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Интересно, что фолят пока больше бразильцы. Причем больше в два раза: 8-4.
Сборная Бразилии, словно удав, сжимает соперника в своих тисках. Совершенно без мяча сейчас перуанцы, а вся игра идет на их половине поля.
Бразилия зарабатывает штрафной на правом фланге. Дани Алвес выполняет подачу, но защитники Перу выносят мяч.
Габриэл Жезус просто шикарно раскрутил Адвинкулу и его подстраховщика на правом фланге и подал на дальний угол вратарской, где сгрудившиеся защитники Перу забыли Эвертона. Вингеру хватило одного касания!
Габриэл Жезус полез на троих перуанских защитников, но выжать из этого дриблинга ничего не сумел.
По-прежнему ничего не получается у подопечных Тите. Удалось совершить перехват на левом фланге на чужой половине поля, но даже в такой ситуации сразу же накрыли Эвертона.
Очень много борьбы. Бразильцы забрали себе мяч, но бежать с ним просто некуда. Пока подопечные Гареки все перекрывают.
Дальний удар от Йотуна, но Алиссону не пришлось напрягаться — очень неточно.
Очень насыщенная оборона у Перу сегодня, что совсем неудивительно. В итоге еще и Артур фолит в атаке.
Не утихает на турнире скандал вокруг Лионеля Месси, который после полуфинала против Бразилии заявил, что Аргентину, грубо говоря, засудили, а вчера был удален в матче за третье место против Чили и назвал это местью КОНМЕБОЛ за свои слова. В итоге сегодня стало известно, что Месси могут дисквалифицировать на два года в международных матчах! В этом случае он пропустит Кубок Америки-2020, а также отборочный турнир к чемпионату мира-2022.
В плей-офф Бразилия с огромным трудом преодолела в четвертьфинале сопротивление Парагвая, разойдясь с ним нулевой ничьей в основное время и выиграв по пенальти. В полуфинале была несколько скандальная победа над Аргентиной — 2:0.
Перу в четвертьфинале выстояла против Уругвая, у которого отменили три гола из-за VAR и офсайдов. В серии пенальти дрогнул Луис Суарес, а перуанцы — нет. Ну а в полуфинале случился неожиданный разгром, когда была поверждена сборная Чили, выигравшая два последних Кубка Америки — 3:0.
Бразилия и Перу встречались на групповом этапе, и там хозяева просто разнесли перуанцев — 5:0. Но сомнительно, чтобы команда Рикардо Гареки была такой же беспомощной и сегодня.
Перу: Гальесе - Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.
Уже известны составы команд. Вот кого выставили тренеры с первых минут.
Бразилия: Алиссон - Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро - Артур, Каземиро - Габриэл Жезус, Коутиньо, Эвертон - Роберто Фирмино.
Сама встреча начнется в 23.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча Кубка Америки, в котором встречаются сборные Бразилии и Перу.