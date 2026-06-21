«Страх только один — плохо сыграть»: 10 лучших ролей Валерия Золотухина

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21 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения Валерия Золотухина — одного из самых узнаваемых актеров советского и российского кино. Будущий народный артист РСФСР родился в алтайском селе Быстрый Исток. В детстве он пережил тяжелую травму ноги и несколько лет практически не мог самостоятельно ходить, однако это не помешало ему поступить в ГИТИС и связать свою жизнь со сценой.

Более полувека Золотухин служил Театру на Таганке, где работал рука об руку с Владимиром Высоцким, а параллельно строил карьеру в кино. В его фильмографии множество самых разных ролей, но для нескольких поколений зрителей он навсегда остался Бумбарашем — добрым и неунывающим деревенским парнем с гармошкой.

Валерий Золотухин ушел из жизни 30 марта 2013 года в возрасте 71 года, оставив после себя более сотни ролей в кино и на телевидении. В честь дня рождения актера «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.

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