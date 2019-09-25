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СельтаЭспаньол
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22:00
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ТориноМилан
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АмурАдмирал
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НефтехимикКуньлунь Ред Стар
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СеверстальДинамо Мн
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19:30
СКАСалават Юлаев
п11.68x4.45п24.78
19:30
СпартакАвтомобилист
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ХК СочиДинамо М
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Балтика Локомотив М

Продлить победную серию: «Локомотив» гостит у «Балтики». LIVE

Олимп Кубок России. 1/16 финала. «Балтика» — «Локомотив». LIVE

Московский «Локомотив» в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России играет на выезде с калининградской «Балтикой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   25 сентября 21:30   |  1 тайм
Балтика
0:0
Локомотив М
Стадион «Калининград», Калининград | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
67 (в)   Максим Бориско
44 (з)   Максим Тишкин
3 (з)   Максим Плопа
26 (з)   Артём Мещанинов
8 (з)   Аслан Дудиев
10 (п)   Ильнур Альшин
18 (п)   Младен Кашчелан
38 (п)   Ян Казаев
7 (п)   Никита Глушков
11 (н)   Михаил Маркин
33 (н)   Аллеф Андраде
77 (в)   Антон Коченков
33 (з)   Соломон Кверквелия
3 (з)   Брайан Идову
27 (з)    Мурило
31 (п)   Мацей Рыбусь
18 (п)   Александр Коломейцев
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
69 (п)   Даниил Куликов
67 (п)   Роман Тугарев
22 (н)   Лука Джорджевич
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
43 (в)   Станислав Черчесов
1 (в)   Евгений Латышонок
27 (з)   Иван Маклаков
5 (з)   Муталип Алибеков
2 (з)    Наилсон
19 (п)   Алихан Шаваев
9 (п)   Артём Макарчук
14 (п)   Руслан Кисиль
81 (н)   Виталий Жиронкин
30 (в)   Никита Медведев
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
37 (з)   Станислав Магкеев
36 (з)   Иннокентий Самохвалов
89 (п)   Никита Дорофеев
38 (п)   Николай Титков
76 (п)   Максим Мухин
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.