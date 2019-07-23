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Барселона Челси

Дебют Гризманна: «Барселона» бьется с «Челси». LIVE

Международный кубок чемпионов. «Барселона» — «Челси». ОНЛАЙН

«Барселона» встречается с «Челси» в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов. За сине-гранатовых дебютирует французский нападающий Антуан Гризманн, со скандалом перешедший из мадридского «Атлетико» за 120 млн евро. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  |   23 июля 13:30   |  1 тайм
Барселона
0:0
Челси
Стадион «Сайтама», Сайтама | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
18 (з)   Жорди Альба
20 (з)   Серхи Роберто
23 (з)   Самуэль Юмтити
5 (п)   Серхио Бускетс
16 (п)   Ориоль Мас
8 (п)   Рикард Пуч
24 (н)   Алекс Кольядо
17 (н)   Антуан Гризманн
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Кепа Аррисабалага
30 (з)   Давид Луис
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
33 (з)    Эмерсон
4 (з)   Андреас Кристенсен
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
19 (п)   Мэйсон Маунт
24 (п)   Кристиан Пулишич
11 (п)   Педро Родригес
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
25 (в)   Иньяки Соторрес
13 (в)    Нето
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
15 (з)   Клеман Лангле
28 (з)   Гильем Жайме
2 (з)   Нелсон Семеду
26 (з)   Рональд Федерико
12 (п)    Рафинья
21 (п)   Френки де
19 (п)   Карлос Аленья
4 (п)   Иван Ракитич
7 (п)   Карлес Сайоль
22 (п)   Рамон Родригес
14 (н)    Малком
52 (в)   Джейми Камминг
13 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
3 (з)   Маркос Алонсо
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
16 (з)   Роберт Кенеди
8 (п)   Росс Баркли
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
45 (п)   Кейси Палмер
18 (н)   Оливье Жиру
23 (н)   Миши Батшуайи
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Трансляция
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'12
В контратаку убежали лондонцы. Пулишич дошёл до штрафной и прострелил в центр — Юмтити перехватил мяч.
'10
Угловой для «Челси». Пулишич вырезал подачу в центр штрафной — каталонцы выиграли борьбу в воздухе.
'8
Эмерсон подключился по левому флангу и прострелил во вратарскую! Юмтити выбил мяч, опередив Абрахама.
'6
На первых минутах борьба идёт преимущественно в центре поля. Многовато сумбура.
'4
Ковачич с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Аспиликуэта выиграл борьбу, но послал мяч рядом со штангой!
'2
Альба с левого края ворвался в штрафную, прострелил и заработал угловой. Бускетс пробил головой после подачи, но мяч полетел выше цели.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Челси». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.