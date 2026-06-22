ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна». Чего добивался Киев этой атакой?

ВСУ нанесли удары по подмосковному центру космической связи «Дубна». Люди не пострадали, работа станции не нарушена. В Госдуме объяснили, что Киев таким образом пытается принудить Москву к переговорам, а также нарушить передачу данных через спутники. Депутат ГД Андрей Колесник призвал расследовать причастность Запада к удару и привлечь виновных к ответственности.

(крупнейшая в России станция космической связи)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку беспилотников на центр космической связи (ЦКС) «Дубна»в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Космическая связь».

«Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — рассказали в пресс-службе.

По данным портала Avia.pro, жители нескольких микрорайонов города Дубны сообщали, что слышали звук сильного взрыва.

«Использование комплекса в оборонных целях»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» указал, что ударом по ЦКС «Дубна» ВСУ могли попытаться повлиять на работу оборонно-промышленного комплекса России:

«Космос — это часть оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Пытаются нарушить космические коммуникации, наши возможности использования комплекса в оборонных целях. У нас же не один Starlink — свет клином на нем не сошелся».

Он подчеркнул, что украинская атака не смогла нарушить работу центра. Колесник также отметил, что в этой атаке могли быть заинтересованы и представители стран Запада . В этой связи депутат призвал спецслужбы разобраться, кто именно причастен к запуску этих беспилотников и «выявлять всю цепочку — от поставки до организации и в обратную сторону».

По мнению Колесника, России стоит не просто ответить на подобные атаки, а «задавать вопросы, причем настолько тяжелые, что под их грузом противоположная сторона может обрушиться».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии телеканалу RT выразил уверенность, что атаками на российские объекты Киев пытается заставить Москву согласиться на объявление перемирия.

«Их цель — не мытьем, так катаньем выклянчить перемирие для зализывания своих ран , нанесенных нашими наступающими частями. Их хозяева не пожалеют ни денег, ни оружия, чтобы этот план сработал», — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что такие действия украинских властей приведут лишь к смерти большего числа солдат ВСУ.

О центре

ЦКС «Дубна» был построен к 1980 году в качестве Олимпийского объекта. Во время проведения Олимпиады он обеспечивал трансляцию игр в страны Европы и Атлантического региона.

«Технические средства представляли собой техническое здание и две антенные системы. Одна антенна, МАРК-4 (32 метра), производства японской корпорации «NEC», предназначалась для работы через космический аппарат международной организации космической связи Intelsat <…>. Другая антенна, ТНА-57 (12 метров), советского производства, использовалась для работы через спутник «Горизонт», — рассказывают на сайте центра.

После окончания Олимпийских игр ЦКС использовали в том числе для организации телефонных каналов с США, Великобританию и Бразилию, линий правительственной связи между Кремлем и американским Белым домом, Елисейским дворцом в Париже, резиденцией британского правительства на Даунинг-стрит, 10. Кроме того, почти все получаемые из-за рубежа телевизионные сюжеты проходили через «Дубну», прежде чем их показывали по Центральному телевидению.

Позже центр расширили двумя передающими станциями с 12-метровыми антеннами ТНА-57 для вещания на трансляции телевещания в регионы Сибири. В 1982 году построили Международный опытный участок для испытаний новой техники спутниковой связи в диапазонах частот 11/14 ГГц, 20 и 30 ГГц. В 1990-х ЦКС начал транслировать сигнал коммерческих телеканалов.

«Для проведения орбитальных измерений космических аппаратов, для измерений параметров земных станций спутниковой связи и постоянного мониторинга загрузки спутниковых стволов в 2003 г. в Дубне построен западный пункт автоматизированной системы мониторинга и измерений», — добавили в пресс-службе станции.

Участившиеся атаки

Как объявил мэр Москвы Сергей Собянин, за сутки, по данным на утро 22 июня, на подлете к столице военные средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили 84 украинских беспилотника.

При этом 18 июня город пережил одну из самых массированных атак за два года. Удар был нанесен по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне, где возник взрыв и пожар. Кроме того, обломки беспилотника привели к возгоранию на рынке «Садовод».

В Подмосковье в результате налета пострадали 17 человек, в том числе двое детей.