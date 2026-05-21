Единое пособие для многодетных семей в 2026 году: что изменилось и как будут назначать выплаты

С 22 мая 2026 года действуют новые правила назначения единого пособия на детей для многодетных

С 22 мая 2026 года в России изменятся правила назначения единого пособия для многодетных семей. Отныне небольшое превышение дохода не будет препятствием к получению выплаты. Что такое единое пособие на детей, при каких условиях его назначают многодетным семьям, как его получить и сколько оно составляет — в материале «Газеты.Ru».

Что такое единое пособие на детей

Единое пособие на детей для семей с небольшими доходами введено в России в 2023 году. Оно объединило множество разных выплат, которые существовали ранее.

Единое пособие назначается малообеспеченным семьям, воспитывающим детей до 17 лет. Базовый размер выплаты — 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Пособие назначается на каждого ребенка на один год и продлевается по заявлению, если семья сохраняет за собой статус малообеспеченной.

Основания для назначения единого пособия:

* ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума;

* доход каждого трудоспособного члена семьи за год составил не менее 8 МРОТ;

* собственность семьи соответствует установленным критериям;

* заявитель и дети, на которых назначается пособие, — граждане РФ, они постоянно здесь проживают.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребенка. Подать заявление на единое пособие на детей можно на «Госуслугах», в МФЦ или отделении СФР по месту жительства.

Единое пособие привязано к размеру прожиточного минимума на детей в регионе. В 2026 году величина прожиточного минимума на ребенка составляет:

* Республика Бурятия — 20025 руб.

* Республика Мордовия — 15615 руб.

* Краснодарский край — 17636 руб.

* Красноярский край — 20391 руб.

* Хабаровский край — 23758 руб.

* Владимирская область — 17820 руб.

* Камчатский край — 32333 руб.

* Магаданская область — 32062 руб.

* Оренбургская область — 15983 руб.

* Москва — 21903 руб.

* Московская область — 19677 руб.

* Санкт-Петербург — 20025 руб.

Полные данные приведены на сайте СФР.

Как изменится назначение единого пособия для многодетных в мае 2026 года

22 мая вступает в силу новый закон №29-ФЗ от 20 февраля 2026 года, который смягчит правила оценки дохода при назначении единого пособия многодетным семьям. Теперь при продлении выплат им сохранят пособие, даже если среднедушевой доход на члена семьи незначительно превышает региональный прожиточный минимум.

Не более 10% допускается превышение дохода над региональным прожиточным минимумом при назначения единого пособия многодетным

Ранее незначительная разница с прожиточным минимумом закрывала многодетным доступ к помощи, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

«Но объективно эти люди особенно нуждаются в поддержке государства, ведь они воспитывают трех и более детей, а значит, вынуждены тратить больше денег, чем родители с одним-двумя несовершеннолетними. Хотя официальной статистики по отказам в выплате пособия ни Соцфонд, ни Минтруд не раскрывали, эта проблема наболевшая», — рассказала Ирина Андриевская.

По словам эксперта, исправлять несправедливость властям пришлось с помощью закона, который был принят с подачи главы государства. По новым правилам для многодетных введено послабление: они продолжат получать единое пособие на детей, если превышение дохода составит не более 10% от величины прожиточного минимума в регионе.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, Надежда Капустина в беседе с «Газетой.Ru» обратила внимание на то, что подобное смягчение применяется исключительно к случаям продления уже ранее назначенного пособия, а не к первичному обращению.

74 тыс. семей дополнительно получат поддержку в результате нововведения, по оценкам Минтруда

В этих многодетных семьях, согласно официальным данным, воспитываются более 230 тыс. детей.

Куда обращаться для продления единого пособия для многодетных семей

Как рассказали в пресс-службе Отделения СФР России по г. Москве и Московской области, новые правила назначения единого пособия вступят в силу 22 мая.

Теперь многодетным семьям с незначительным превышением по доходам сохранят право на получение выплаты в следующем периоде. Важное условие — заявление необходимо подать в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты. При этом превышение дохода должно быть единственным основанием отказа в едином пособии. Отделение СФР России по г. Москве и Московской области

Отделения СФР по всей России автоматически пересмотрят все ранее принятые отказы многодетным семьям из-за небольшого превышения дохода. Повторно обращаться в Социальный фонд не нужно. Пересмотр решения об отказе будет проведен в проактивном режиме, родители получат уведомление через личный кабинет на портале госуслуг.

