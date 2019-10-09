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Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
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Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
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Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
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закончен
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Товарищеские матчи (сборные)
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17:00
ТракторДинамо М
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19:00
ТорпедоВитязь
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19:30
СеверстальСпартак
3:2
закончен
19:30
Динамо РДинамо Мн
3:2
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НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
п12.36x4.21п22.71
02:30
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
п12.27x4.18п22.86
05:00
Ванкувер КэнаксЛос-Анджелес Кингз
п11.98x4.09п23.21
Еврокубок
19:00
УНИКС Цедевита Олимпия
80:67
закончен
19:30
Промитеас Монако
74:77
закончен
19:30
Галатасарай Ольденбург
92:79
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Умана Рейер
77:63
закончен
20:30
Арка Уникаха
59:66
закончен
20:45
Будучность Доломити Энергия
68:77
закончен
21:15
Андорра Ратиофарм Ульм
97:78
4 четверть
21:45
Лимож Ритас
63:55
4 четверть
22:15
Виртус Болонья Маккаби Ришон
45:40
перерыв
РегбиКубок мира по регби. Группа А
10:19
Россия — Шотландия
0:61
закончен
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ЧЕ2020 - квалификация
17:00
КазахстанКипр
п12.18x3.3п23.59
19:00
БеларусьЭстония
п11.51x4.03п27.75
21:45
РоссияШотландия
п11.54x4.05п26.92
21:45
БельгияСан-Марино
не начался
21:45
НидерландыСеверная Ирландия
п11.19x7.2п216.75
21:45
СловакияУэльс
п12.51x3.17п23.07
21:45
ХорватияВенгрия
п11.37x5п29.25
21:45
ЛатвияПольша
п128x9.25п21.12
21:45
Северная МакедонияСловения
п13.47x3.2п22.27
21:45
АвстрияИзраиль
п11.41x4.97п27.75
КХЛ регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
п12.27x4.03п22.94
17:00
Металлург МгАдмирал
п11.49x5.29п25.93
19:00
ЛокомотивХК Сочи
п11.9x4.06п23.88
19:30
АвангардАмур
п11.42x5.6п26.89
19:30
СКААвтомобилист
п11.87x4.28п23.81
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
п12.02x4.3п23.3
02:00
Нью-Джерси ДэвилзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
п11.93x4.36п23.55
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
п13.77x4.54п21.84
03:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
п12.06x4.29п23.2
03:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
п12.11x4.29п23.1
03:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
п12.37x4.06п22.77
03:30
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
п12.32x4.33п22.72
04:00
Колорадо ЭвеланшБостон Брюинз
п12.29x4.13п22.85
05:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
п13.2x4.21п22.08
Евролига
20:00
Црвена Звезда Фенербахче
п13.03xп21.39
20:00
ЦСКА Бавария
п11.18xп24.88
21:45
АСВЕЛ Панатинаикос
не начался
22:00
Реал Мадрид Маккаби Т-А
п11.16xп25.31
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Германия Аргентина

