Бог футбола: почему Месси остается лучшим в мире почти в 40 лет

Во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины в драматичном матче одержала волевую победу над сборной Англии и вышла в финал, где сыграет против сборной Испании. Героем встречи стал 39-летний нападающий Лионель Месси, на счету которого две результативные передачи. Феномен Месси необъясним — играя в далеко не самой конкурентной лиге, он остается сильнейшим футболистом мира, имея реальные шансы во второй раз подряд поднять над головой Кубок мира. «Газета.Ru» — о том, как аргентинец по сей день продолжает творить чудеса на футбольном поле и в чем именно заключается его истинная сила.

1. Решает матчи в свою пользу, а не просто отбывает номер на поле

Главным антагонистом на протяжении всей спортивной карьеры Лионеля Месси является Криштиану Роналду. При том, что между ними никогда не было противоречий или конфликтов как на поле, так и за его пределами, в глазах большинства футбольных болельщиков аргентинец и португалец обязательно будут чуть ли не кровными врагами . Их сравнение и противопоставление понятны — они почти ровесники, оба лидеры как в клубах, так и в сборных, их роль и значение для мирового футбола одинаково важны, и вряд ли они бы добились таких вершин в карьере друг без друга.

Global Look Press

Но на ЧМ-2026 отзывы о Роналду и Месси от нейтральных болельщиков и тех, кто не столь активно поддерживает кого-либо из них, кардинально разнятся. Португальца обвиняют в том, что он стал обузой для молодого и суперталантливого поколения соотечественников — в 41 год Криштиану не смог ментально перестроиться и признаться самому себе, что он уже не молод и не способен на те рывки, дриблинг и реакцию, которая была у него раньше. Как итог — партнеры старались разыгрывать мяч самостоятельно, вынуждая Роналду оставаться не у дел за линией офсайда . В конце концов португальская сборная не смогла проявить себя в плей-офф, выбыв уже на стадии 1/8 финала.

Месси, в свою очередь, буквально в каждом матче мундиаля отмечается результативными действиями. За год до 40-летия он продолжает лидировать и в списке лучших бомбардиров (восемь мячей), и в списке лучших ассистентов турнира (четыре голевых передачи) Вклад в победу над Англией в полуфинале огромен — именно его передачи с правого края помогли сначала Энцо Фернандесу, а затем и Лаутаро Мартинесу отличиться и одержать важнейшую победу.

2. Играет без давления за результат — главная победа в карьере уже добыта

Аргентинский футболист Лионель Месси гладит кубок мира ФИФА, 18 декабря 2022 года Kai Pfaffenbach/Reuters

Месси проводит ЧМ-2026 в статусе действующего чемпиона мира. Этот трофей оставался последним для своеобразного флэш-рояля: без него крыть в споре о лучшем игроке в истории футбола поклонников аргентинца можно было либо все тем же Криштиану Роналду (например, по числу голов и побед в Лиге чемпионов) или же Диего Армандо Марадоной — легендарный соотечетственник подарил «альбиселесте» собственноручно победу на мундиале 1986 года, а четыре года спустя в Италии буквально в одиночку затащив Аргентину в финал, где она потерпела поражение от сборной ФРГ.

Теперь у Месси есть золото мирового первенства, и, сбросив этот колоссальный груз с собственных плеч, он играет легко и непринужденно. Посмотрите, с каким удовольствием он празднует победы, и неважно над кем — будь это Иордания или Англия, Египет или Швейцария.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси празднует первый гол своей команды, забитый Энсо Фернандесом, в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины, Атланта, США, 15 июля 2026 года Agustin Marcarian/REUTERS

3. Его техника и футбольный интеллект никуда не делись

Месси никогда не носился по полю как угорелый — в современных клубах, где тренеры делают ставку на физическую готовность и неустанный прессинг, молодому Лионелю вряд ли бы нашлось место. Но он по-прежнему читает игру лучше всех. Его результативные передачи и голы — это умение включиться в нужный момент и проявить себя на максимум ровно в тот момент, когда это крайне необходимо. Без мяча он перемещается так, чтобы создавать пространство или открываться в слепых зонах, что помогает ситуативно добиваться численного преимущества.

Левая нога Месси — возможно, самая великая за всю историю футбола. Он реализовал огромное количество штрафных ударов и выдал уйму ассистов благодаря ней, именно так он отпасовал на Энцо Фернандеса при первом голе в ворота Джордана Пикфорда минувшим вечером. Но и с правой Лионель может исполнить красоту — результативная подача на Лаутаро Мартинеса была сделана именно так. Как итог — разнообразие доступных техник делает аргентинца чудовищно сложным соперником, которому почти невозможно противостоять.

4. Партнеры по сборной Аргентины готовы за него рвать и метать

Заслужить уважение в коллективе, где каждый хочет заполучить внимание публики и стать суперзвездой, невозможно искусственно. Месси — настоящий символ и кумир для многих в составе национальной сборной, от чего его партнеры готовы дорабатывать за него в прессинге и чуть ли не вступать в драку, если нужно. Лионелем искренне восхищаются все, благодаря чему готовы ради него на все.

Месси отдает коллегам должное — отдает передачи, забивает и ведет Аргентину ко второму подряд титулу чемпионов мира. Главный тренер Лионель Скалони только поддерживает сложившиеся отношения, полностью освобождая тезку от черновой работы, позволяя на 100% концентрировать свое внимание на атакующих действиях.

5. Его гениальность разрушает соперников изнутри

Месси играет на высочайшем уровне уже более 20 лет — за это время его успели изучить вдоль и поперек все самые умные и знающие толк в футбольной науке специалисты. Каждый профессиональный тренер, который готовится к матчу против команды Месси, имеет в своих конспектах набросок того, как должны действовать его игроки при противодействии аргентинцу на поле, но одно дело — знать и понимать, что нужно делать, и совсем другое — реально это сделать.

Игроки сборной Кабо-Верде после великого матча в 1/16 финала, где им почти удалось сдержать Аргентину, выстроились в микст-зоне в полном составе, чтобы сделать селфи с Месси. Каждый игрок мечтает после матча заполучить его футболку, а после матча судорожно ищет у знакомых фотографов кадр, где он противостоит Лионелю.

Месси — живой миф, легенда и человек, которого невозможно не уважать и которым сложно не восхищаться. Поэтому на поле приходится противостоять не только ему, но и его ауре.