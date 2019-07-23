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Трансляция
С конца
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'12
В контратаку убежали лондонцы. Пулишич дошёл до штрафной и прострелил в центр — Юмтити перехватил мяч.
'10
Угловой для «Челси». Пулишич вырезал подачу в центр штрафной — каталонцы выиграли борьбу в воздухе.
'8
Эмерсон подключился по левому флангу и прострелил во вратарскую! Юмтити выбил мяч, опередив Абрахама.
'6
На первых минутах борьба идёт преимущественно в центре поля. Многовато сумбура.
'4
Ковачич с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Аспиликуэта выиграл борьбу, но послал мяч рядом со штангой!
'2
Альба с левого края ворвался в штрафную, прострелил и заработал угловой. Бускетс пробил головой после подачи, но мяч полетел выше цели.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Челси». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.