онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Реал Мадрид Тоттенхэм Хотспур

Отмыть клеймо позора: «Реал» проигрывает «Тоттенхэму». LIVE

Товарищеский матч. «Реал» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» встречается с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках товарищеского матча в Германии. В предыдущей встрече «сливочные» с разгромом проиграли своему принципиальному сопернику «Атлетико», пропустив семь мячей, и теперь горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала  |   30 июля 19:00   |  перерыв
Реал Мадрид
0:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Кейн 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
4 (з)   Серхио Рамос
12 (з)    Марсело
2 (з)   Даниэль 
5 (з)   Рафаэль Варан
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
17 (п)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
50 (н)   Эден Азар
27 (н)    Родриго
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
3 (з)   Дэнни Роуз
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
21 (з)   Хуан Фойт
11 (п)   Эрик Ламела
23 (п)   Кристиан Эриксен
8 (п)   Гарри Уинкс
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн 22'
Запасной состав
25 (в)   Андрей Лунин
30 (в)   Диего Альтубе
6 (з)   Хосе Игнасио
31 (з)   Хавьер Эрнандес
19 (з)   Альваро Одриосола
32 (з)   Адриан Де
33 (з)   Мигель Гутьеррес
22 (п)    Иско
29 (п)   Хайме Сеоане
15 (п)   Федерико Вальверде
26 (п)   Такэфуса Кубо
28 (н)    Винисиус
7 (н)    Мариано
1 (в)   Уго Льорис
41 (в)   Элфи Уайтмэн
6 (з)   Давинсон Санчес
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
57 (з)   Джафет Танганга
20 (п)   Деле Алли
14 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
55 (п)   Джек Роулс
27 (п)    Лукас
72 (п)   Харви Уайт
17 (п)   Мусса Сиссоко
42 (п)   Энтони Георгиу
52 (п)   Оливер Скипп
47 (п)   Джордж Марш
71 (н)   Трой Перрот
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Тоттенхэма» после 45 минут. Единственный гол забил Кейн. Первый тайм прошёл с преимуществом англичан. Были ещё моменты у «шпор», но несколько классных сейвов совершил Навас.
'42
Кейн! Подкараулил отскок и пробил с линии штрафной — рикошет и угловой.
'40
Момент у «Реала»! Бензема получил пас в штрафной, резко сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — мяч просвистел чуть выше перекладины!
'38
Кейн откликнулся на длинный заброс и принял мяч в штрафной, но очередной офсайд был у форварда «шпор».
'36
«Сливочные» организовали скоростную атаку, Азар пробил со входа в штрафную — Вертонген принял удар на себя.
'34
Позиционную атаку провели мадридцы, мяч после дальнего удара Азара улетел на угловой.
'32
Эриксен открылся под пас и пробил с дальней дистанции — угловой для «Тоттенхэма»
'30
Опасно! Кейн принял мяч в штрафной, выскочил один на один и пробил в дальний угол — Навас спас команду!
'28
Мадридцы поактивнее заиграли после пропущенного мяча. Лондонцы перешли на игру вторым номером.
'26
Модрич сделал передачу в штрафную, Бензема принял мяч и пробил — промах!
'24
Кроос! Из-за пределов штрафной зарядил верхом — мяч от Н'Домбеле улетел на угловой.
'22
ГОЛ! Ошиблись мадридцы в обороне! Марсело неудачно подставил ногу, мяч перелетел через Рамоса, а Кейн выскочил один на один и переиграл Наваса!
'20
И ещё момент у «Тоттенхэма»! Классно разыграли комбинацию лондонцы, Навас справился с опасным ударом Н'Домбеле!
'18
Момент! Роуз ускорился по флангу и прострелил в штрафную, Варан подставил ногу и едва не срезал мяч в угол — Навас потащил!
'16
Марсело подкараулил отскок и пробил с радиуса штрафной! Мяч попал в руку Бензема и отскочил в сторону.
'14
Хын Мин совершил перехват, убежал в контратаку и вырезал диагональ — Модрич вернулся в оборону и помешал Кейну принять мяч.
'12
Невысокий темп на первых минутах. Лондонцы катают мяч без продвижения вперёд.
'10
Эриксен с углового навесил на ближнюю штангу, Алдервейрелд сделал скидку дальше, но Варан выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'8
Роуз из глубины сделал заброс в штрафную, Эриксен в борьбе с Карвахалем заработал угловой.
'6
Фойт подключился к атаке и прострелил, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, но Кейн немного не успел!
'4
Лондонцы разыграли угловой. Ламела навесил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёров.
'2
И сразу едва не состоялся момент у «Реала»! Мадридцы пошли в прессинг, мяч отскочил в штрафную, но Гассанига в последний момент опередил Бензема.
'1
Матч стартовал! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча «Ауди Кап»: «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.