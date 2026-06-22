В Кремле заверили, что борются с ростом цен на бензин. Как именно?

В Кремле заявили о принятии мер для борьбы с ростом цен на топливо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. ФАС также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Правительство России занимается стабилизацией цен на бензин и дизель. Об этом в ходе брифинга 22 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации — и с нефтяными компаниями, и само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — сказал представитель Кремля.

Песков также заверил, что власти ведут работу по обеспечению топливом жителей Крыма. Днем ранее глава республики Сергей Аксенов объявил о приостановке продажи бензина даже по талонам — заправиться теперь могут только автомобили государственных служб.

«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил Аксенов.

В правительстве же объявили, что вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Во встрече участвовали представители как властей, так и бизнеса. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказали о принятии мер, которые должны помешать необоснованному росту цен, а представители отраслевых компаний — о действиях по насыщению рынка топливом.

«ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры», — сказано в пресс-релизе.

Отдельно в правительстве отметили обсуждение темы обеспечения топливом сельскохозяйственных предприятий.

Сговор продавцов и борьба с перекупщиками

Кроме того, ФАС рассказала о работе с маркетплейсами по борьбе с перекупщиками, пытающимися заработать на дефиците топлива:

«В частности, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации».

В службе добавили, что также постоянно проверяют обоснованность выставляемых АЗС цен, в том числе изучают стоимость транспортировки, хранения и сбыта топлива. На оптовом рынке сотрудники ведомства провели внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за появления признаков сговора на торгах.

«Служба возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах»,

— рассказали в ведомстве.

Уточняется, что упомянутые компании занимались регулярной перепродажей бензина и дизеля по завышенным ценам .

Предел наценки

Экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение о необходимости введения в стране предельно допустимого уровня наценки на бензин.

«Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип price cap — предельно допустимой наценки [на бензин]. Потому что играем с огнем. Это даже не социальная картошка или молоко, о ценах на которые договаривались с федеральными сетями. Подорожавший бензин моментально переляжет в цены вообще всего . Мы тут, значит, фанатично боремся за каждую долю процента инфляции, удушая ради нее кредитование, и одновременно же наблюдаем, как закладывается настоящая бомба под экономику?» — заявил эксперт.

Он указал, что власти способны принять меры, чтобы не допустить превращения небольшого логистического дефицита бензина в панический и спекулятивный дефициты топлива.

Регионы контролируют ситуацию

На фоне нехватки бензина на некоторых заправках администрации ряда регионов страны взяли цены на топлива под свой контроль. В частности, о принимаемых мерах сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Договорились об усиленной совместной работе правительства области и липецкого УФАС. Все обращения жителей по вопросам цен будут оперативно рассматриваться. Ситуация находится в ежедневном мониторинге», — написал он.

В Челябинской области губернатор Алексей Текслер поручил создать оперативный штаб по контролю ситуации на топливном рынке региона, в том числе для борьбы с необоснованным завышением цен. В правительстве области признали дефицит топлива не отдельных АЗС, однако, указали они, на заправках крупных компаний есть запасы бензина .

Правительство Тульской области также заверило, что на большинстве сетевых заправочных станций региона бензин в наличии, а цены на него не выросли. За топливом на них выстраиваются очереди. В то же время на частных АЗС стоимость бензина существенно выше, около 100 рублей, однако на них очередей нет. Местное управление ФАС и региональное министерство энергетики контролируют цены.