Онлайн-трансляция первого матча Кубка Гагарина ЦСКА — «Спартак»

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1:0
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1:0
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15:00
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01:00
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3:2 (ОТ)
закончен
01:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
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закончен
04:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсОттава Сенаторз
2:1
закончен
06:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
2:3
закончен
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Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
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Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
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закончен
03:30
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
117:126
закончен
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
105:96
закончен
04:30
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
123:120
закончен
05:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
112:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
108:100
закончен
06:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
91:98
закончен
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Атланта ХоуксФиникс Санз
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ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Факел
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
01:00
Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался

ЦСКА уверенно обыгрывает «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция первого матча Кубка Гагарина ЦСКА — «Спартак»

Антон Борисов
РИА Новости

В первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА принимает в столичном дерби «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Роман Гофман, Максим Сидоренко / Москва, ЦСКА имени Всеволода Боброва
Идет 3-й период
ЦСКА
4 : 0 1:0, 2:0, 1:0
Спартак
Максим Шалунов (Никита Нестеров, Илья Сорокин), 10:48 - бол
Михаил Григоренко, 27:09
Михаил Григоренко (Валерий Ничушкин), 30:19
Никита Попугаев (Сергей Андронов, Михаил Пашнин), 41:30
ЦСКА
Спартак
ВРАТАРИ
31 Ларс Юханссон
90 Илья Сорокин
ЗАЩИТНИКИ
33 Михаил Пашнин
37 Мэт Робинсон
38 Михаил Науменков
53 Алексей Марченко
55 Богдан Киселевич
88 Артём Блажиевский
89 Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
7 Иван Телегин
8 Никита Попугаев 1
11 Сергей Андронов
16 Джефф Плэтт
21 Михаил Григоренко 2
22 Александр Попов
25 Владимир Жарков
27 Кирилл Петров
41 Грег Скотт
43 Валерий Ничушкин
70 Сергей Шумаков
78 Максим Шалунов 1
97 Кирилл Капризов
Тренер: Игорь Валерьевич Никитин
ВРАТАРИ
28 Александр Трушков
31 Никита Беспалов
ЗАЩИТНИКИ
4 Кирилл Кольцов
7 Дмитрий Калинин
9 Алексей Бондарев
37 Александр Осипов
44 Евгений Кулик
45 Владислав Провольнев
47 Вилле Лаюнен
НАПАДАЮЩИЕ
8 Максим Трунёв
12 Анатолий Никонцев
13 Дмитрий Черных
17 Артём Воронин
18 Александр Дергачёв
25 Максим Цыплаков
27 Вячеслав Лещенко
49 Бен Максвелл
55 Артём Подшендялов
69 Лукаш Радил
85 Илья Талалуев
93 Александр Хохлачёв
94 Райан Стоу
Тренер: Вадим Сергеевич Епанчинцев
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
49
Отбились «армейцы». Вернулись на лёд Марченко и Телегин.
48
Грамотно обороняются красно-синие. Мало бросков, шайба практически не доходит до Сорокина.
47
«Армейцы» на 1 минуту 20 секунд остались втроём! Телегин получил малый штраф за выброс шайбы.
46
Удаление у ЦСКА. Марченко за задержку руками получил малый штраф.
45
Лаюнен вырезал диагональ на левый край! Радил в касание бросил по воротам — Сорокин на месте.
44
Подшендялов подобрал отскок на дальней штанге, но с острого угла не попал в створ.
43
«Армейцы» не сбавляют обороты и продолжают комбинировать в чужой зоне.
42
Трушков появился на льду вместо Беспалова.
42
Замена вратаря у «Спартака».
42
ГОЛ! «Армейцы» выиграли вбрасывание в чужой зоне. Беспалов справился с дальним броском Пашнина, но Попугаев с пятака добил шайбу в ворота!
41
Начался третий период!
40
Уверенно вновь игроки ЦСКА отыграли в меньшинстве. Мало что у «Спартака» во втором периоде получается в атаке, «армейцы» продолжают уверенно вести матч к победе. Под конец второго периода удалось ещё и Никонцеву нанести неплохой бросок по воротам ЦСКА, Сорокин среагировал, но ему пришлось постараться, чтобы прижать шайбу ко льду. Капризов через пару секунд успел выполнить передачу на Шумакова, но Максим оказался слишком близко к Беспалову и на этот раз обыграть голкипера «Спартака» не получилось. Впереди нас ждёт интересный третий период, «Спартаку» нужно продолжать бороться до самого конца, а там кто знает, быть может случится чудо, оборона ЦСКА также не без греха.
39
Повтор показал, что Стоу досталось от Хохлачёва, но судьи своего решения менять не стали, а тренерский штаб ЦСКА также особо и не спорил. Оиспов с передачи Хохлачёва выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба очень редко идёт в створ владений Сорокина.
38
Удаление в составе ЦСКА. За удар соперника клюшкой теперь на скамейку штрафников отправился Михаил Науменков.
38
