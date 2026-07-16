Убийства на Алтае: как «После Фишера. Инквизитор» возрождает хитовый сериал про маньяков

На стриминге Wink завершился сериал «После Фишера. Инквизитор», продолжающий хитовый триллер про маньяков. В этот раз новые следователи в исполнении Юлии Снигирь и Александра Петрова ищут преступника, годами убивающего студенток в маленьком алтайском городке. Кинокритик Павел Воронков подводит итоги нового «Фишера» и рассказывает, удалось ли шоу вернуться в форму после провального второго сезона.

«Ну шо, всё?» — с хитрой ухмылочкой интересуется следователь Терехов (Александр Петров) у своей напарницы Беловой (Юлия Снигирь). Он готовится навсегда покинуть алтайский городок Умай, спрятанный в заповедных лесах где-то неподалеку от Барнаула. Героям остается лишь обняться на прощание: они только что раскрыли дело маньяка Инквизитора, который годами жестоко убивал студенток местного Политеха.

Больше Терехова здесь, кажется, ничто не держит: пьяный поцелуй с привкусом ночной шаурмы, разделенный с Беловой, видимо, так и останется драгоценным воспоминанием о чем-то неслучившемся. Как и поцелуй смелого опера Айдара (Баястан Колдошалы) с не менее отважной девочкой-маугли Тонкой (Полина Гухман), без которой Инквизитора не удалось бы остановить. Зато теперь Умай сможет вздохнуть с облегчением: шрам от страшного пожара, случившегося здесь 20 лет назад, наконец сможет затянуться.

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) «Кейстоун Продакшн»/Wink

Затмение прошло: сериал «Фишер» все-таки сумел найти в себе силы на реабилитацию после катастрофического второго сезона, который умудрился расшибиться о стену буквально в последние минуты финальной серии. Да так, что до сих пор саднит, — если, конечно, не рассматривать случившееся как перформанс шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной, предположительно, решивших таким образом хлопнуть дверью на выходе из проекта; тогда перед ними стоит снять шляпу.

По примеру андреасяновских «Чикатило» и «Следа Чикатило» шоу превратилось в полноценную антологию (это новый тренд в отечественных триллерах про маньяков: недавние «Отпечатки» пойдут той же тропинкой, причем под начальством тех же Кальварского и Капустиной). Новый выпуск получил заголовок «После Фишера. Инквизитор», действие перенеслось из девяностых в наши дни — и лишилось любых связей с предыдущими сериями ; следователь Боков, сыгранный Иваном Янковским, уже, надо полагать, отдыхает где-то на пенсии, доучивая французский.

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) «Кейстоун Продакшн»/Wink

Эстафетная палочка от Кальварского и Капустиной перешла в руки сценаристки Татьяны Арцеуловой (до этого она написала детективный триллер «Коса» и драмеди «Клиника счастья») и постановщицы Ольги Френкель, отметившейся психотреллером «Инсомния» с Гошей Куценко. Под их управлением финчеркор в духе «Семи», «Зодиака» и «Охотника за разумом» («Фишер»), а также южная готика первого «Настоящего детектива» с ультраэстетизированным насилием «Ганнибала» («Фишер. Затмение») стали растворяться в алтайском мистицизме, который время от времени осторожно суется в дебри фолк-хоррора — с шаманами, обрядами и древними гробницами.

Умай, конечно, не Твин-Пикс, но его то и дело затягивает похожим сомнамбулизмом, да и административный округ будто бы тот же, поэтому несколько эксплуатационный характер всего этого антуража, пожалуй, можно простить создателям, которым в целом свойственна некоторая хтонизация так называемой глубинки. Тем более что Алтай в «Инквизиторе» не то, чем кажется, — и вообще снимался в той же Абхазии, где проходили съемки предыдущего сезона «Фишера» (а его постановщик Александр Цой, есть ощущение, просто не смог — или не захотел — уехать, поэтому остался в сериале в качестве актера).

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) «Кейстоун Продакшн»/Wink

Как бы то ни было, с точки зрения сценария это куда более убедительная работа, чем «Затмение». Сам Инквизитор в итоге оказался действительно продуманным героем с понятной — и в чем-то даже пронзительной историей, способной вызвать что-то вроде сочувствия. Отсутствие в кадре Янковского, безусловно, ощущается, в том числе из-за просевшей афористичности (хотя попадаются свои жемчужины вроде хлесткого «Вы не идиот, вы, наверное, москвич»), но из тандема Петрова и Снигирь складывается вполне достойная компенсация. Причем в первую очередь не заметными стараниями Петрова, которого продюсер «Фишера» Федор Бондарчук небезосновательно называет «нашим национальным достоянием», а благодаря Снигирь, чья грубоватая Белова заметно отличается от привычного амплуа артистки — нашей Евы Грин.

Если бы нам платили по рублю каждый раз, когда Таисья Калинина играет в сериале про девочку-маугли, помогающую искать маньяка, у нас бы накопилось всего два рубля, но странно, что это произошло дважды за последний год (триллер «Как приручить лису» минувшей осенью был незаслуженно обделен вниманием, но все-таки оказался продлен на второй сезон). Ее здешняя героиня — своенравная дочь Беловой, ведущая Telegram-канал с мрачными новостями, — кажется одним из слабых звеньев «Инквизитора», но ситуацию уравновешивает Гухман, которая отдувается за двоих.

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) «Кейстоун Продакшн»/Wink

Главным же образом «После Фишера» производит впечатление тем, как Арцеулова и Френкель развивают магистральные темы предыдущих сезонов. Они отказываются от фокуса на всепроникающем зле, от которого будто бы набухал даже воздух вокруг героев, не позволяя им дышать полной грудью. «Фишер» Кальварского и Капустиной был вещью откровенно беспросветной — он настаивал на неискоренимости этого мрака. Арцеулова и Френкель придерживаются принципиально иной позиции: раз у зла есть корень, его можно выкорчевать.

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» (2026) «Кейстоун Продакшн»/Wink

Название: «После Фишера. Инквизитор» / «Фишер» — 3 сезон

Дата премьеры: 27 мая 2026 года (Москва)

Дата выхода: 28 мая — 16 июля 2026 года

Где смотреть: Wink

Продолжительность: 8 серий по 49 минут

Режиссер: Ольга Френкель

В ролях: Юлия Снигирь, Александр Петров, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Сергей Шароватов, Диана Огай, Сейдулла Молдаханов, Анна Здор, Владимир Ляхов, Антон Денисенко, Дамир Миркамилов, Амаду Мамадаков, Алексей Тахаров, Илья Катунцев, Александр Цой