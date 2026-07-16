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Пираты, русалки и счастливые пионеры: как в СССР отмечали День Нептуна

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День Нептуна считается одним из самых узнаваемых летних праздников советского детства, хотя его история началась задолго до появления пионерских лагерей. Традиция пришла из морского быта: моряки устраивали своеобразный обряд посвящения для тех, кто впервые пересекал экватор, обливая новичков водой в честь владыки морей.

В СССР этот обычай превратился в один из главных праздников летней смены. Его проводили 16 июля — в разгар каникул, а позже стали устраивать 16-го числа каждого месяца, чтобы в нем могли принять участие все смены.

В этот день дети переодевались в пиратов, русалок, водяных и других сказочных персонажей, участвовали в конкурсах, эстафетах и театрализованных представлениях. Главной частью праздника неизменно становилось массовое обливание водой, а завершался День Нептуна традиционным купанием вожатых, воспитателей и даже директора лагеря. Как проходил этот праздник в советских пионерских лагерях — в галерее «Газеты.Ru».

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