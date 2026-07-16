Остановился по нужде, а за кустом — медведь. Как старейший иркутский город оказался отрезан от мира

Старейший город Иркутской области Киренск оказался изолирован от «большого мира». С начала лета здесь закрыли аэропорт, а единственная дорога до областного центра в ужасном состоянии. При этом в округе мало своих врачей, лечиться и рожать летали в Иркутск, самолетами доставляли почту и лекарства. Из-за закрытия аэропорта жители Киренска впервые в истории вышли на митинг и попросили Владимира Путина «вернуть то, что было нормой».

«Аэропорт – это не про комфорт, это про выжить»

Посреди тайги на севере Иркутской области лежит «остров» Киренск – самый старый город Приангарья (основанный в 1630 году). Журналисты называют его «северной Венецией» за то, что Киренск окружен сразу двумя реками, Леной и Киренгой. Добраться сюда непросто, от Иркутска около тысячи километров. Главная ниточка, что связывает город с «большим миром», — маленький аэропорт на берегу Лены. В начале лета его закрыли.

Для местных это серьезный удар. Аэропорт здесь «это не про комфорт, это про выжить», как объясняют сами жители Киренска в соцсетях. Люди потеряли не только самый надежный и безопасный транспорт, но и доступ к медицинской помощи.

«В нашем округе живет 15 тысяч человек. Часть медицинских специалистов у нас полностью отсутствует. Для примера, на весь округ один акушер-гинеколог. Сейчас она в отпуске. Некому даже принять роды. Остался только дежурный хирург, тоже единственный в округе», — описала ситуацию «Газете.Ru» представительница местной инициативной группы Дарья Сухих.

Как уточнила девушка, беременных, которые должны родить в ближайшее время, отправили в Иркутск на вертолете. Однако другим пациентам придется добираться своим ходом, по сухопутной дороге. Она считается очень тяжелой — сплошная «грунтовка» без асфальта, где обычно ездят лесовозы. Ни одна автобусная компания не соглашается обслуживать этот маршрут, пассажиров берут только частные маршрутки. Путь в одну сторону до Иркутска занимает до 20 часов.

«Она проходит по госстандарту как «дорога третьей категории». Просто ниже уже невозможно поставить. Когда сухо — еще более-менее, после дождя все превращается в кашу. Плюс летом у нас ходят медведи. Элементарно, остановился, извините, по естественным человеческим нуждам, а за кустом может подкарауливать мишка. Есть участок, что между собой мы называем Ковыхто — 300 километров бездорожья без связи. Там никто не поможет, если что. Однажды семья не успела на самолет, пожилую больную женщину повезли в маршрутке, и ей стало плохо именно там. Домой привезли ее труп», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Потеря аэропорта опасна и тем, что в Киренске делают не все медицинские анализы. В городе могут провести только самые простые исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи. Все, что сложнее, в том числе онкологические, цитологические анализы, доставляли самолетом в иркутский диагностический центр. Перевозить пробы по суше бессмысленно — биоматериал информативен в течение суток, машина не успеет доехать до Иркутска.

«Драгоценное время, особенно в онкологии, когда каждый день на счету, теперь упущено», — резюмировала Сухих.

Закрытие аэропорта всколыхнуло тихий таежный город. Люди вышли на митинг – такого не бывало за всю историю Киренска. Его провели в центре населенного пункта 11 июля при поддержке депутатов местной думы. Собравшиеся использовали последнее средство – видеообращение к президенту России.

«Мы не просим ничего исключительного. Мы просим вернуть то, что было нормой для нашей территории на протяжении десятилетий», — обратились участники к Владимиру Путину на фоне большого плаката: «Киренскому аэропорту — жить!».

Тут же выступил киренский врач Алексей Михайлов, который подтвердил, что сухопутная дорога может быть опасной для больных. По словам врача, у него самого больной коленный сустав, поэтому он «чисто физически» не может доехать к родственникам.

«Сейчас через одного люди идут [к медикам] с такой проблемой: «Сделайте что-нибудь со мной, чтобы я могла доехать до Иркутска», — отметил Михайлов.

Митингующие также напомнили, что закрывшийся аэропорт работал даже в годы Великой Отечественной войны. На севере он играл важнейшую роль, будучи одним из перевалочных пунктов легендарной воздушной «Дороги жизни». По ленд-лизу здесь перегоняли американские боевые самолеты для фронта, а сам аэродром с большим трудом построили вручную к июню 1942-го.

«Это был первый в нашей истории митинг, потому что люди понимают, что нужно потерпеть, нужно подождать, сейчас трудные времена. Но аэропорт люди не готовы отдать. За аэропорт люди готовы встать и стоять»,

— сказала «Газете.Ru» Сухих.

