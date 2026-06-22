Зюганов предложил изъять вклады россиян. В Госдуме назвали идею бредовой и вредной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде партии выступил за изъятие вкладов россиян с банковских счетов, поскольку там деньги якобы бесполезны для экономики страны. Несколько депутатов назвали инициативу «бредом» и указали на важность вкладов для функционирования финансовой системы. Позже Зюганов стал отрицать, что имел в виду именно изъятие вкладов.

Депутат Госдумы и глава КПРФ Геннадий Зюганов в выступлении на съезде партии предложил изъять в пользу бюджета России вклады, которые россияне держат в банках. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Минимум на 30 трлн руб. дополнительного изыскать без промедления. <...> В банках сегодня лежат 67 трлн ваших денег. 67 трлн и 63 трлн предприятий. В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров», — издание цитирует политика.

По словам Зюганова, лежащие на вкладах деньги якобы не работают на экономику и не направляются на производство, а также «не вкладываются в победу». Он добавил, что «на месте президента» издал бы указ, чтобы «решить эту проблему быстро».

«Это бред»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин указал «Газете.Ru», что подобный шаг подорвал бы веру граждан в государство.

«Это откровенный бред — предложение полностью уничтожить доверие к государству за счет массового и при этом совершенно бессмысленного ограбления граждан и предприятий», — сказал депутат.

В то же время Делягин назвал Зюганова вменяемым человеком, который точно не стремится к уничтожению России. Он предположил, что заявление об изъятии денег является частью предвыборной информационной войны и «кто-то проснулся после 30-летней спячки с кампании 1996 года».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с телеканалом RTVI назвал предложение Зюганова бессмысленным и указал, что деньги на вкладах необходимы для функционирования экономики.

« Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики , для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять — это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — указал парламентарий.

Более того — Аксаков допустил, что Зюганова «кто-то специально использует», и заявил, что тот, кто предлагает изымать вклады граждан, является «врагом страны»:

«Просто так делать такие заявления — это настолько безответственно. И политик такого уровня не имеет права такие заявления делать. Это только враги могут такие заявления делать. Вот с Украины запускают провокации, с Запада запускают. А если наши политики такого уровня такие бредни несут».

Депутат выразил уверенность, что власти не будут конфисковывать деньги граждан. Он также поделился мнением, что именно такими действиями в советский период и в 1990-е годы «забили гвоздь в крышку [гроба]».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии порталу News.ru назвала идею Зюганова вредной.

«Сегодня, в условиях достаточно серьезных экономических санкций и вызовов, это фактически вынуждает граждан и юридические лица забрать свои вклады. Понятно, что юрлица не могут это сделать. У физлиц вклады лежат под хорошие проценты на длительное время. От таких действий пострадают и сам гражданин, и кредитно-финансовая организация », — объяснила она.

Бессараб добавила, что даже сами разговоры на подобную тему вредят российской финансовой системе и экономике.

«Лежат мертвым грузом»

Позже Зюганов в интервью изданию «Подъем» стал отрицать, что предложил именно изъять вклады граждан. По его словам, он просто говорил о «неправильной» экономической модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается «обескровленной».

«Никто так не ставит вопрос. Вклады граждан священны. 130 трлн — это ровно три бюджета. Деньги должны работать. Это все знают. Их надо вкладывать в развитие, в здоровье, в экономику, в новые технологии, в образование граждан. Тогда и граждане, и страна будут на глазах развиваться. В этом и смысл. А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев — 19%. Это просто диверсия своего рода. Это неправильно абсолютно. Они лежат мертвым грузом. В экономике крови нет. Если у человека откачать кровь, что он будет бегать, работать? Нет. Поэтому это абсолютно неверное финансово-экономическое положение», — заявил глава КПРФ.

Он также выразил мнение, что при текущей экономической политике «жиреют только олигархаты и вороватые чиновники», в то время как обычные граждане теряют доходы.

Кроме того, глава пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Александр Ющенко также заявил «Подъему», что на самом деле Зюганов имел в виду, что сейчас из-за «безумной ключевой ставки» банки «занимаются спекуляцией, ростовщичеством», а речи об изъятии вкладов «категорически не шло».