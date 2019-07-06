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Какой-то рваный получился первый тайм. Два гола Аргентины практически из ничего, удаление Месси с Меделем за стычку, которая вряд ли тянула на красные карточки. Посмотрим, какой будет вторая половина. Ставим, что удаление еще будет хотя бы одно. Пока же отдыхаем.
Фол на Босежуре на половине поля Аргентины, но разыгрывают низом.
Арбитр послушал радио, но решения не поменял.
Варгас на скорости с правого фланга делал подачу в штрафную — аргентинские защитники вынесли.
Мяч у сборной Чили, но на поле ничего не происходит.
УДАЛЕНИЕ МЕССИ И МЕДЕЛЯ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ!
VAR проверяет удаление на правомерность. Интересно.
Вот это да, конечно... Месси добежал до лицевой за мячом, который провожал Гари Медель. Уже на границе поля Лионель толкнул в спину соперника слегка. Меделю это очень не понравилось, он разозлился и попер на Месси бодаться. Лионель поднял руки вверх, но не отступил, Медель продолжал переть. Подбежали все игроки, подбежал и судья и махнул шашкой: дал обоим по красной! Это слишком жестко!
Аргентина стала играть уже откровенным вторым номером, но ее контратаки остаются опаснейшим оружием.
Высокая подача Арангиса с углового не приводит к моменту. Хотя Дибала вынес прямо в Видаля, но слишком сильно, чтобы тот что-то мог сделать. От ворот.
Арангис закидывает мяч в штрафную, где Антенор Хуниор Фернандес боролся с тремя защитниками. В итоге мяч улетел на угловой от Отаменди, причем чилиец требовал пенальти за игру рукой. Арбитр слушает видеоассистента и назначает угловой.
Забив два, аргентинцы почувствовали себя настоящими хозяевами положения. Все у них действительно хорошо в этом матче.
Чилийцы заработали штрафной на левом фланге, Чарлес Арангис подал в штрафную, но защитники выбили.
Немного «волейбола» в центре поля. Это все на руку полностью контролирующей игру Аргентине.
Пас из глубины вперед от Ло Чельсо, Дибала просто гениально принял, «выкопав» снаряд себе вперед на ход и сразу же обойдя защитников, благодаря чему вышел один на один и подсек над Арьясом!
Фернандес хитрую передачу сделал перед штрафной, но запутались чилийцы в частоколе защитных порядков соперника и еще снова нарвались на контратаку. Она привела к дальнему удару Ло Чельсо — спокойно поймал в падении мяч Арьяс.
Ло Чельсо бьет издали — неточно.
Чили получше смотрелась на первых минутах, но сейчас явно не понимает, как все случилось.
Ничего не происходило, а потом Месси быстро разыграл штрафной из-за центральной линии, пока чилийцы спорили с парагвайским арбитром из-за его назначения, и Агуэро выскочил на рандеву с Арьясом, легко его обыграл и отправил мяч в сетку. Аргентина впереди.
Очень много фолов. В основном в центре поля. Сейчас Пульгара рубанули аргентинцы. Из-за этого никакого темпа нет пока в матче.
Прессингуют футболисты Чили соперника, и аргентинцы чувствуют себя некомфортно, ошибаются на своей половине поля.
Чилийцы пока больше с мячом, но без остроты. Подача с левого фланга из глубины в аргентинскую штрафную, но довольно безадресная.
Пауло Диас рубанул де Пауля на чужой половине поля, не дав Аргентине убежать в контратаку. Немного полежал Родриго, но все уже в порядке.
Достаточно осторожное начало. Команды, как и все в Южной Америке, хорошо друг друга знают, но эти соперники, наверное, знают друг друга особенно хорошо.
Два Кубка Америки подряд эти команды встречались в финалах. Оба матча завершились нулевыми ничьими, а в сериях пенальти чилийцы завоевали свои первые два континентальных трофея в истории. Сегодня у Аргентины есть шанс взять реванш, но это все-таки лишь матч за третье место. Но все равно должно быть интересно. И вряд ли сегодня будет нулевая ничья...
Вот в каких составах команды выйдут сегодня на этот матч.
Аргентина: Армани — Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико — де Пауль, Паредес, Ло Чельсо — Месси, Агуэро, Дибала.
Чили: Арьяс — Диас, Хара, Пульгар — Медель — Исла, Босежур — Арангис, Видаль — Санчес, Варгас.
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию матч за 3-е место на Кубке Америки, в котором встречаются сборные Аргентины и Чили.