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Аргентина Чили

Месси и чилиец удалены: Аргентина выигрывает. LIVE

Онлайн-трансляция матча за 3-е место Кубка Америки Аргентина - Уругвай

Сборная Аргентины встречается с командой Уругвая в матче за третье место Кубка Америки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
За 3-е место  |   06 июля 22:00   |  перерыв
Аргентина
2:0
Чили
Стадион «Арена Сан-Паулу - Коринтианс», Сан-Паулу | Главный судья: Марио Альберто Диас де Вивар (Парагвай)
Агуэро 12'
Дибала 22'
Месси 37'
Босежур 16'
Видаль 26'
Медель 37'
Пульгар 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Франко Армани
6 (з)   Херман Песселья
3 (з)   Николас Тальяфико
17 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Хуан Фойт
16 (п)   Родриго Де
5 (п)   Леандро Паредес
20 (п)   Джовани Ло
10 (н)   Лионель Месси 37'
21 (н)   Пауло Дибала 22'
9 (н)   Серхио Агуэро 12'
1 (в)   Габриэль Ариас
18 (з)   Гонсало Хара
17 (з)   Гари Медель 37'
5 (з)   Пауло Диас
4 (з)   Маурисио Исла
15 (п)   Жан Босежур 16'
20 (п)   Чарлес Арангис
13 (п)   Эрик Пульгар 45'
8 (п)   Артуро Видаль 26'
7 (н)   Алексис Санчес 17'
11 (н)   Эдуардо Варгас
Запасной состав
12 (в)   Агустин Маркесин
23 (в)   Хуан Муссо
14 (з)   Мильтон Каско
13 (з)   Рамиро Мори
4 (з)   Ренсо Саравия
15 (п)   Гидо Писарро
7 (п)   Роберто Перейра
18 (п)   Родригес Гидо
11 (п)   Анхель Ди
19 (н)   Матиас Суарес
12 (в)   Брайан Кортес
23 (в)   Ерко Урра
3 (з)   Гильермо Марипан
21 (з)   Оскар Опасо
2 (з)   Игор Личновски
16 (п)   Педро Эрнандес
6 (п)   Хосе Фуэнсалида
14 (п)   Эстебан Павес
22 (п)   Анхело Сагаль
10 (п)   Диего Вальдес
19 (н)   Хуниор Фернандес 17'
9 (н)   Николас Кастильо
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Перерыв

Какой-то рваный получился первый тайм. Два гола Аргентины практически из ничего, удаление Месси с Меделем за стычку, которая вряд ли тянула на красные карточки. Посмотрим, какой будет вторая половина. Ставим, что удаление еще будет хотя бы одно. Пока же отдыхаем.

'45+4

Все, завершается первый тайм. Перерыв.

'45+3

Фол на Босежуре на половине поля Аргентины, но разыгрывают низом.

'45+2

Арбитр послушал радио, но решения не поменял.

'45+1

Пульгар прямой ногой втыкает Паредесу. Арбитр сразу показывает желтую карточку. Но это вообще на удаление тянуло куда больше, чем стычка Меделя и Месси...

'45+1

Всего три минуты добавлено к первому тайму. Арбитр веселит.

'45

Варгас на скорости с правого фланга делал подачу в штрафную — аргентинские защитники вынесли.

'43

Мяч у сборной Чили, но на поле ничего не происходит.

'41

УДАЛЕНИЕ МЕССИ И МЕДЕЛЯ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ!

'39

VAR проверяет удаление на правомерность. Интересно.

'37

Вот это да, конечно... Месси добежал до лицевой за мячом, который провожал Гари Медель. Уже на границе поля Лионель толкнул в спину соперника слегка. Меделю это очень не понравилось, он разозлился и попер на Месси бодаться. Лионель поднял руки вверх, но не отступил, Медель продолжал переть. Подбежали все игроки, подбежал и судья и махнул шашкой: дал обоим по красной! Это слишком жестко!

'37

ДВА УДАЛЕНИЯ! МЕССИ И МЕДЕЛЬ!

'35

Теперь в офсайде Хуниор Фернандес.

'34

Аргентина стала играть уже откровенным вторым номером, но ее контратаки остаются опаснейшим оружием.

'31

Класснейший пас Месси на врывающегося во вратарскую Дибалу. Удар в прыжке с лета в исполнении форварда «Ювентуса» — немного мимо ворот. Но в любом случае был офсайд.