Опасный момент возник на пятачке ЦСКА, Дергачёв по итогу выполнил бросок по воротам, Сорокин смог отбить шайбу щитком и спасти свою команду.
37
«Спартак» при игре в большинстве сразу пошёл вперёд. Лаюнен выполнил бросок по воротам в дальний угол ворот со средней дистанции, но этой попытке не хватило точности.
36
Удаление в составе ЦСКА. На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Грег Скотт.
36
Черных выполнил бросок по воротам ЦСКА с острого угла, Сорокин шайбу отбил, а вот на добивании сыграть никто из хоккеистов «Спартака» не смог. ЦСКА сразу также мог провести опасную контратаку, но «армейцы» не стали спешить и мчаться вперёд.
35
Киселевич решил попробовать выполнить бросок по воротам со средней дистанции, шайба полетела слишком высоко и в итоге покинула пределы площадки. Вбрасывание будет в средней зоне у нас сейчас.
34
Очень тяжёлая ситуация становится у «Спартака», сложно будет спасать этот матч московскому клубу, играть ещё много, но класс начинает сказываться.
33
ГОЛ! ЦСКА забивает вновь! Ничушкин перехватил шайбу в средней зоне, прошёл немного вперёд и выполнил передачу на Григоренко, который выполнил не самый сильный бросок, но Михаил смог попросту обмануть Беспалова.
33
Телегин от синей линии выполнил бросок по воротам, Кулик принял шайбу вновь на себя и на этот раз защитник «Спартака» получил небольшое повреждение. Чуть ранее Плэтт потревожил голкипера «Спартака», но Беспалов выручил свою команду.
32
Капризов получил шайбу на пятачке «Спартака» и выполнил очередной бросок по воротам, Беспалов спас свою команду. Вскоре и Скотт искал возможность для броска по воротам, но тут уже помогли Беспалову защитники. Под конец большинства Григоренко от левого борта пытался бросить по воротам, Кулик шайбу принял на себя.
31
Нестеров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Беспалов спас свою команду. ЦСКА в большинстве сейчас активно давит на ворота «Спартака».
30
Удаление в составе «Спартака». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Вячеслав Лещенко.
29
ГОЛ! ЦСКА увеличивает своё преимущество! Радил в борьбе с Ничушкиным потерял шайбу и по сути отдал передачу на Григоренко, который подхватил её на пятачке и уверенно разобрался с Беспаловым.
28
ЦСКА старается пока где-то играть по счёту и от обороны, но приходится и Беспалову всё же вступать в игру. После выигранного вбрасывания Робинсон выполнил бросок по воротам московского клуба от синей линии, шайба не пошла в створ на этот раз.
27
Никонцев со средней дистанции выполнил бросок по воротам ЦСКА, Шалунов подставился под шайбу и выручил свою команду от возможных неприятностей.
26
Шалунов прорвался к воротам «Спартака» и выполнил бросок по воротам московского клуба, Беспалов успел перекрыть ближний угол ворот, именно туда и метил Максим.
25
Ну вот и ЦСКА наконец-то напомнил нам о том, что и Беспалов должен играть сегодня в воротах активно, Киселевич немного размял голкипера «Спартака».
24
Никонцев отметился броском по воротам, Сорокину вновь пришлось вступать в игру. «Спартак» никак не хочет покидать зону ЦСКА в первые минуты второго периода.
23
Лещенко сейчас также отметился броском в створ ворот ЦСКА, Сорокин всё видел и уверенно поймал шайбу.
22
«Спартак» пока второй период начинает активнее. Хохлачёв выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Сорокин был на месте.
21
Начинается второй период!
20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. «Армейцы» владели инициативой в первые 20 минут и создали много остроты у чужих ворот. Единственную шайбу после классного прохода забросил Шалунов. У «Спартака» был один хороший момент, но его не реализовал Радил.
19
Ничушкин совершил силовой проход, вылез на пятак и бросил низом — Беспалов на месте!
18
Опасно! Нестеров подключился к атаке и нанёс бросок с левого края — Беспалов переместился и отразил шайбу.
17
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 10:3. С преимуществом красно-синих идёт игра.
16
ЦСКА в полном составе.
15
Не удаётся красно-белым войти в чужую зону. Уверенно обороняются «армейцы» в меньшинстве.
14
Удаление у ЦСКА. Андронов получил 2+10 за атаку в голову.
13
Момент у «Спартака»! Хохлачёв вырезал диагональ на Радила, который зарядил с острого угла — Сорокин в шпагате спас свою команду!
12
Петров щёлкнул со входа в зону — шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
11
ГОЛ! Шалунов получил передачу на ход, влетел в чужую зону, на паузе уложил Беспалова и вогнал шайбу в верхний угол ворот!
10
Петров продавил защитника и вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
9
Удаление у «Спартака», Максвелл за подножку получил малый штраф.
7
Территория полностью за «армейцами». Активно идут вперёд красно-синие и много бросают.
6
Блажиевский жёстко встретил Талалуева. Повреждение получил спартаковец.
5
Робинсон на скорости объехал ворота и прострелил на пятак — не дошла шайба до Капризова.
4
Киселевич подключился к атаке и бросил низом — Беспалов выручил команду.
3
Момент! Калинин перехватил шайбу на синей линии и щёлкнул в угол — Сорокин щитком среагировал.
2
«Армейцы» с первых же минут стараются навязать сопернику свою игру. Игра идёт в зоне красно-белых.
1
Матч начался!
0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Никита Беспалов.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.