Почему изменили правила назначения единого пособия для многодетных

Пересмотр условий продления единого пособия для многодетных семей обусловлен демографическим и социально-экономическим контекстом, считает Надежда Капустина.

Государство стремится не допустить ситуации, когда семья, добросовестно трудящаяся и лишь немного превысившая пороговое значение дохода, мгновенно лишается финансовой опоры, столь критически значимой для содержания и воспитания нескольких детей. Эта корректировка устраняет так называемый «эффект обрыва», при котором символическое увеличение заработка оборачивалось ощутимыми потерями в семейном бюджете. Надежда Капустина профессор Финансового университета при Правительстве РФ

В свою очередь Ирина Андриевская отмечает, что с рождением третьего ребенка среднедушевой доход семьи падает примерно на 20%. Ведь общий заработок двух родителей, допустим, в 100 тыс. рублей приходится делить не на четырех членов семьи, а на пятерых.

«Среднедушевой доход снижается с 25 до 20 тыс. рублей. И если государство компенсирует хотя бы часть выпавшего дохода, рассчитав среднедушевой доход по льготной схеме с разрешенным превышением и выплачивая людям за каждого ребенка по 50% от регионального прожиточного минимума, то многодетные перекроют «просадку»», — подчеркнула она.

Пример расчета для назначения единого пособия многодетным

Дано: многодетная семья из пяти человек, проживающая в Подмосковье, в которой трое несовершеннолетних детей.

Вопрос: какая максимальная сумма дохода возможна, чтобы продлить выплату единого пособия?

Расчет

В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в Московской области установлен в размере 20286 рублей . По новым правилам, чтобы выплата единого пособия была продолжена, доход на одного члена семьи не может превышать его на 10%. То есть предельная планка дохода в расчете на одного человека:

22286 + 10% = 22314,6 руб. в месяц .

Так как в составе семьи пять человек, то ежемесячный доход родителей, которые рассчитывают на пособие, не должен превышать 111573 руб.

22 314,6 руб. х 5 = 111 573 руб.

В год это — 1 млн 338 тыс. 876 руб.

При назначении пособия Социальный фонд России считает среднедушевой доход семьи от суммарного дохода обоих родителей до вычета налогов.

«Если он не превышает 1338876 рублей, семья «уложится» в правило «плюс 10%» и получит выплаты на детей» — отмечает Ирина Андриевская. Если годовой доход многодетной семьи из Подмосковья за предыдущие 12 месяцев хоть на рубль превысит границу в 1338876 руб., то в едином пособии ей будет отказано.

Важные нюансы назначения единого пособия многодетным семьям

Ирина Андриевская обращает внимание, что воспользоваться льготой можно только один раз . Иными словами, тем, кто превышает лимит, установленный государством, помогать будут однократно.

В 2027, 2028 годах и в дальнейшем многодетная семья не сможет использовать льготу. Для нее будет действовать общий порядок, то есть людям придется «укладываться» в региональный прожиточный минимум по среднедушевому доходу. Конечно, нельзя исключать, что для многодетных власти продлят особые условия в части пособий. Но пока, к сожалению, о регулярной соцпомощи в рамках льготного механизма речи не идет. Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Также эксперт обратила внимание, что если многодетные уже получили отказ из-за превышения «порога» среднедушевого дохода в феврале, а затем, к примеру, подали повторное заявление в мае и получили одобрение, то автоматического перерасчета за январь-апрель им не сделают. Как разъяснили в Соцфонде, правило «плюс 10%» не работает, так как пособие уже назначено до вступления в силу нового закона 22 мая.

Надежда Капустина напоминает, что смягчение касается исключительно отказов, мотивированных незначительным превышением дохода. Все иные основания по-прежнему влекут отказ в назначении.

К таким основаниям могут быть отнесены:

* несоблюдение правила нулевого дохода правило нулевого дохода предполагает, что отсутствие у трудоспособных членов семьи доходов от трудовой, предпринимательской или иной деятельности либо наличие доходов менее 8 МРОТ обосновано объективными жизненными обстоятельствами,

* наличие имущества сверх установленных лимитов,

* недостоверность представленных сведений.

«Правило о нулевом доходе для многодетных родителей сохраняет свою силу. Это означает, что отсутствие у одного из родителей трудовой занятости должно быть обосновано уважительными причинами. Второй родитель обязан подтвердить наличие заработка либо иного законного источника поступлений», — пояснила Надежда Капустина.