'30

Высокая подача Арангиса с углового не приводит к моменту. Хотя Дибала вынес прямо в Видаля, но слишком сильно, чтобы тот что-то мог сделать. От ворот.

'29

Арангис закидывает мяч в штрафную, где Антенор Хуниор Фернандес боролся с тремя защитниками. В итоге мяч улетел на угловой от Отаменди, причем чилиец требовал пенальти за игру рукой. Арбитр слушает видеоассистента и назначает угловой.

'28

Забив два, аргентинцы почувствовали себя настоящими хозяевами положения. Все у них действительно хорошо в этом матче.

'26

Вот и стычка. Медель сорвал контратаку подкатом сзади против Дибалы, а получил желтую карточку, Артуро Видаль. После этого он слегка отвесил оплеуху Дибале и потолкался с Агуэро. Одноклубник Артуро по «Барсе» Месси выступил миротворцем. Стычка приличная вышла. Всяко веселее.

'26

Чилийцы заработали штрафной на левом фланге, Чарлес Арангис подал в штрафную, но защитники выбили.

'24

Немного «волейбола» в центре поля. Это все на руку полностью контролирующей игру Аргентине.

'22

Пас из глубины вперед от Ло Чельсо, Дибала просто гениально принял, «выкопав» снаряд себе вперед на ход и сразу же обойдя защитников, благодаря чему вышел один на один и подсек над Арьясом!

'22

ГОООООООООООООООООЛ! Пауло Дибала — 2:0!

'20

Фернандес хитрую передачу сделал перед штрафной, но запутались чилийцы в частоколе защитных порядков соперника и еще снова нарвались на контратаку. Она привела к дальнему удару Ло Чельсо — спокойно поймал в падении мяч Арьяс.

'18

Хуниор Фернандес заменил Алексиса Санчеса.

'17

Травма задней поверхности бедра у Санчеса. Чилийцы пока вдесятером. Контратака Аргентины, фол на Агуэро, и Босежур получает желтую карточку за срыв атаки. Вся сборная Чили обступила арбитра в крайнем возмущении.

'16

Алексис Санчес сидит на газоне. Арбитр жестом изображает носилки. Правда, форвард уходит сам, но снимает тейп по дороге с поля. Неужели все?

'15

Ло Чельсо бьет издали — неточно.

'14

Чили получше смотрелась на первых минутах, но сейчас явно не понимает, как все случилось.

'12

Ничего не происходило, а потом Месси быстро разыграл штрафной из-за центральной линии, пока чилийцы спорили с парагвайским арбитром из-за его назначения, и Агуэро выскочил на рандеву с Арьясом, легко его обыграл и отправил мяч в сетку. Аргентина впереди.

'12

ГООООООООООООООООЛ! Серхио Агуэро — 1:0!

'10

Очень много фолов. В основном в центре поля. Сейчас Пульгара рубанули аргентинцы. Из-за этого никакого темпа нет пока в матче.

'8

Опасно! Выдохнул стадион — Серхио Агуэро первым касанием из-за штрафной выстрелил. Немного мимо ближнего угла. И очень сильный был удар.

'7

Прессингуют футболисты Чили соперника, и аргентинцы чувствуют себя некомфортно, ошибаются на своей половине поля.

'5

Чилийцы пока больше с мячом, но без остроты. Подача с левого фланга из глубины в аргентинскую штрафную, но довольно безадресная.

'3

Пауло Диас рубанул де Пауля на чужой половине поля, не дав Аргентине убежать в контратаку. Немного полежал Родриго, но все уже в порядке.

'2

Достаточно осторожное начало. Команды, как и все в Южной Америке, хорошо друг друга знают, но эти соперники, наверное, знают друг друга особенно хорошо.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Два Кубка Америки подряд эти команды встречались в финалах. Оба матча завершились нулевыми ничьими, а в сериях пенальти чилийцы завоевали свои первые два континентальных трофея в истории. Сегодня у Аргентины есть шанс взять реванш, но это все-таки лишь матч за третье место. Но все равно должно быть интересно. И вряд ли сегодня будет нулевая ничья...

21:55

Вот в каких составах команды выйдут сегодня на этот матч.

Аргентина: Армани — Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико — де Пауль, Паредес, Ло Чельсо — Месси, Агуэро, Дибала.

Чили: Арьяс — Диас, Хара, Пульгар — Медель — Исла, Босежур — Арангис, Видаль — Санчес, Варгас.

21:50

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию матч за 3-е место на Кубке Америки, в котором встречаются сборные Аргентины и Чили.