«Хотели убить». Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР и поблагодарил Зеленского

Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, впервые публично прокомментировал произошедшее. В открытом письме он заявил, что считает причастными к покушению действующих сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР), и призвал провести международное расследование. Что еще рассказал Ермолаев о его отношении к Зеленскому и возможных причинах теракта — в материале «Газеты.Ru».

Вадим Ермолаев впервые выступил с публичным заявлением после взрыва, произошедшего 29 июня в Монако. Письмо распространила 15 июля украинская юридическая фирма Dynasty Law & Investment, которая представляет его интересы. Подлинность документа также подтвердил адвокат бизнесмена в Монако.

По словам Ермолаева, к покушению могут быть непосредственно причастны действующие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы»,

— говорится в письме.

Бизнесмен подчеркнул, что осознает серьезность подобных обвинений и поэтому считает необходимым проведение полного, независимого и прозрачного расследования. По его мнению, если сотрудники разведслужбы действительно использовали свое положение для организации покушения на территории европейского государства, речь идет не только о преступлении против него лично, но и о вопросе международной безопасности.

При этом Ермолаев поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за внимание к делу и уже оказанную поддержку. Бизнесмен отметил, что его заявление не направлено против Украины или украинского народа, а касается необходимости установить всех причастных к преступлению и привлечь их к ответственности. Также Ермолаев обратился к властям Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту его семьи, свидетелей и адвокатов до завершения расследования.

В письме бизнесмен также рассказал о последствиях взрыва. Он подчеркнул, что злоумышленники привели взрывное устройство в действие, несмотря на то что рядом с ним находились его гражданская жена и 13-летний сын.

«Их целью было убить нас всех троих, независимо от возраста или пола», — заявил он.

Ермолаев сообщил, что его партнерша получила тяжелые травмы с необратимыми последствиями, сын — ожоги, переломы и другие серьезные повреждения, а сам он находится в реанимации и ему предстоит длительное лечение. По словам бизнесмена, произошедшее было не предупреждением, а попыткой убийства.

Последние данные следствия

Одной из наиболее обсуждаемых остается версия о спланированном покушении с участием сотрудников украинских спецслужб. В первые дни после взрыва французская газета Le Figaro сообщила, что следствие рассматривает версию о возможной причастности СБУ.

Эта версия стала особенно активно обсуждаться после ареста в Киеве сотрудника украинских силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, предполагаемой исполнительницы покушения.

Украинский блогер Анатолий Шарий выразил мнение, что версия о самовольных действиях отдельных сотрудников ГУР не соответствует действительности, а операция была организована на уровне офиса президента Украины .

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, задержанные — действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали давать показания. По данным издания, их также проверяют на возможную причастность к организации покушения на Вадима Ермолаева.

Согласно этим показаниям, первоначально предполагалось похитить бизнесмена , однако позднее план изменили и решили использовать взрывное устройство. К операции привлекли Березовскую, которая, предположительно, согласилась участвовать из-за финансовых трудностей и рассчитывала заработать деньги на покупку дома на Украине.

Один из подозреваемых заявил, что Березовская самостоятельно собрала бомбу. Другой сообщил, что изготовил электронную систему запуска и доставил ее в Германию, где подготовка устройства продолжилась. Следствие также проверяет возможное участие в операции других лиц.

Кроме того, правоохранительные органы изучают прошлое Березовской. По словам задержанных, она могла быть причастна и к другим операциям, в том числе направленным против украинского блогера Анатолия Шария .

Березовская с 2022 года проживала в Германии вместе с сыном, посещала курсы немецкого языка и получала социальное пособие. Через два дня после взрыва в Монако она вернулась на Украину, где ее семилетний ребенок временно находился у бабушки. Родственники заявили, что узнали о возможной причастности женщины к покушению из социальных сетей, и предположили, что ею могли манипулировать или принудить к участию в операции.

Конфликт из-за бизнеса

Еще одна версия связана с предпринимательской деятельностью Ермолаева.

Он считается одним из крупнейших застройщиков Днепра и входил в число самых состоятельных бизнесменов Украины. В 2023 году против него были введены украинские санкции после обвинений в перерегистрации активов в Крыму и уплате налогов в России через подконтрольные структуры.

Сам Ермолаев эти обвинения отрицал. Он заявлял, что никогда не сотрудничал с российской стороной и не имел активов в России, а попытки сохранить крымские предприятия прекратил еще к концу 2015 года. При этом, как отмечается в опубликованных расследованиях, данные утечек свидетельствуют, что как минимум до конца 2018 года он неоднократно посещал Россию.

Связь с делом сына

В качестве еще одной возможной версии обсуждается связь с деятельностью сына предпринимателя Артура Ермолаева.

В 2025 году он был экстрадирован в Эстонию, где суд признал его виновным в руководстве транснациональной мошеннической сетью, которая, по данным следствия, с 2019 по 2022 год похитила около 100 млн евро у жителей европейских стран . Весной 2026 года он выплатил компенсацию государству, получил условный срок и покинул Эстонию.

Бывший сотрудник украинских спецслужб Иван Ступак предположил, что покушение могло быть связано именно с деятельностью сети мошеннических кол-центров. По его словам, мотивом могли стать либо месть, либо перераспределение сфер влияния.

Доклад о коррупции

Экс-сотрудник французской внешней разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике в интервью Nice-Matin заявил, что одной из возможных причин покушения могли стать планы Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине.

«Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию», — отметил Монике.

Связь с Залужным

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров связал покушение с возможными политическими мотивами. По его мнению, причиной нападения могло стать намерение Ермолаева финансировать возможную президентскую кампанию бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

10 июля прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что следствие не выделяет приоритетную версию ни относительно происхождения взрывчатого вещества, ни относительно мотивов нападения. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство.