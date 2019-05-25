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РБ Лейпциг Бавария

Прощание с легендами: «Бавария» идет за Кубком. LIVE

Онлайн-трансляция матча финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» проводит свой последний официальный матч в сезоне — финал Кубка Германии против «РБ Лейпцига». Эта игра станет прощальной для легенд «Баварии» Арьена Роббена и Франка Рибери, которые объявили о своем уходе из клуба после этого сезона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Финал  |   25 мая 21:00   |  2 тайм
РБ Лейпциг
0:1
Бавария
Стадион «Олимпиаштадион», Берлин | Главный судья: Тобиас Штилер (Оберхаузен, Германия)
Левандовски 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Петер Гулачи
16 (з)   Лукас Клостерман
23 (з)   Марцель Хальстенберг
6 (з)   Ибраима Конате
4 (з)   Вилли Орбан
14 (п)   Тайлер Адамс
7 (п)   Марсель Забитцер
10 (п)   Эмиль Форсберг
44 (п)   Кевин Кампль
11 (н)   Тимо Вернер
9 (н)   Юссуф Поульсен
1 (в)   Мануэль Нойер
32 (з)   Йозуа Киммих
27 (з)   Давид Алаба
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Матс Хуммельс
6 (п)   Тьяго Алькантара
22 (п)   Серж Гнабри
8 (п)   Хави Мартинес
29 (п)   Кингсли Коман
9 (н)   Роберт Левандовски 29'
25 (н)   Томас Мюллер
Запасной состав
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано
22 (з)   Норди Мукиэле
8 (п)   Амаду Айдара
27 (п)   Конрад Лаймер
31 (п)   Диего Демме
20 (н)    Матеус
26 (в)   Свен Ульрайх
13 (з)    Рафинья
17 (з)   Жером Боатенг
7 (п)   Франк Рибери
10 (п)   Арьен Роббен
24 (п)   Корентин Толиссо
35 (п)   Ренату Саншеш
Самоечитаемое
Трансляция
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'50
Нойер! Форсберга отличной передачей вывели один на один, он убежал к штрафной и пробил в дальний угол, а голкипер ногой перевёл на угловой!
'48
Алькантара получил мяч на линии штрафной и резко пробил по воротам — над перекладиной получилось!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Хорошо начал матч «Лейпциг», но после пропущенного гола явно сник. Можно сказать, что «Бавария» чудом не забила второй раз. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45+1
Гулачи удаётся поймать мяч после навеса Алабы с углового.
'45
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
'45
Суматоха у штрафной номинальных хозяев финала заканчивается тем, что Хуммельс получает мяч у угла вратарской и пытается пробить под дальнюю штангу, но получается немного неточно, а у штанги кто-то из защитников опережает Мартинеса, не давая ему подправить мяч и вынося его за лицевую!
'43
Левандовски попал в офсайд.
'42
Уверенно справляется с угловым «Лейпциг».
'41
Конате! Коман получил мяч на чужой половине поля, убежал к штрафной, обыграл выскочившего навстречу голкипера и пробил на средней высоте в почти пустые ворота, но защитник головой перевёл мяч на угловой!
'39
«Бавария» в основном контролирует мяч сейчас, а когда теряет его, то сразу прессингует соперника.
'37
Поульсен прошёл вперёд по флангу и навесил в штрафную — защита выбила мяч.
'35
Легко справляются футболисты из Лейпцига с угловым мюнхенцев.
'33
Перехватила защита передачу Мюллера в штрафную.
'31
«Лейпциг» заработал штрафной на фланге, но ничего опасного из него не извлёк.
'29
ГОЛ! Алаба догнал мяч у лицевой линии после короткой передачи и навесил к линии вратарской. Мяч пролетел над Мюллером, зато лёг точно на голову Левандовски, который в прыжке пробил в противоход голкиперу, точно в угол!
'27
Плотный удар Забитцера от линии штрафной чуть неточен — рядом со штангой полетел мяч!
'25
Мюллер в быстрой атаке мог убежать один на один с Гулачи, но защитник догнал Томаса и отобрал у него мяч.
'23
Забитцер от правой части штрафной вырезал передачу к дальней штанге, где Вернер чуть-чуть не добрался до мяча! Могло быть очень опасно.
'21
Мюллер нарушил правила в атаке.
'19
Алаба нанёс удар в касание метров с 28 — мяч сорвался у него с ноги и полетел на трибуны.
'17
Всё в порядке с Ибраимой, продолжает он игру.
'16
Небольшая пауза в матче. Конате оказывают медицинскую помощь.
'14
Забитцер нанёс плотный удар со средней дистанции, но в цель и близко не попал.
'12
Мюллер навесил в штрафную, защита «Лейпцига» легко отбилась.
'10
Поульсен выиграл верховую борьбу после навеса от угла поля и нанёс резкий удар головой — Нойер ухитрился среагировать и в прыжке задел мяч, переведя его в перекладину, от которой тот отскочил в поле!
'9
Вернер прострелил в штрафную, передача была заблокирована. Угловой будет.
'7
Теряет «Бавария» мяч при попытке атаки левым флангом.
'5
Нойер уверенно сыграл после подачи со штрафного, в прыжке забрав мяч в руки.
'3
Гнабри вошёл в штрафную, обыграл трёх соперников и пробил в направлении правого угла ворот — рядом со штангой!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Германии: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.