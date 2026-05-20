21 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

21 мая православные верующие празднуют Вознесение Господне. В мире отмечают День чая и День культурного разнообразия, в России с профессиональном праздником поздравляют моряков Тихоокеанского флота, полярников и военных переводчиков. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 21 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 мая

• День образования Тихоокеанского флота ВМФ России

Праздник установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом РФ в 1996 году. Дата приурочена к историческому событию: 21 мая 1731 года была основана Охотская военная флотилия. Ее корабли и суда стали первым звеном в формировании военно-морских сил Российской империи на Дальнем Востоке.

Моряки Тихоокеанского флота защищали Россию во многих сражениях: при обороне Петропавловска в 1854 году, в Русско-японской, Гражданской и Великой Отечественной войнах. Сегодня они обеспечивают безопасность судоходства и страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• День военного переводчика в России

21 мая 1929 года в СССР был подписан приказ «Об установлении звания для начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии «Военный переводчик». Документ закрепил статус и правовые основы этой профессии. От работы военного переводчика часто зависят успех переговоров, точность разведданных и, в конечном итоге, жизни людей.

Праздник в честь военных переводчиков появился в России в 2000 году по инициативе выпускников Военного института иностранных языков.

• День полярника в России

Праздник отмечается с 2013 года в знак признания заслуг исследователей полярных районов. Дата выбрана в честь старта первой дрейфующей экспедиции «Северный полюс — 1» в Арктике, которая началась 21 мая 1937 года. В этот день советский летчик Михаил Водопьянов впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса, применив тормозной парашют. Сегодня День полярника отмечают все, кто живет и работает в Арктике и Антарктике.

• День инвентаризатора в России

Профессиональный праздник специалистов бюро технической инвентаризации (БТИ) отмечается в России с 1999 года. В этот день в 1927 году было принято положение об инвентаризации имущества местных советов, что положило начало развитию учета и контроля материальных ресурсов в стране. Спустя три года в СССР были организованы особые учетно-экономические бюро для проведения инвентаризации.

• Международный день чая

Один из самых популярных напитков появился примерно в III веке до н.э. в Китае и распространился по всей планете. Ему приписывают целебные свойства, называют тонизирующим и согревающим средством. Многие просто не мыслят свой день без этого напитка.

Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году провозгласила 21 мая Международным днем чая. Праздник учрежден для привлечения внимания к проблемам производства и сбыта чая, к положению работников этой отрасли, а также служит напоминанием о пользе и вкусе этого напитка.

• Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Праздник отмечается с 2002 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН для установления диалога между различными нациями, этносами и общинами по всему миру. В эту дату проводятся образовательные мероприятия и просветительские форумы, посвященные теме мирного сосуществования и взаимодействия представителей разных культур.

• Международный день космоса

Неофициальный праздник посвящен красоте и величию просторов Вселенной. В 1998 году американский астронавт Эндрю Томас, находясь на борту орбитальной станции «Мир», предложил учредить дату, которая объединит поклонников космической отрасли и станет поводом для проведения научных мероприятий на эту тему.

Эта дата дополняет главный праздник космонавтов, исследователей космоса и разработчиков космической техники — Международный день полета человека в космос, который отмечается 12 апреля в мире и в России. В нашей стране он называется Днем космонавтики.

Веселые праздники 21 мая • День «Говори как Йода». Благодаря Джорджу Лукасу и его саге «Звездные войны» в День космоса вспоминают магистра Йоду, который часто менял порядок слов. • День музы и вдохновения. В праздник творчества постарайтесь обрести источник вдохновения — это может быть любимый человек или, например, чашечка ароматного кофе. • День обмена талисманами. Праздник придуман, чтобы поделиться своей положительной энергией с близким и показать, как важен для тебя человек рядом.

