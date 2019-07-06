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Насыщенный первый тайм и довольно равный и качественный футбол показывают команды. За этим интересно наблюдать. «Локомотив» почти выиграл первую половину, но чемпион сравнял прямо «в раздевалку». Отдыхаем и ждем второй половины игры.
Успевает «Зенит» сравнять счет перед самым перерывом! Смольников подал с правого фланга в штрафную, Дзюба принял на грудь и вторым касанием пытался с линии вратарской расстрелять с левой, но Жемалетдинов заблокировал удар. В итоге получился пас в центр на Азмуна, который подобрал ногу и катнул под штангу. Тут Гилерме спасти никак не мог.
Атака «Локомотива», в которой Баринов бьет из-за штрафной, но совсем неудачно.
Закидывают Антону Миранчуку за спины защитникам «Зенита», но Лунев своевременно выходит за штрафную и грудью скидывает своим.
Фолят на пошедшем вперед левым полуфлангом Ракицком. До ворот неблизко, но и не слишком далеко. Сам пострадавший наверняка и будет исполнять удар.
После удара столкнулись Жемалетдинов и вратарь, и обоим оказывали помощь. Но уже все в порядке.
Штрафной зенитовцы неудачно разыграли, Гилерме быстро и точно ввел мяч в игру вперед. В итоге Смолов бежал к штрафной, убрал под правую в 22-х метров от ворот, не сближаясь с защитником, и пробил — мяч свалился с ноги.
Живоглядов в еще одной позиционной атаке москвичей забрасывает с правого фланга мяч на линию штрафной, откуда в прыжке с разворота бьет Крыховяк. Но неточно.
Позиционная атака «Локомотива» правым флангом с падением Алексея Миранчука в штрафной. Лапочкин предлагает подниматься.
Еще один угловой «Зенита» опять с левого края. Откатил Нобоа на Жиркова, пошел розыгрыш, и в конце концов издали выстрелил в касание набежавший на мяч Смольников — очень неточно.
Алексей Миранчук прокинул между ног защитнику и вроде мог бить, но вместо этого сделал пас к центру перед штрафной на брата, а Антон первым касанием обработал не слишком, надо признать, удобный мяч, ну и вторым пробил — в руки Луневу.
На этот раз подает Нобоа и на Ивановича, который не дотягивается до мяч. Воздух снимают защитники «Локомотива».
Жирков два раза подряд пытался подать в штрафную «Локомотива», но в итоге угловой заработал.
Темп совсем упал в середине первого тайма. Еще и фолы его рвут — Иванович сбил Смолова на приеме в центральном круге.
Мяч больше под контролем у «Локо», который и так ведет в этой игре. Сергей Семак снял пиджак и закатал рукава рубашки.
Крыховяк собрал на чужой половине вокруг себя двоих, и в итоге Ригони очевидно сфолил. Хотя сам аргентинец возмущен. Он вообще на взводе — до того толкнул Живоглядова, из-за чего Мурило и пошел заступаться за партнера.
Алексей Миранчук прикладывается из-за штрафной по воротам, но защитники блокируют.
В центре поля в основном борются команды. С трибуны за «Локомотив» болеет только что покинувший клуб и к тому же травмированный Дмитрий Тарасов.
Можно и нужно было бить, но Антон Миранчук как-то слабенько закинул мяч в центр штрафной, откуда его вынесли легко.
Антон Миранчук в борьбе обставил Смольникова и рвался в штрафную левым флангом, но защитник «Зенит» вцепился в соперника и сфолил.
Классно сыграл Рифат Жемалетдинов, обманувший движением корпуса соперника и продвинувший мяч вперед, а затем сделавший проникающий пас в штрафную на Смолова. Федор принял мяч, а вторым касанием мощно и точно выстрелил в ближний угол. Лунев дотянулся, но не спас!
Футболисты «Зенита» считали, что в результате борьбы за мяч после этого штрафного должен был быть назначен угловой, однако Лапочкин посчитал, что от Оздоева улетел мяч за лицевую. Магомед отчитал рефери.
Мурило осваивается на российской земле. В подкате бьет по ногам Дриусси. С левого фланга будут грузить в штрафную с этого стандарта.
Пока в центре поля идет игра. Вот перехватывает мяч Крыховяк, и быстрая атака «Локо» разворачивается из центра поля. Пас в штрафную на Смолова, но принимать Федору было неудобно, и обработать он не сумел.
Уже на первой минуте команды обменялись неудачными забросами вперед.
Это первый официальный матч на недавно наконец построенной «ВТБ Арене», новом-старом доме московского «Динамо».
Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
«Зенит» и «Локомотив» играли в Суперкубке России друг с другом один раз — в 2008 году «Зенит» выиграл, а Андрей Аршавин забил комичный гол, подловив Ивана Левенца не невнимательности. В прошлом сезоне на пути к чемпионству в РПЛ команда Сергея Семака выиграла у «Локо» дома со счетом 5:3, а во втором круге команды разошлись миром — 1:1.
Состав «Локомотива»: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов.
Состав «Зенита»: Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Встреча запланирована на 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России, в котором встречаются петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».