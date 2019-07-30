Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Тоттенхэма» после 45 минут. Единственный гол забил Кейн. Первый тайм прошёл с преимуществом англичан. Были ещё моменты у «шпор», но несколько классных сейвов совершил Навас.
'42
Кейн! Подкараулил отскок и пробил с линии штрафной — рикошет и угловой.
'40
Момент у «Реала»! Бензема получил пас в штрафной, резко сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — мяч просвистел чуть выше перекладины!
'38
Кейн откликнулся на длинный заброс и принял мяч в штрафной, но очередной офсайд был у форварда «шпор».
'36
«Сливочные» организовали скоростную атаку, Азар пробил со входа в штрафную — Вертонген принял удар на себя.
'34
Позиционную атаку провели мадридцы, мяч после дальнего удара Азара улетел на угловой.
'32
Эриксен открылся под пас и пробил с дальней дистанции — угловой для «Тоттенхэма»
'30
Опасно! Кейн принял мяч в штрафной, выскочил один на один и пробил в дальний угол — Навас спас команду!
'28
Мадридцы поактивнее заиграли после пропущенного мяча. Лондонцы перешли на игру вторым номером.
'26
Модрич сделал передачу в штрафную, Бензема принял мяч и пробил — промах!
'24
Кроос! Из-за пределов штрафной зарядил верхом — мяч от Н'Домбеле улетел на угловой.
'22
'20
И ещё момент у «Тоттенхэма»! Классно разыграли комбинацию лондонцы, Навас справился с опасным ударом Н'Домбеле!
'18
Момент! Роуз ускорился по флангу и прострелил в штрафную, Варан подставил ногу и едва не срезал мяч в угол — Навас потащил!
'16
Марсело подкараулил отскок и пробил с радиуса штрафной! Мяч попал в руку Бензема и отскочил в сторону.
'14
Хын Мин совершил перехват, убежал в контратаку и вырезал диагональ — Модрич вернулся в оборону и помешал Кейну принять мяч.
'12
Невысокий темп на первых минутах. Лондонцы катают мяч без продвижения вперёд.
'10
Эриксен с углового навесил на ближнюю штангу, Алдервейрелд сделал скидку дальше, но Варан выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'8
Роуз из глубины сделал заброс в штрафную, Эриксен в борьбе с Карвахалем заработал угловой.
'6
Фойт подключился к атаке и прострелил, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, но Кейн немного не успел!
'4
Лондонцы разыграли угловой. Ламела навесил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёров.
'2
И сразу едва не состоялся момент у «Реала»! Мадридцы пошли в прессинг, мяч отскочил в штрафную, но Гассанига в последний момент опередил Бензема.
'1
Матч стартовал! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча «Ауди Кап»: «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.