Что отмечают в разных странах 21 мая

• Национальный день борьбы с терроризмом — Индия. 21 мая 1991 года в результате террористического акта погиб Раджив Ганди — известный индийский политик. В память об этом в стране ежегодно отмечают День борьбы с терроризмом. Он напоминает о том, как важно бороться с террористическими угрозами и проявлять бдительность. В память о Радживе Ганди и других жертвах терактов в стране объявляют две минуты молчания.

• Пировассия — Греция. Праздник отмечают с 21 по 23 мая в северной части страны, где проживает анастенарийцы — греческий субэтнос. Пировассия связана с традицией хождения босиком по раскаленным углям, само название переводится как «огнехождение». Участники читают молитвы и держат над головами иконы. Греческая православная церковь считает это пережитком язычества, однако жители севера страны утверждают, что праздник восходит к христианским традициям.

• Предой — Болгария. Праздник начинается с ритуального надоя молока, для которого выбирают самую породистую овцу. Пастухи доят овец и проводят обряды для защиты стада — привязывают к ведерку с молоком красной ниткой герань и крапиву, а молоко процеживают. После этого на полянах устраивают большой праздник с угощеньями, песнями и танцами.

Религиозные праздники 21 мая

• Вознесение Господне

21 мая православные верующие вспоминают одно из главных событий священной истории, когда Иисус Христос вознесся на небо. Этот момент описан в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов. После Воскресения Спаситель 40 дней оставался на земле и несколько раз являлся своим ученикам, укрепляя в них веру. На 40-й день Христос повел учеников на гору Елеон, поднял руки, подал им благословение и начал возноситься на небо. Его покрыли облака, и тогда появились двое ангелов, которые возвестили Второе пришествие.

В христианстве праздник Вознесения ассоциируется с радостью и надеждой на вечную жизнь.

• День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов считается автором одного из четырех канонических Евангелий, книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. По преданию, в этот день на его могиле находится на территории современной Турции в городе Сельчук в 2,5 км от Эфеса на протяжении многих столетий происходили чудеса — выступал тонкий слой праха, приносивший исцеление всякому, кто с верою обращался к святому. Согласно легенде, прах поднимался будто от дыхания апостола, сошедшего в землю живым. Игумен Даниил, первый русский паломник, посетивший святое место, оставил такое описание: «Тут находится гроб Иоанна Богослова, и исходит в день его памяти земная пыль святая, ее берут люди на исцеление всех болезней...».

Народные праздники 21 мая

Иван Долгий

По православному календарю 21 мая — дата почитания памяти апостола Иоанна Богослова. В народе «Долгим» святого прозвали потому, что все работы, которые совершались в этот день, начинались от самой зари и продолжались до темноты.

На Руси в этот день сеяли пшеницу. Хозяйки пекли пироги из пшеничной муки и угощали ими странников, бедных и нуждающихся. Считалось, что это привлечет в дом благополучие и достаток. Старики выходили на улицы и молили Бога о встрече с добрым человеком, который разделил бы с ними кусок пирога. Если такой прохожий встречался им на пути, это считалось хорошим знаком и предвестием богатого урожая. А если улица была пуста, то пирог нужно было скормить птицам.

Именины 21 мая

• Арсений;

• Иван;

• Никифор;

• Пимен.

Приметы: что можно и нельзя делать 21 мая

Приметы о погоде

Дождливое утро — к богатому урожаю грибов и ягод.

Воробьи закапываются в песок — к сильному ветру.

Красное небо на закате — к теплу и ясной погоде.

Что можно делать 21 мая

• Надевать новую одежду — к благополучию.

• Сеять зерновые — они могут дать хороший урожай.

• Заботиться о домашних животных.

• Молиться о здоровье.

• Отдыхать возле воды.

Что нельзя делать 21 мая

• Отказывать в помощи.

• Ходить в грязных вещах — можно навлечь болезни.

• Гадать и проводить магические обряды.

• Начинать ремонт и строительство.

Лунный календарь 21 мая

Фаза Луны: растущая Луна, 6-й день лунного цикла.

Луна в знаке зодиака Лев.

