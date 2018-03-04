Онлайн-трансляция первого матча Кубка Гагарина ЦСКА — «Спартак»

49
Отбились «армейцы». Вернулись на лёд Марченко и Телегин.
48
Грамотно обороняются красно-синие. Мало бросков, шайба практически не доходит до Сорокина.
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45
Лаюнен вырезал диагональ на левый край! Радил в касание бросил по воротам — Сорокин на месте.
44
Подшендялов подобрал отскок на дальней штанге, но с острого угла не попал в створ.
43
«Армейцы» не сбавляют обороты и продолжают комбинировать в чужой зоне.
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Начался третий период!
40
Уверенно вновь игроки ЦСКА отыграли в меньшинстве. Мало что у «Спартака» во втором периоде получается в атаке, «армейцы» продолжают уверенно вести матч к победе. Под конец второго периода удалось ещё и Никонцеву нанести неплохой бросок по воротам ЦСКА, Сорокин среагировал, но ему пришлось постараться, чтобы прижать шайбу ко льду. Капризов через пару секунд успел выполнить передачу на Шумакова, но Максим оказался слишком близко к Беспалову и на этот раз обыграть голкипера «Спартака» не получилось. Впереди нас ждёт интересный третий период, «Спартаку» нужно продолжать бороться до самого конца, а там кто знает, быть может случится чудо, оборона ЦСКА также не без греха.
39
Повтор показал, что Стоу досталось от Хохлачёва, но судьи своего решения менять не стали, а тренерский штаб ЦСКА также особо и не спорил. Оиспов с передачи Хохлачёва выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба очень редко идёт в створ владений Сорокина.
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38
Опасный момент возник на пятачке ЦСКА, Дергачёв по итогу выполнил бросок по воротам, Сорокин смог отбить шайбу щитком и спасти свою команду.
37
«Спартак» при игре в большинстве сразу пошёл вперёд. Лаюнен выполнил бросок по воротам в дальний угол ворот со средней дистанции, но этой попытке не хватило точности.
36
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Черных выполнил бросок по воротам ЦСКА с острого угла, Сорокин шайбу отбил, а вот на добивании сыграть никто из хоккеистов «Спартака» не смог. ЦСКА сразу также мог провести опасную контратаку, но «армейцы» не стали спешить и мчаться вперёд.
35
Киселевич решил попробовать выполнить бросок по воротам со средней дистанции, шайба полетела слишком высоко и в итоге покинула пределы площадки. Вбрасывание будет в средней зоне у нас сейчас.
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Очень тяжёлая ситуация становится у «Спартака», сложно будет спасать этот матч московскому клубу, играть ещё много, но класс начинает сказываться.
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Телегин от синей линии выполнил бросок по воротам, Кулик принял шайбу вновь на себя и на этот раз защитник «Спартака» получил небольшое повреждение. Чуть ранее Плэтт потревожил голкипера «Спартака», но Беспалов выручил свою команду.
32
Капризов получил шайбу на пятачке «Спартака» и выполнил очередной бросок по воротам, Беспалов спас свою команду. Вскоре и Скотт искал возможность для броска по воротам, но тут уже помогли Беспалову защитники. Под конец большинства Григоренко от левого борта пытался бросить по воротам, Кулик шайбу принял на себя.
31
Нестеров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Беспалов спас свою команду. ЦСКА в большинстве сейчас активно давит на ворота «Спартака».
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ЦСКА старается пока где-то играть по счёту и от обороны, но приходится и Беспалову всё же вступать в игру. После выигранного вбрасывания Робинсон выполнил бросок по воротам московского клуба от синей линии, шайба не пошла в створ на этот раз.
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Никонцев со средней дистанции выполнил бросок по воротам ЦСКА, Шалунов подставился под шайбу и выручил свою команду от возможных неприятностей.
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Шалунов прорвался к воротам «Спартака» и выполнил бросок по воротам московского клуба, Беспалов успел перекрыть ближний угол ворот, именно туда и метил Максим.
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Ну вот и ЦСКА наконец-то напомнил нам о том, что и Беспалов должен играть сегодня в воротах активно, Киселевич немного размял голкипера «Спартака».
24
Никонцев отметился броском по воротам, Сорокину вновь пришлось вступать в игру. «Спартак» никак не хочет покидать зону ЦСКА в первые минуты второго периода.
23
Лещенко сейчас также отметился броском в створ ворот ЦСКА, Сорокин всё видел и уверенно поймал шайбу.
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«Спартак» пока второй период начинает активнее. Хохлачёв выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Сорокин был на месте.
21
Начинается второй период!
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Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. «Армейцы» владели инициативой в первые 20 минут и создали много остроты у чужих ворот. Единственную шайбу после классного прохода забросил Шалунов. У «Спартака» был один хороший момент, но его не реализовал Радил.
19
Ничушкин совершил силовой проход, вылез на пятак и бросил низом — Беспалов на месте!
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Опасно! Нестеров подключился к атаке и нанёс бросок с левого края — Беспалов переместился и отразил шайбу.
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По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 10:3. С преимуществом красно-синих идёт игра.
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ЦСКА в полном составе.
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Не удаётся красно-белым войти в чужую зону. Уверенно обороняются «армейцы» в меньшинстве.
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Момент у «Спартака»! Хохлачёв вырезал диагональ на Радила, который зарядил с острого угла — Сорокин в шпагате спас свою команду!
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Петров щёлкнул со входа в зону — шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
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Петров продавил защитника и вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
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Территория полностью за «армейцами». Активно идут вперёд красно-синие и много бросают.
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Блажиевский жёстко встретил Талалуева. Повреждение получил спартаковец.
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Робинсон на скорости объехал ворота и прострелил на пятак — не дошла шайба до Капризова.
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Киселевич подключился к атаке и бросил низом — Беспалов выручил команду.
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Момент! Калинин перехватил шайбу на синей линии и щёлкнул в угол — Сорокин щитком среагировал.
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«Армейцы» с первых же минут стараются навязать сопернику свою игру. Игра идёт в зоне красно-белых.
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Матч начался!
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Стартовые вратари: Илья Сорокин — Никита Беспалов.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.