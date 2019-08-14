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Вполне закономерным можно назвать этот гол для «Челси». К середине тайма перехватили они инициативу у «Ливерпуля», провели несколько отличных атак.
ГОООЛ! Жиру переигрывает Адриана после быстрой и красивой атаки, которую организовывает «Челси». Канте отпасовал от центра поля к чужой штрафной на Пулишича. После чего мяч получает Кристенсен и отправляет его Жиру.
Выносит Мане мяч после углового, который подавали игроки «Челси».
Пытается «Челси» развить атаку у ворот «Ливерпуля», но неплохо справляется защита. А затем Ковачич выбегал один на один, но Адриано спасает.
Отличная подача Милнера еще с одного углового, попадает в своего же Матипа, а после мяч попадает четко в руки Кепе.
Право на угловой получает «Ливерпуль». Хорошо ударил Ван Дейк, но вновь не создает это опасной ситуации.
Вновь в атаке лондонцы. Пулишич получил пас на левом краю чужой штрафной, но затем низом прострелил вдоль ворот, но никого, чтобы замкнуть.
Положение вне игры у ворот «Ливерпуля». Жиру решил пробить без помех с десяти метров. Адриан потащил, хорош.
Удар наносит Жиру по воротам метров с 13-ти, но выше.
Мог бы обработать тяжелый мяч Жиру, мог получиться очень опасный удар в ворота Адриана, но не получается у него.
В ответной атаке уже Жиру вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, но низом пробил далеко от створа ворот.
Выходил один на один Салах, но заблокировал его удар Кепа. На месте голкипер «Челси».
А на поле тем временем выбежал мужчина.
Выбивает Кристенсен мяч на угловой после удара Салаха. Милнер подавал угловой, дошел мяч до Мане, но выше ворот.
Пытается провести атаку «Челси», но Канте теряет мяч на подходе к штрафной. А вот Педро наносит сильный удар по воротам, немного мимо.
Хороший контроль мяча на старте матча у «Ливерпуля». Фабиньо наносит удар по воротам, но забирает мяч Кепа.
Салах создает атаку около ворот противника, но не смогли воспользоваться этим его партнеры. Канте выносит мяч подальше от своих ворот.
На угловой показывает судья, но в штрафной «Челси» была игра рукой у Кристинсена после удара Мане. Не замечает этого арбитр, а удар с углового не создает ничего опасного.
Опасный момент был у ворот «Ливерпуля», на справилась защита. Тут же мяч отправляется к воротам «Челси».
Бодро начали команды. Напомним пока, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм». А в финале Лиги Европы «Челси» оказался сильнее «Арсенала».
Звучит стартовый свисток, и началась встреча за Суперкубок УЕФА!
Игру уже можно назвать исторической, поскольку главным рефери встречи назначена Стефани Фраппар. 35-летняя француженка станет первой женщиной-арбитром на крупном официальном матче УЕФА.
Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА проходит в Стамбуле.
Состав для победителя Лиги Европы — «Челси».
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Пулишич, Жиру, Педро.
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Баркли, Абрахам, Виллиан, Кенеди, Маунт, Дзаппакоста, Батшуайи, Томори, Гилмор.
Стартовый состав номинальных хозяев. Сегодня это «Ливерпуль».
«Ливерпуль»: Адриан, Фабиньо, Ван Дейк, Милнер, Робертсон, Матип, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах.
Запасные: Лонерган, Келлехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориги, Хувер, Александер-Арнольд, Элиотт.
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси».