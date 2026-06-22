Драма по-королевски: Месси не забил пенальти, но стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Сборная Аргентины обыграла австрийцев на групповом этапе ЧМ-2026 со счетом 2:0. Оба мяча забил Лионель Месси, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств. «Газета.Ru» — о том, какие еще рекорды он установил.

Лео устроил поистине драматичный перформанс. Уже на седьмой минуте встречи египетский рефери Амин Омар после просмотра повтора назначил пенальти. И в этот момент журналисты уже занесли пальцы над кнопкой «отправить»: новость о рекорде Месси ждала своей минуты. Но восьмикратный обладатель «Золотого мяча» перехитрил всех — и не забил! Благодаря чему, кстати, тоже установил рекорд, но об этом скажем позже.

Заветная планка была покорена на 39-й минуте, когда Лионель отличился уже с игры.

Ликование вокруг его достижения, между тем, не отменяло факта, что австрийцы, на самом деле, смотрелись против действующих чемпионов мира очень неплохо. И после пропущенного мяча не сдались, а играли в контрпрессинг и искали шансы у чужой штрафной.

Счет 1:0 держался до конца основного времени, и даже в добавленные минуты не было уверенности, что аргентинцы сохранят три очка. Все вопросы снял тот же Месси, оформивший дубль на 96-й минуте!

А теперь — статистика. Сухая, но какая важная! И в первую очередь, главное: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Он не только отнял этот титул у Мирослава Клозе, но и сразу закрепил достижение, забив дважды за игру. Заметим, что среди действующих игроков у него есть очень опасный и, что важно, намного более молодой преследователь — француз Килиан Мбаппе. Он сам начал выступление на ЧМ-2026 с дубля в игре с Сенегалом (3:1) и довел счет голам на мундиалях до 14, догнав Герда Мюллера. Больше него — только у Роналдо (15), Клозе (16) и Месси (18).

Лео повторил и еще одно уникальное достижение. Он стал всего третьим в истории мировых первенств игроком, забившим на шести матчах ЧМ подряд.

Ранее такое удавалось только бразильцу Жаирзиньо и французу Жюсту Фонтену. Уже следующая игра может вывести маленького гения в единоличные лидеры по этому показателю. И почему-то кажется очень вероятным, что так и случится. Возможно, потому, что Месси – пока единственный, кто забивает за Аргентину на этом турнире. Сначала был хет-трик против Алжира, теперь — дубль против Австрии.

Нельзя обойти вниманием и еще один рекорд. Лионель забил уже 12 мячей на мундиалях после 35 лет — никому такое не удавалось прежде! На втором месте располагается легенда сборной Камеруна Роже Милла со «всего» пятью голами.

Наконец, достижение весьма неоднозначное, но оттого не менее значимое. Капитан сборной Аргентины пробил на мундиалях семь пенальти — больше, чем кто-либо. И при этом установил также рекорд по незабитым 11-метровым — таких у него уже три. Сам он признался, что расстроился, когда не смог забить австрийцам с точки. Но, по его словам, быстро пришел в себя. Главный тренер «альбиселесты» Лионель Скалони не перестает поражаться талантам Месси.

«Даже когда нашей команде было нелегко, Лео продолжал отбирать мячи и выкладываться на максимум, владел мячом на чужой половине поля, было четко видно, насколько он заряжен на борьбу. Такую самоотдачу в футболе увидишь нечасто, но именно так Лео всегда себя и проявляет, это просто потрясающе, мы очень рады. Честно говоря, даже и не знаю, что еще можно сказать о Месси», — цитирует специалиста пресс-служба сборной.

Сам футболист скромно высказался об итогах матча, не делая акцента на своих достижениях.

«Прежде всего я очень рад этой победе. Она была крайне важной и далась в тяжелой, упорной борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее. На этом чемпионате мира все матчи проходят в равной, напряженной борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнерами по команде», — заявил нападающий.

Аргентинцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа их соперником будет сборная Иордании. Игра, к слову, пройдет через три дня после 39-го дня рождения Лео. Ждем от него новых рекордов!