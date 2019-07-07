В плей-офф Бразилия с огромным трудом преодолела в четвертьфинале сопротивление Парагвая, разойдясь с ним нулевой ничьей в основное время и выиграв по пенальти. В полуфинале была несколько скандальная победа над Аргентиной — 2:0.

Перу в четвертьфинале выстояла против Уругвая, у которого отменили три гола из-за VAR и офсайдов. В серии пенальти дрогнул Луис Суарес, а перуанцы — нет. Ну а в полуфинале случился неожиданный разгром, когда была поверждена сборная Чили, выигравшая два последних Кубка Америки — 3:0.