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АланияЦСКА
п15.41x4.27п21.6
18:30
КАМАЗСпартак М
п17.75x4.91п21.41
19:00
Нижний НовгородКраснодар
п15.15x3.88п21.69
21:30
БалтикаЛокомотив М
п14.87x3.7п21.76
Испания Примера
20:00
ЛеганесАтлетик Б
п12.91x2.89п22.93
20:00
МальоркаАтлетико М
п15.71x3.6п21.73
21:00
ВаленсияХетафе
п12.04x3.3п24.24
22:00
Реал МадридОсасуна
п11.34x5.84п28.75
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МариупольДинамо К
п110x5.28п21.28
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БрестЛион
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НантРенн
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20:00
Сент-ЭтьенМетц
п11.79x3.71п24.71
20:00
МонпельеНим
п11.97x3.48п24.09
20:00
ТулузаАнже
п12.71x3.23п22.78
20:00
ЛилльСтрасбург
п11.8x3.54п24.93
20:00
АмьенБордо
п12.58x2.99п23.14
22:00
ПСЖРеймс
п11.17x8п216.5
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РомаАталанта
п12.33x3.92п22.89
22:00
ФиорентинаСампдория
п11.73x4.08п24.81
22:00
ДженоаБолонья
п12.41x3.6п22.97
22:00
Интер МЛацио
п12.03x3.61п23.84
22:00
НаполиКальяри
п11.26x6.72п211.25
22:00
ПармаСассуоло
п12.76x3.51п22.62
22:00
СПАЛЛечче
п12.08x3.61п23.69
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгБарыс
п11.97x4.17п23.54
17:00
ТракторАк Барс
п13.91x4.05п21.9
18:30
ЙокеритЦСКА
п14.48x4.77п21.68
19:30
ЛокомотивДинамо Р
п11.48x5.18п26.2
Единая лига ВТБ
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Химки Зелена Гура
п11.02xп211.5
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20:00
ЭйбарСевилья
п13.27x3.39п22.33
21:00
СельтаЭспаньол
п11.88x3.62п24.52
22:00
Реал СосьедадАлавес
не начался
Италия Серия А
22:00
ТориноМилан
п12.49x3.29п23.08
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АмурАдмирал
п12.31x3.9п22.94
19:00
НефтехимикКуньлунь Ред Стар
п12.03x4.21п23.32
19:00
СеверстальДинамо Мн
п12.24x4.16п22.91
19:30
СКАСалават Юлаев
п11.68x4.47п24.78
19:30
СпартакАвтомобилист
п13.04x4.12п22.18
19:30
ХК СочиДинамо М
п12.54x3.85п22.65
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Енисей Зенит

Ледяная битва в Сибири: «Зенит» играет с «Енисеем». LIVE

Олимп Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» — «Зенит». LIVE

Петербургский «Зенит» в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России играет на выезде с красноярским «Енисеем». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   25 сентября 15:30   |  1 тайм
Енисей
1:0
Зенит
Стадион «Центральный», Красноярск | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Савичев 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
47 (в)   Михаил Филиппов
19 (з)   Константин Гарбуз
24 (з)   Александр Клещенко
32 (з)   Давид Мильдзихов
27 (п)   Павел Рожков
83 (п)   Александр Харитонов
77 (п)   Александр Зотов
7 (п)   Константин Савичев 14'
80 (п)   Арсен Хубулов
18 (п)   Олег Ланин
96 (н)   Павел Долгов
41 (в)   Михаил Кержаков
19 (з)   Игорь Смольников
15 (з)   Вячеслав Караваев
24 (з)   Эмануэль Маммана
3 (з)   Дуглас дос
4 (з)   Йордан Осорио
17 (п)   Олег Шатов
91 (п)   Алексей Сутормин
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
32 (п)   Матиас Краневиттер
Запасной состав
25 (в)   Михаил Опарин
8 (з)   Роман Бугаев
40 (з)   Валерий Ганус
44 (з)   Даниил Сагуткин
17 (п)   Игорь Киреев
10 (п)   Михаил Комков
21 (п)   Егор Иванов
90 (п)   Александр Ломакин
99 (п)   Евгений Песиков
12 (п)   Никита Раздорских
9 (н)   Артём Делькин
11 (н)   Артур Саркисов
78 (в)   Александр Васютин
87 (з)   Данила Прохин
74 (п)   Сергей Иванов
38 (п)   Леон Мусаев
84 (п)   Илья Воробьёв
65 (п)   Максим Бачинский
55 (п)   Кирилл Капленко
Самоечитаемое
Трансляция
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'18
Караваев подключился в атаку и со своего левого края вырезал передачу к воротам, но оборона хозяев сыграла надёжно.
'16
«Енисей» на хороших эмоциях после забитого гола ещё провёл атаку, но на этот раз правый фланг не дотащил мяч до штрафной.
'14
ГОЛ! Савичев получил передачу на правом фланге и вместо очевидной подачи в штрафную пробил по воротам, Кержаков не ожидал такого решения, получив мяч себе за шиворот!
'12
Попробовали красноярцы изобрести, что-то в позиционном нападении, но первый же пас на левый фланг не нашёл адресата.
'10
Сутормин откликнулся на фланговую подачу и пробил головой из центра штрафной — выше ворот.
'9
Подача со стандарта на ближнюю штангу не стала проблемой для гостевой обороны.
'8
Смольников не позволил Хубулову сделать передачу в штрафную — угловой в пользу «Енисея».
'6
Момент! Савичев подобрал мяч в штрафной гостей и нанёс удар — Краневиттер блокировал опасную попытку!
'5
Право на первый угловой получили гости. После подачи в штрафную хозяева выбили мяч подальше от ворот.
'4
Контратаку провели красноярцы правым флангом, Мильдзихов вырезал передачу во вратарскую, где мяч ждал только Кержаков.
'3
Смольников догнал мяч у лицевой линии, но прострел у крайнего защитника «Зенита» не получился.
'2
Первый заброс из глубины в штрафную «Енисея» был рассчитан на Сутормина, но голкипер вышел из ворот и мяч забрал.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли красноярцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Енисей» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.