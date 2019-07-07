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Бразилия Перу

Затмить скандал Месси: Бразилия выигрывает у Перу в финале LIVE

Онлайн-трансляция финала Кубка Америки Бразилия — Перу

Бразилия встречается с Перу в финале Кубка Америки по футболу. Накануне в матче за бронзу Аргентина победила Чили, но капитан «альбиселесте» Лионель Месси был удален с поля из-за спорной красной карточки и устроил скандал. Теперь Бразилия с Перу пытаются привлечь внимание зрителей к чисто спортивной составляющей соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   07 июля 23:00   |  1 тайм
Бразилия
1:0
Перу
Стадион «Маракана - Марио Филью», Рио-де-Жанейро | Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
Эвертон 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
13 (з)   Дани Алвес
12 (з)   Алекс Сандро
4 (з)    Маркиньос
2 (з)   Тьяго Силва
11 (п)   Филиппе Коутиньо
5 (п)    Каземиро
8 (п)   Артур Рамос
9 (н)   Габриэл Жезус
19 (н)    Эвертон 15'
20 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Педро Гальесе
2 (з)   Луис Абрам
17 (з)   Луис Адвинкула
15 (з)   Карлос Самбрано
6 (з)   Мигель Трауко
19 (п)   Йосимар Йотун
18 (п)   Андре Каррильо
20 (п)   Эдисон Флорес
8 (п)   Кристиан Куэва
13 (п)   Ренато Тапиа
9 (н)   Хосе Паоло
Запасной состав
23 (в)    Эдерсон
16 (в)   Рамос Кассио
22 (з)   Лемос Консерва
14 (з)   Эдер Милитао
6 (з)   Филипе Луис
3 (з)   Жоао Миранда
15 (п)   Маркес Аллан
18 (п)   Лукас Пакета
17 (п)    Фернандиньо
21 (н)    Ришарлисон
7 (н)   Давид Нерес
10 (н)    Виллиан
12 (в)   Карлос Каседа
21 (в)   Патрисио Альварес
4 (з)   Андресон Сантамария
22 (з)   Александер Кальенс
3 (з)   Альдо Корсо
5 (з)   Мигель Араухо
16 (п)   Хесус Претель
7 (п)   Хосепмир Бальон
23 (п)   Кристофер Гонсалес
11 (н)   Рауль Руидиас
14 (н)   Анди Поло
Самоечитаемое
Трансляция
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'22

Интересно, что фолят пока больше бразильцы. Причем больше в два раза: 8-4.

'20

Сборная Бразилии, словно удав, сжимает соперника в своих тисках. Совершенно без мяча сейчас перуанцы, а вся игра идет на их половине поля.

'17

Бразилия зарабатывает штрафной на правом фланге. Дани Алвес выполняет подачу, но защитники Перу выносят мяч.

'15

Габриэл Жезус просто шикарно раскрутил Адвинкулу и его подстраховщика на правом фланге и подал на дальний угол вратарской, где сгрудившиеся защитники Перу забыли Эвертона. Вингеру хватило одного касания!

'15

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Эвертон — 1:0!

'13

Габриэл Жезус полез на троих перуанских защитников, но выжать из этого дриблинга ничего не сумел.

'11

По-прежнему ничего не получается у подопечных Тите. Удалось совершить перехват на левом фланге на чужой половине поля, но даже в такой ситуации сразу же накрыли Эвертона.

'8

Очень много борьбы. Бразильцы забрали себе мяч, но бежать с ним просто некуда. Пока подопечные Гареки все перекрывают.

'6

Дальний удар от Йотуна, но Алиссону не пришлось напрягаться — очень неточно.

'4

Очень насыщенная оборона у Перу сегодня, что совсем неудивительно. В итоге еще и Артур фолит в атаке.

'2

Перу заработала штрафной удар метрах в 35 от ворот Алиссона, и Кристиан Куэва решил пробить. Вышло довольно опасно, но рядом со штангой.

'1

Поееехали! Матч начался.

23:00

Не утихает на турнире скандал вокруг Лионеля Месси, который после полуфинала против Бразилии заявил, что Аргентину, грубо говоря, засудили, а вчера был удален в матче за третье место против Чили и назвал это местью КОНМЕБОЛ за свои слова. В итоге сегодня стало известно, что Месси могут дисквалифицировать на два года в международных матчах! В этом случае он пропустит Кубок Америки-2020, а также отборочный турнир к чемпионату мира-2022.

22:55

В плей-офф Бразилия с огромным трудом преодолела в четвертьфинале сопротивление Парагвая, разойдясь с ним нулевой ничьей в основное время и выиграв по пенальти. В полуфинале была несколько скандальная победа над Аргентиной — 2:0.

Перу в четвертьфинале выстояла против Уругвая, у которого отменили три гола из-за VAR и офсайдов. В серии пенальти дрогнул Луис Суарес, а перуанцы — нет. Ну а в полуфинале случился неожиданный разгром, когда была поверждена сборная Чили, выигравшая два последних Кубка Америки — 3:0.

22:50

Бразилия и Перу встречались на групповом этапе, и там хозяева просто разнесли перуанцев — 5:0. Но сомнительно, чтобы команда Рикардо Гареки была такой же беспомощной и сегодня.

22:45

Перу: Гальесе - Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.

22:40

Уже известны составы команд. Вот кого выставили тренеры с первых минут.

Бразилия: Алиссон - Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро - Артур, Каземиро - Габриэл Жезус, Коутиньо, Эвертон - Роберто Фирмино.

22:35

Сама встреча начнется в 23.00 мск.

22:30

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча Кубка Америки, в котором встречаются сборные Бразилии и Перу.