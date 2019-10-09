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Трансляция
С конца
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'64
После подачи с левого фланга атаки в штрафную сборной Германии попытался пробить в касание Лаутаро Мартинес, но отправил мяч выше створа ворот.
'62
'62
'62
Тони Кроос попытался забросить мяч в чужую штрафную, но там вовремя вышел из ворот Маркесин, сумев уверенно сыграть на выходе.
'60
Окампос попытался пройти вперед по левому флангу атаки своей команды, но неудачно пошел в дриблинг, лишившись мяча.
'58
Брандт зацепился за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч слабо и прямо в руки голкиперу.
'56
Классная контратака получилась у сборной Германии. Один на один по центру вышел Эмре Джан, но бесхитростно отправил мяч во вратаря.
'54
Пауло Дибала навесил с углового с правого фланга атаки на ближнюю штангу, где первым на мяче был Вальдшмидт.
'52
Паредес исполнил подачу с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где здорово в прыжке на перехвате сыграл Кай Хаверц.
'50
Пробуют больше атаковать футболисты сборной Аргентины в эти минуты матча. Однако, пока грамотно перекрывают все зоны у своих ворот хозяева.
'48
Киммих навесил с углового в чужую штрафную на Вальдшмидта, а тот нанес удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Победу сборной Германии в первой половине встречи обеспечили голы Гнабри и Хаверца. Слишком часто ошибались аргентинцы в первые сорок пять минут нашего матча.
'43
Серж Гнабри получил длинную передачу от центра поля на правом краю чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'41
Брандт на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'39
После скидки от партнера попробовал в касание пробить из-за пределов чужой штрафной Де Пауль, но отправил мяч намного выше цели.
'37
Клостерманн прострелил низом с правого фланга атаки в чужую штрафную, где рикошетом от соперника мяч отлетел в руку Брандту.
'35
Коррреа получил передачу в чужой штрафной и тут же попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'33
Штанга! Де Пауль получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и нанес мощный удар, но попал в дальнюю штангу ворот Тер Штегена!
'31
Перекладина! Хальстенберг на исполнение пробил со штрафного метров с 30-ти, но в перекладину ворот Маркесина.
'30
'28
После розыгрыша стандартного положения Зюле головой попытался сбросить мяч во вратарскую, но там немного не успел к мячу Брандт.
'26
Отаменди грубо сыграл у своей штрафной и получил заслуженную желтую карточку.
'24
Продолжает владеть преимуществом сборная Германии в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'22
'19
Эмре Джан оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой. После подачи с углового Робин Кох попытался пробить головой, но вышло несильно и в руки голкиперу.
'18
Брандт на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего соперника.
'16
'13
После длинной передачи от центра поля устремился в прорыв к чужой штрафной Гнабри, но забрался при этом во вне игры.
'11
'9
Перейра исполнил подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу в направлении Лаутаро Мартинеса, но там здорово на перехвате сыграл Эмре Джан.
'7
Серж Гнабри потерял мяч поблизости от чужой штрафной, хоть и оторвался от опеки со стороны соперников.
'5
Клостерманн подключился к атаке своей команды по правому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл голкипер.
'3
Больше контролируют мяч футболисты сборной Германии на стартовых минутах нашего матча. Гости пока вынжудены в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.