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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. В неплохом по содержанию первом тайме был забит пока только один гол. Еще большего в плане результативности мы вправе ожидать уже после перерыва.
'45+1
'44
'44
'41
Бийол получил пас на правом краю чужой штрафной и опасно прострелил во вратарскую, где на перехвате в решающий момент сумел сыграть Бородин.
'39
Еще одно нарушение правил. Теперь уже против Набабкина в центре поля. Довольно много фолов у нас в матче, как для товарищеской встречи.
'37
Юнес Намли не по правилам сыграл против Облякова. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'35
Обляков неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции намного выше створа ворот Сафонова.
'34
Бородин подыграл себе рукой поблизости от штрафной «Краснодара» при попытке сыграть на перехвате. Может быть опасный стандарт.
'31
Вандерсон попытался обыграться в стеночку с Ари у чужой штрафной, но тот забрался во вне игры.
'29
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'27
Марадишвили перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной, нарушив правила против Камболова.
'25
Федор Чалов приблизился к чужой штрафной по центру, попытался отпасовать низом на Нисимуру, но отправил мяч слишком слабо и соперник сумел мяч отобрать.
'23
А вот и момент у ЦСКА! Чалов навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где пробил головой Ефремов, но вышло прямо в руку Сафонову!
'22
Руслан Камболов решился на удар по воротам метров с 25-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
'20
Паузу на водопой объявил в нашем матче арбитр.
'17
Магнуссон приблизился к чужой штрафной и опасно низом пробил, но после рикошета мяч прокатился рядом со штангой ворот «Краснодара».
'15
Угловой заработали армейцы на правом фланге. Однако, подача с углового пришлась прямо в руки голкиперу.
'13
Первый удар в створ ворот в нашем матче! Дмитрий Скопинцев выстрелил из-за пределов штрафной с левого фланга атаки, но выручил в прыжке свою команду Акинфеев.
'11
Стоцкий здорово сыграл на опережение против Нисимуры поблизости от центра поля, а у того не выдержали нервы и футболист ЦСКА нарушил правила.
'9
Стоцкий подключился к атаке своей команды по правому флангу, но под прессингом был вынужден пасовать назад на партнера по команде.
'7
Перевод был исполнен у «Краснодара» от центра поля к чужой штрафной, где плохо обработал мяч Намли, упустив возможность для развития атаки.
'5
Достаточно бодро стартовали обе команды в нашем матче. Видно, что никто не собирается просто отсиживаться в обороне.
'3
Ари на скорости убежал вперед по правому флангу атаки, попытался отпасовать в центр в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.