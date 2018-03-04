Онлайн-трансляция первого матча Кубка Гагарина ЦСКА — «Спартак»

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Уверенно вновь игроки ЦСКА отыграли в меньшинстве. Мало что у «Спартака» во втором периоде получается в атаке, «армейцы» продолжают уверенно вести матч к победе. Под конец второго периода удалось ещё и Никонцеву нанести неплохой бросок по воротам ЦСКА, Сорокин среагировал, но ему пришлось постараться, чтобы прижать шайбу ко льду. Капризов через пару секунд успел выполнить передачу на Шумакова, но Максим оказался слишком близко к Беспалову и на этот раз обыграть голкипера «Спартака» не получилось. Впереди нас ждёт интересный третий период, «Спартаку» нужно продолжать бороться до самого конца, а там кто знает, быть может случится чудо, оборона ЦСКА также не без греха.