Не хватает Месси: Германия обыгрывает Аргентину. LIVE

Товарищеский матч. Гремания — Аргентина. ОНЛАЙН

В Дортмунде сборная Германии по футболу в товарищеском матче принимает Аргентину, выступающую без Лионеля Месси. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   09 октября 21:45   |  2 тайм
Германия
2:1
Аргентина
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Киммих 11'
Гнабри 15'
Хаверц 22'
Отаменди 26'
Де Пауль 30'
Аларио 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Марк-Андре тер
4 (з)   Робин Кох
15 (з)   Никлас Зюле
16 (з)   Марцель Хальстенберг
13 (з)   Лукас Клостерман
6 (з)   Йозуа Киммих 11'
7 (п)   Кай Хаверц 22'
20 (п)   Серж Гнабри 15'
23 (п)   Эмре Джан
10 (н)   Юлиан Брандт
19 (н)   Джан-Лука Вальдшмидт
1 (в)   Агустин Маркесин
2 (з)   Хуан Фойт
3 (з)   Николас Тальяфико
19 (з)   Николас Отаменди 26'
16 (з)   Маркос Рохо 46'
7 (п)   Роберто Перейра
5 (п)   Леандро Паредес
15 (п)   Родриго Де 30'
21 (н)   Пауло Дибала 62'
11 (н)   Анхель Корреа 46'
22 (н)   Лаутаро Мартинес
Запасной состав
1 (в)   Мануэль Нойер
12 (в)   Бернд Лено
14 (п)   Надим Амири
3 (п)   Суат Сердар
21 (п)   Илкай Гюндоган
18 (п)   Себастьян Руди
11 (н)   Марко Ройс
23 (в)   Дамиан Мартинес
12 (в)   Хуан Муссо
6 (з)   Херман Песселья
4 (з)   Ренсо Саравия
14 (з)   Вальтер Каннеман
24 (п)   Лукас Окампос 46'
26 (п)   Матиас Варгас
9 (п)   Эрик Ламела
18 (п)   Родригес Гидо
17 (п)   Николас Домингес
8 (н)   Маркос Акунья 46'
20 (н)   Лукас Аларио 62' 66'
Самоечитаемое
Трансляция
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'64
После подачи с левого фланга атаки в штрафную сборной Германии попытался пробить в касание Лаутаро Мартинес, но отправил мяч выше створа ворот.
'62
Вышел на поле Аларио.
'62
Ушел с поля Дибала.
'62
Тони Кроос попытался забросить мяч в чужую штрафную, но там вовремя вышел из ворот Маркесин, сумев уверенно сыграть на выходе.
'60
Окампос попытался пройти вперед по левому флангу атаки своей команды, но неудачно пошел в дриблинг, лишившись мяча.
'58
Брандт зацепился за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч слабо и прямо в руки голкиперу.
'56
Классная контратака получилась у сборной Германии. Один на один по центру вышел Эмре Джан, но бесхитростно отправил мяч во вратаря.
'54
Пауло Дибала навесил с углового с правого фланга атаки на ближнюю штангу, где первым на мяче был Вальдшмидт.
'52
Паредес исполнил подачу с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где здорово в прыжке на перехвате сыграл Кай Хаверц.
'50
Пробуют больше атаковать футболисты сборной Аргентины в эти минуты матча. Однако, пока грамотно перекрывают все зоны у своих ворот хозяева.
'48
Киммих навесил с углового в чужую штрафную на Вальдшмидта, а тот нанес удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'46
Вышел на поле Окампос.
'46
Ушел с поля Корреа.
'46
Вышел на поле Акунья.
'46
Ушел с поля Рохо.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Победу сборной Германии в первой половине встречи обеспечили голы Гнабри и Хаверца. Слишком часто ошибались аргентинцы в первые сорок пять минут нашего матча.
'43
Серж Гнабри получил длинную передачу от центра поля на правом краю чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'41
Брандт на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'39
После скидки от партнера попробовал в касание пробить из-за пределов чужой штрафной Де Пауль, но отправил мяч намного выше цели.
'37
Клостерманн прострелил низом с правого фланга атаки в чужую штрафную, где рикошетом от соперника мяч отлетел в руку Брандту.
'35
Коррреа получил передачу в чужой штрафной и тут же попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'33
Штанга! Де Пауль получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и нанес мощный удар, но попал в дальнюю штангу ворот Тер Штегена!
'31
Перекладина! Хальстенберг на исполнение пробил со штрафного метров с 30-ти, но в перекладину ворот Маркесина.
'30
Де Пауль получил желтую карточку за грубый фол против Гнабри поблизости от своей штрафной.
'28
После розыгрыша стандартного положения Зюле головой попытался сбросить мяч во вратарскую, но там немного не успел к мячу Брандт.
'26
Отаменди грубо сыграл у своей штрафной и получил заслуженную желтую карточку.
'24
Продолжает владеть преимуществом сборная Германии в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'22
Гол! 2:0! Маркос Рохо потерял мяч в центре поля. После этого Клостерманн отдал пас на правый край чужой штрафной, откуда Гнабри прострелил в центр и Хаверц ударом в касание метров с 9-ти замкнул этот пас.
'19
Эмре Джан оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой. После подачи с углового Робин Кох попытался пробить головой, но вышло несильно и в руки голкиперу.
'18
Брандт на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего соперника.
'16
Гол! 1:0! Клостерманн подключился к атаке своей команды по правому флангу и прострелил низом на ближний угол вратарской, где Гнабри сумел опередить нескольких соперников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот.
'13
После длинной передачи от центра поля устремился в прорыв к чужой штрафной Гнабри, но забрался при этом во вне игры.
'11
Киммих получил желтую карточку за грубый фол поблизости от центра поля.
'9
Перейра исполнил подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу в направлении Лаутаро Мартинеса, но там здорово на перехвате сыграл Эмре Джан.
'7
Серж Гнабри потерял мяч поблизости от чужой штрафной, хоть и оторвался от опеки со стороны соперников.
'5
Клостерманн подключился к атаке своей команды по правому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл голкипер.
'3
Больше контролируют мяч футболисты сборной Германии на стартовых минутах нашего матча. Гости пока вынжудены в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.