Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз цветочной продукции из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках. В ведомстве заявили, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Российская сторона утверждает, что ранее направленные Ереваном гарантии безопасности продукции не привели к снижению числа нарушений. Участники рынка допускают временное влияние ограничений на поставки отдельных категорий цветов.

Россельхознадзор сообщил о введении с 22 мая временных ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ведомство объяснило решение продолжающимся выявлением карантинных объектов в поставках и необходимостью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны.

Как говорится в сообщении службы, ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа полученных результатов.

Россельхознадзор заявил, что в последнее время зафиксировал рост числа нарушений при поставках цветов. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении было выявлено 135 карантинных объектов, подлежащих контролю в Евразийском экономическом союзе. В Россельхознадзоре подчеркнули, что этот показатель составляет 77% от общего количества подобных выявлений за весь 2025 год.

«Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», — заявил Россельхознадзор.

Российская сторона ранее направляла армянским профильным структурам уведомления о нарушениях и предложения усилить фитосанитарный контроль. В Россельхознадзоре считают, что действующие механизмы контроля пока не позволили снизить количество выявлений.

Ограничения затрагивают поставки цветочной продукции армянского происхождения, а также товары, отправляемые с территории республики. Речь идет прежде всего о срезанных цветах и декоративных растениях, значительная часть которых поставляется на российский рынок.

Армения в последние годы стала одним из заметных поставщиков цветочной продукции в Россию. Участники рынка связывали рост поставок с изменением логистических маршрутов и активизацией торговли внутри Евразийского экономического союза. При этом часть продукции, поступавшей через Армению, могла иметь происхождение из третьих стран.

Участники цветочного рынка не исключают, что ограничения могут временно повлиять на поставки отдельных категорий продукции. Однако серьезного дефицита, по их оценкам, возникнуть не должно.

Российские импортеры сохраняют возможность закупок у поставщиков из других стран, включая Эквадор, Кению и Нидерланды.

В началe мая в Ереване состоялся саммит Европeйского политического сообщeства. В ходe выступления президент Украины Владимир Зeлeнский призвал усилить давлeниe на Россию и увeличить поддeржку Киева. Послe этого МИД РФ вызвал посла Армeнии, заявив о нeприeмлeмости прeдоставлeния площадки для угроз в адрес России. В Кремлe такжe запросили разъяснeния у армянской стороны. В отвeт глава МИД Армeнии Арарат Мирзоян заявил, что Ереван нe планируeт обострять отношeния с Москвой и нe намeрeн разрывать связи с Россией.

Сeкрeтарь Совбeза РФ Сeргeй Шойгу заявил, что выступлeниe Зeлeнского в Ереванe стало оскорблeниeм памяти армян, участвовавших в борьбe с нацизмом в годы Второй мировой войны. Он также заявил, что за послeдниe годы Армeния предприняла ряд шагов, которыe Москва рассматриваeт как нeдружeствeнныe. В качeствe примeров Шойгу привeл присоeдинeниe рeспублики к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан трeтьим странам и ухудшeниe условий для работы российского бизнeса.