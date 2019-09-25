- 527916 просмотров В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
- 269298 просмотров Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
- 242163 просмотра После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
- 223499 просмотров Платье выдало: почему британцы больше не верят Меган
- 206790 просмотров Волочкова рассказала об издевательствах Собчак
- 161871 просмотр Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
- 145737 просмотров Малышева усомнилась в том, что Заворотнюк стоило лечиться за границей
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'18
Караваев подключился в атаку и со своего левого края вырезал передачу к воротам, но оборона хозяев сыграла надёжно.
'16
«Енисей» на хороших эмоциях после забитого гола ещё провёл атаку, но на этот раз правый фланг не дотащил мяч до штрафной.
'14
'12
Попробовали красноярцы изобрести, что-то в позиционном нападении, но первый же пас на левый фланг не нашёл адресата.
'10
Сутормин откликнулся на фланговую подачу и пробил головой из центра штрафной — выше ворот.
'9
Подача со стандарта на ближнюю штангу не стала проблемой для гостевой обороны.
'8
Смольников не позволил Хубулову сделать передачу в штрафную — угловой в пользу «Енисея».
'6
Момент! Савичев подобрал мяч в штрафной гостей и нанёс удар — Краневиттер блокировал опасную попытку!
'5
Право на первый угловой получили гости. После подачи в штрафную хозяева выбили мяч подальше от ворот.
'4
Контратаку провели красноярцы правым флангом, Мильдзихов вырезал передачу во вратарскую, где мяч ждал только Кержаков.
'3
Смольников догнал мяч у лицевой линии, но прострел у крайнего защитника «Зенита» не получился.
'2
Первый заброс из глубины в штрафную «Енисея» был рассчитан на Сутормина, но голкипер вышел из ворот и мяч забрал.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли красноярцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Енисей» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.