В Кремле заверили, что борются с ростом цен на бензин. Как именно?

Правительство России занимается стабилизацией цен на бензин и дизель. Об этом в ходе брифинга 22 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации — и с нефтяными компаниями, и само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — сказал представитель Кремля.
Песков также заверил, что власти ведут работу по обеспечению топливом жителей Крыма. Днем ранее глава республики Сергей Аксенов объявил о приостановке продажи бензина даже по талонам — заправиться теперь могут только автомобили государственных служб.
«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил Аксенов.
В правительстве же объявили, что вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Во встрече участвовали представители как властей, так и бизнеса. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказали о принятии мер, которые должны помешать необоснованному росту цен, а представители отраслевых компаний — о действиях по насыщению рынка топливом.
«ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры», — сказано в пресс-релизе.
Отдельно в правительстве отметили обсуждение темы обеспечения топливом сельскохозяйственных предприятий.
Сговор продавцов и борьба с перекупщиками
Кроме того, ФАС рассказала о работе с маркетплейсами по борьбе с перекупщиками, пытающимися заработать на дефиците топлива:
«В частности, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации».
В службе добавили, что также постоянно проверяют обоснованность выставляемых АЗС цен, в том числе изучают стоимость транспортировки, хранения и сбыта топлива. На оптовом рынке сотрудники ведомства провели внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за появления признаков сговора на торгах.
«Служба возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах»,
— рассказали в ведомстве.
Уточняется, что упомянутые компании занимались регулярной перепродажей бензина и дизеля по завышенным ценам.
Предел наценки
Экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение о необходимости введения в стране предельно допустимого уровня наценки на бензин.
«Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип price cap — предельно допустимой наценки [на бензин]. Потому что играем с огнем. Это даже не социальная картошка или молоко, о ценах на которые договаривались с федеральными сетями. Подорожавший бензин моментально переляжет в цены вообще всего. Мы тут, значит, фанатично боремся за каждую долю процента инфляции, удушая ради нее кредитование, и одновременно же наблюдаем, как закладывается настоящая бомба под экономику?» — заявил эксперт.
Он указал, что власти способны принять меры, чтобы не допустить превращения небольшого логистического дефицита бензина в панический и спекулятивный дефициты топлива.
Регионы контролируют ситуацию
На фоне нехватки бензина на некоторых заправках администрации ряда регионов страны взяли цены на топлива под свой контроль. В частности, о принимаемых мерах сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Договорились об усиленной совместной работе правительства области и липецкого УФАС. Все обращения жителей по вопросам цен будут оперативно рассматриваться. Ситуация находится в ежедневном мониторинге», — написал он.
В Челябинской области губернатор Алексей Текслер поручил создать оперативный штаб по контролю ситуации на топливном рынке региона, в том числе для борьбы с необоснованным завышением цен. В правительстве области признали дефицит топлива не отдельных АЗС, однако, указали они, на заправках крупных компаний есть запасы бензина.
Правительство Тульской области также заверило, что на большинстве сетевых заправочных станций региона бензин в наличии, а цены на него не выросли. За топливом на них выстраиваются очереди. В то же время на частных АЗС стоимость бензина существенно выше, около 100 рублей, однако на них очередей нет. Местное управление ФАС и региональное министерство энергетики контролируют цены.