По мнению астрологов, 21 мая важно замедлиться и прислушаться к себе. В этот день хорошо работает интуиция, поэтому стоит обратить внимание на внутренний голос. День не будет богат на впечатляющие события, зато в делах царит умиротворение — ваши идеи и планы воспримут положительно, а новые знакомства подарят приятные эмоции.

Если верить астрологическим прогнозам, 21 мая — хороший день для решения денежных вопросов и управления бизнесом. Но на активные изменения эзотерики решаться не советуют, полагая, что лучше заняться продолжением уже начатых дел.

21 мая родились представители знака зодиака Близнецы. Ими управляет планета Меркурий.

Как утверждают астрологи, планета наделила Близнецов умом, коммуникабельностью и любознательностью, но характер представителей стихии воздуха может быть переменчив.

Какие исторические события произошли 21 мая

• 1792 год — извержение вулкана Ундзен находится на японском острове Кюсю унесло жизни 15 тысяч человек. Это одно из самых разрушительных извержений по количеству жертв за всю историю человечества.

• 1840 год — Новая Зеландия объявлена британской колонией.

• 1904 год — в Париже основана Международная федерация футбола (FIFA).

• 1928 год — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование Микки Мауса.

• 1961 год — в СССР впервые провели телетрансляцию зарубежного футбольного матча (Польша — СССР).

• 1979 год — состоялся первый концерт Элтона Джона в России — в Ленинграде.

• 2008 год — в Санкт-Петербурге появились слухи о выбросе в атмосферу радиоактивных веществ, после чего в аптеках города закончился запас йодсодержащих препаратов.

• 2017 год — вышел третий сезон культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».

Кто родился 21 мая

• В 1471 году родился Альбрехт Дюрер — немецкий живописец эпохи Возрождения.

• В 1872 году родилась Тэффи (настоящее имя — Надежда Лохвицкая) — русская писательница, поэтесса, мемуаристка, переводчица.

• В 1921 году родился Андрей Сахаров — советский физик-теоретик, член Академии наук СССР, диссидент и правозащитник, один из создателей первой советской водородной бомбы.

• В 1924 году родился Борис Васильев — советский писатель, автор повестей «В списках не значился», «А зори здесь тихие».

• В 1934 году родился Глеб Панфилов — советский и российский режиссер и сценарист, народный артист РСФСР, известен по фильмам и сериалам «В огне брода нет», «Начало», «Романовы. Венценосная семья».

• В 1946 году родился Николай Досталь — кинорежиссер, народный артист РФ, автор фильмов «Мелкий бес» и «Монах и бес».

• В 1949 году родилась Любовь Полищук — народная артистка РФ, звезда многих фильмов и сериалов, среди которых — «Интердевочка» и «Моя прекрасная няня».

• В 1972 году родился Notorious B.I.G. — один из самых прославленных американских рэперов в истории, чьи альбомы распроданы десятками миллионов копий.

Кто скончался 21 мая • В 1616 году скончался Кузьма Минин — один из организаторов земского ополчения. • В 1915 году скончался Пьер Мартен — разработчик мартеновского способа получения литой стали. • В 1957 году скончался Александр Вертинский — певец и актер, лауреат Сталинской премии.

Кто отмечает день рождения

• 75 лет исполняется Юрию Чайке — государственному и политическому деятелю, заслуженному юристу РФ и бывшему генеральному прокурору.

• 71 год исполняется Сергею Шойгу — государственному и военному деятелю, секретарю Совета безопасности РФ, бывшему министру обороны.

• 63 года исполняется Елене Водорезовой — советской фигуристке, первой в советской истории женщине-призеру чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании.

• 60 лет исполняется Лизе Эдельштейн — американской актрисе, известной по одной из главных ролей в сериале «Доктор Хаус».

• 35 лет исполняется Никите Преснякову — певцу, музыканту и актеру, сыну Владимира Преснякова — младшего и Кристины Орбакайте.

• 30 лет исполняется Карену Хачанову — российскому теннисисту, серебряному призеру Олимпиады 2020 года и победителю восьми турниров ATP.