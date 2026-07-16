«Придумаем, как победить Россию». Министр обороны Украины просит Зеленского не увольнять его

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны, 16 июля 2026 года

На Украине проходят акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Федоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ».

Протесты против отставки Федорова

На Украине проходят акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой стало известно вечером 15 июля. Украинское издание «Страна» сообщает, что митинги и пикеты в поддержку Федорова проходят в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Издание отмечает, что большинство участников — молодые люди. Митингующие держат в руках самодельные плакаты с различными лозунгами. На одном из них содержится призыв оставить Михаила Федорова на посту министра обороны, а главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправить в полк «Скала», который, по получил известность из-за сообщений СМИ о пытках и жестоком обращении с военнослужащими.

На одном из плакатов Сырского обвиняют в растратах: «Растраты Сырского на 300 миллиардов? Увольняйте Федорова!».

Перестановки в Минобороны

Михаил Федоров подтвердил свою отставку вечером 15 июня, написав в Telegram, что он не успел провести трансформацию министерства обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом».

Украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в отставку Федорова, который занимал должность чуть более полугода, в рамках смены состава кабмина.

12 июля Зеленский объявил о планах обновить состав правительства и заменить Юлию Свириденко на посту премьер-министра. 14 июля Верховная рада отправила ее в отставку, что автоматически повлекло за собой увольнение всего кабинета министров.

Что стоит за отставкой Федорова?

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде сообщило, что на встрече с представителями партии «Слуга народа» Владимир Зеленский назвал причиной отставки Федорова якобы «нерешаемый» конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Зеленский на фракции заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить», — сообщают источники.

По данным издания, президент Украины был недоволен конфликтом, и называл его «абсурдным».

«Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: «Федоров ничего не выделяет под конкретные операции». Потом приходил Федоров и отвечал: «Мы все выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно». И так по кругу», — приводит собеседник издания слова Зеленского.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк в Telegram также написал, что Зеленский на встрече с депутатами обвинил Федорова в провале реформы ТЦК (аналог российской системы военкоматов). По ловам Железняка, Зеленский сообщил нардепам, что провести реформу ТЦК сможет глава МВД Игорь Клименко, которого президент Украины хочет сделать министром обороны. Депутат также добавил, что отставка Федорова несправедлива, а администрация Зеленского умеет «растоптать и облить грязью».

Нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко с 2019 по 2023 год руководил Национальной полицией Украины, после чего занял пост главы МВД после гибели Дениса Монастырского. Ожидается, что Верховная рада утвердит его кандидатуру.

Что говорит Федоров?

Telegram-канал издания «Страна» сообщил, что сам Михаил Федоров раскрыл суть конфликта и сообщи, что он хотел сместить главкома ВСУ Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.

«Какие решения были запланированы? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главкома, и начальника Генерального штаба. У нас нет другого выхода, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, когда сильные лидеры и командиры будут развиваться и их не будут придушивать. <...>

По факту Сырский поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как ассиметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну»,

— приводит канал слова Федорова.

Также уходящий глава минобороны Украины возложил ответственность за срыв реформы ТЦК на Сырского, который не обсуждал с ним имеющиеся проблемы, пишет «Общественное».

«Мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал медиакампанию, а не что проблема в действиях», — приводит издания слова Федорова.

Министр обороны также расчитывает, что Зеленский передумает его увольнять, так как президент «слышит украинский народ».

На фоне отставки Федорова рапорт об увольнении подал заместитель командующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. В соцсетях он написал, что смещение нынешнего главы минобороны это «большое зло для обороноспособности страны». Также советник главы минобороны Украины Сергей Стерненко заявил, что покидает свой пост.

Реакция в Европе

На отставку Михаила Федорова отреагировали и в Евросоюзе: так еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал увольнение министра «большой неожиданностью».

«Это стало большой неожиданностью. <…> Меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с министром обороны. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. <…> Мое личное мнение: это задаст вопрос, почему такого человека заменяют», — приводит его слова украинское издание «Европейская правда».

По словам Кубилюса сейчас для Евросоюза важно, чтобы все уже согласованные с Украиной планы сохранились.

В тоже время британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников в Киеве утверждает, что Федоров якобы «мешал коррупции» и блокировал закупочные контракты вопреки интересам «влиятельных фигур».

«Он совершил ошибку, став слишком популярным. К тому же он производит впечатление очень эффективного политика. И в довершение ко всему он решил не мириться с коррупцией»,

— приводит газета слова банкира Сергея Фурсы.

Журнал The Economist со ссылкой на источники пишет, что отставка Федорова стала кульминацией его аппаратной борьбы против главкома ВСУ Сырского при отсуствии поддержки со стороны Зеленского.

По данным журнала, причиной стали «глубокие разногласия» между министром и военным руководством: Федоров делает ставку на технологические реформы, цифровизацию и массовое применение дронов, тогда как Сырский и высшее командование ВСУ придерживаются более традиционного подхода к управлению армией.

Источники отмечают, что эти противоречия давно «вышли за рамки рабочих дискуссий». Многие генералы считают, что у Федорова недостаточно военного опыта, а часть его инициатив — лишь «PR-переупаковка» уже существовавших проектов.