«Назревает бунт»

Официально аэропорт закрыли из-за ужасного состояния взлетно-посадочной полосы по решению «оператора аэродрома». Как выглядит киренское летное поле, наглядно продемонстрировало министерство транспорта Иркутской области. Ведомство опубликовало в соцсетях фото, где крупно показаны трещины и ямы, сплошь покрывающие взлетную полосу. Никто основательно не ремонтировал ее больше 20 лет.

«В прошлом году у нас был случай: самолет шел на посадку, и из-за ямы у него подломилось переднее шасси. Он, по сути, пробуравил носом часть земли. Слава Богу, без катастрофических последствий», — рассказала «Газете.Ru» Сухих.

То, что аэропорт нужно срочно ремонтировать, давно было очевидно. По словам Сухих, жителям ранее сообщали, что капитальный ремонт предусмотрен на 2028-2030 годы. Проблема в другом — денег на этот ремонт, как опасаются местные, никто не выделит, и на самом деле аэропорт больше не откроют.

Сейчас взлетно-посадочная полоса находится в федеральной собственности, а оператор аэродрома, ООО «Аэропорт Киренск», ее арендует. Поэтому финансировать ремонт за счет областного или местного бюджета нельзя — это нецелевое использование средств , как объясняет администрация округа. У самого же оператора денег нет.

«В связи с тяжелым финансовым положением ООО «Аэропорт Киренск» не имеет возможности продолжать работу по текущему ремонту ВПП», — сообщила администрация Киренского округа в ответ на запрос Сухих (ответ есть в распоряжении редакции).

Последний раз взлетную полосу ремонтировали в 2015 году за счет благотворительного фонда «Благодать», тогда стоимость работ составила 14,2 млн руб. Сумму необходимых работ сейчас, как уточняют жители, власти озвучили, она составляет 50 млн руб. (на текущий ремонт «Благодать» тоже выделила деньги в 2025 году, но всего 2 млн руб.).

«Говорят, денег нет, но на очередную реконструкцию набережной [Киренска] деньги (107 миллионов рублей) есть. Также и на другие работы деньги выделяются (если кто не знает, можно загуглить «тендеры Киренск» и увидеть, на что)», – возмутились в городском паблике.

На вопросы обеспокоенных горожан иркутский минтранс 3 июня написал в соцсетях, что тему ремонта «обсуждают» на уровне регионального правительства, а оператору аэродрома «оказывают содействие в поиске инвесторов». Спустя месяц ситуация не изменилась — 6 июля то же ведомство вновь сообщило, что ситуацию обсуждают, а инвестора ищут.

Чинить аэропорт предложили нефтеперерабатывающим и газодобывающим компаниям.

«Направлены запросы о сотрудничестве в адрес филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск», АО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Транснефть — Восток», —- говорится в официальном ответе администрации округа, полученном Сухих.

О положительной реакций компаний пока не сообщалось. Сама администрация Киренска тем временем публично признала растущее напряжение из-за сложившейся ситуации.

«Тут возникают вопросы, много вопросов… Как мы будем выбираться отсюда? Назревает бунт», —эмоционально высказался на совещании заммэра Киренского округа Игорь Кравченко.

Тот же Кравченко раскритиковал альтернативы, что предлагают людям. Таких вариантов несколько: долететь в Иркутск можно через аэропорты в селе Казачинское, селе Ербогачен или городе Усть-Илимск. Однако к этим населенным пунктам также нет нормальных дорог. Вдобавок, самолеты рассчитаны на малое количество пассажиров, и билеты раскупают свои жители.

«Как это будет выглядеть? Как будут у нас роженицы летать, как у нас будут больные летать? Ну вот серьезно, реально», — удивился чиновник.

«Предложение летать с Казачинского абсурд полный. Туда и дороги нет, и маршрутки не ходят. Пешком топать по колено в глине… В этот несчастный Ан-24 [из Ербогачена] помещается 40 человек. Если там лежит почта, то берут всего 20 человек», — соглашаются жители в соцсетях.

Есть и третий путь — по воде. Направление обслуживала судоходная компания «Витим-Лес», но в этом году она отказалась из-за финансовых проблем. Причина — отсутствие субсидирования из областного бюджета.

«В июле перевозки все-таки возобновили, у нас запустили «Полесье», это такая водная ракета. Но она добирается только до города Усть-Кут. Человек несколько часов едет по воде до Усть-Кута, в Усть-Куте ждет поезд и еще более суток добирается в Иркутск на поезде. Такой вариант не всем подходит», – уточнила «Газете.Ru» Сухих.

«Разговаривала с местными, они говорят, что если сейчас с аэропортом ситуация не улучшится, то нужно собирать вещи и переезжать. Молодое поколение в открытую говорит, что здесь будет ловить абсолютно нечего», — говорит собеседница «Газеты.Ru».