные.
'5
Кугрышев выполнил неплохой бросок по воротам «Салавата Юлаева», Налимов выручил свою команду. «Авангард» довольно активно начал игру в большинстве.
'4
Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за атаку игрока не владеющего шайбой отправился Григорий Панин.
'4
Хорошая контратака получилась у «Салавата Юлаева», Бурдасов прорвался к воротам «Авангарда» и выполнил бросок в ближний угол, Фурх был на месте.
'3
Хохряков выполнил наброс на ворота «Салавата Юлаева», никого из партнёров там не оказалось, но и Налимов принял решение забрать шайбу в ловушку.
'2
Вчерашний матч между этими командами получился богатым на заброшенные шайбы, посмотрим, что будет сегодня, но наверняка борьбы на площадке будет в этот день не меньше.
'1
Матч стартовал! Ворота «Салавата Юлаева» сегодня защищает Иван Налимов, а на страже ворот омского «Авангарда» будет играть Доминик Фурх.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата».