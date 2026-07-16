RT опубликовал аудиозапись с признаниями украинца Жиковича о подготовке терактов в России

СМИ сообщили, что Виталий Жикович, задержанный в Киеве по делу об убийстве Анастасии Березовской, в течение двух лет занимался подготовкой терактов и диверсий на территории России. Среди них источник в ФСБ называет две попытки подрыва Крымского моста, а также атаки на объекты в Пятигорске, Грозном и других городах РФ. Телеканал RT опубликовал аудиоозапись, на которой мужчина, представленный как Жикович, рассказывает, что команды ему шли от высшего руководства Украины. Официального подтверждения фактов, изложенных на записи, пока не было.

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович (позывной «Пастор»), задержанный в Киеве по делу об убийстве Анастасии Березовской, в течение двух лет занимался подготовкой терактов и диверсий на территории России, пишет kp.ru со ссылкой на источник в ФСБ. Среди них — две попытки подрыва Крымского моста, а также атаки на объекты в Пятигорске, Грозном и других российских городах.

Как сообщили в ФСБ, российские спецслужбы сорвали все упомянутые Жиковичем теракты на стадии подготовки, включая масштабные атаки на Крымский мост.

Разведчик и террорист

После задержания украинские СМИ называли Жиковича экс-сотрудником СБУ, однако на аудиозаписи, опубликованной телеканалом RT, мужчина подтвердил свою принадлежность к военной разведке.

«Я на данный момент в военной разведке. И моя задача — работать на территории врага», — заявил Жикович.

На аудиозаписи Жикович также сказал, что команды ему якобы шли напрямую от высшего руководства, а президент Украины Владимир Зеленский «хочет смерти мирных жителей».

«Я участвую в международном терроризме», — признался мужчина.

По его словам, одной из главных целей для украинских спецслужб был Крымский мост. Жикович утверждает, что для первой атаки планировалось использовать автомобиль, начиненный 800 кг взрывчатки. Для второго нападения взрывчатку спрятали в инвалидном кресле, чтобы скрытно перевезти ее через несколько государственных границ.

Обе попытки были предотвращены российскими спецслужбами.

Уточняется, что автомобили со взрывчатым веществом беспрепятственно следовали транзитом через несколько европейских стран, включая Болгарию, Польшу и государства Балтии, несмотря на риск для мирных жителей в случае детонации груза.

Еще одной целью должна была стать курортная зона Пятигорска, где планировался теракт против сотрудников правоохранительных органов.

Для подготовки атаки была завербована жительница Германии, искавшая работу через интернет. По словам Жиковича, он планировал взорвать ее вместе с будущими жертвами, а непосредственным исполнителем должен был стать присягнувший ему участник ИГИЛ (организация запрещена в России). Как сообщает RT, Жикович принял ислам, чтобы иметь возможность вербовать агентов среди участников радикальных группировок.

В Пятигорске также планировалась двойная атака с участием двух завербованных москвичек в роли смертниц: одна должна была занести сумку со взрывчаткой на объект силовиков, а вторая — рюкзак с бомбой. Кроме того, Жикович дважды намеревался устроить взрывы в центре Грозного .

Еще один удар разрабатывался на юге России возле придорожного кафе, где собирались как сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские лица.

Российские спецслужбы предотвратили атаку, перехватили операцию и направили исполнителю постановочные кадры якобы успешного подрыва. Позднее, по данным ФСБ, именно эти кадры украинская сторона использовала, чтобы отчитаться об успешной диверсии.

Также стало известно, что Жикович вовлекал в преступную деятельность несовершеннолетних . Через мошеннические кол-центры в Волгодонске была завербована 16-летняя девушка. Она была уверена, что помогает силовикам задержать коррумпированного чиновника, однако, как утверждается, ей поручили доставить взрывчатку к зданию администрации.

Задержание Жиковича на Украине

Жикович оказался в центре внимания украинских правоохранительных органов после событий, связанных с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. 29 июня в княжестве был взорван автомобиль, в результате чего Ермолаев и еще два человека получили тяжелые ранения.

По данным следствия Монако, в покушении подозревалась гражданка Украины Анастасия Березовская, которую впоследствии объявили в международный розыск Интерпола.

Спустя несколько дней Березовскую обнаружили убитой на территории Киевской области.

После этого Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, ГУР и Офисом генерального прокурора задержала двух подозреваемых — Виталия Жиковича (также известного как «Пастор») и действующего офицера ГУР Владислава Реута.

По версии украинского следствия, Реут был привлечен Жиковичем к убийству Березовской. Прокуратура Украины также заявляла, что следствие проверяет возможную связь обоих задержанных не только с убийством Березовской, но и с самим покушением в Монако.

По данным обвинения, у правоохранителей имелась информация о неоднократных переводах денежных средств на криптовалютные и банковские счета Березовской.