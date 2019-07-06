Вот это да, конечно... Месси добежал до лицевой за мячом, который провожал Гари Медель. Уже на границе поля Лионель толкнул в спину соперника слегка. Меделю это очень не понравилось, он разозлился и попер на Месси бодаться. Лионель поднял руки вверх, но не отступил, Медель продолжал переть. Подбежали все игроки, подбежал и судья и махнул шашкой: дал обоим по красной! Это слишком жестко!