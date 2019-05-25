РБ Лейпциг

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Трансляция
С конца
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'50
Нойер! Форсберга отличной передачей вывели один на один, он убежал к штрафной и пробил в дальний угол, а голкипер ногой перевёл на угловой!
'48
Алькантара получил мяч на линии штрафной и резко пробил по воротам — над перекладиной получилось!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Хорошо начал матч «Лейпциг», но после пропущенного гола явно сник. Можно сказать, что «Бавария» чудом не забила второй раз. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45+1
Гулачи удаётся поймать мяч после навеса Алабы с углового.
'45
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
'45
Суматоха у штрафной номинальных хозяев финала заканчивается тем, что Хуммельс получает мяч у угла вратарской и пытается пробить под дальнюю штангу, но получается немного неточно, а у штанги кто-то из защитников опережает Мартинеса, не давая ему подправить мяч и вынося его за лицевую!
'43
Левандовски попал в офсайд.
'42
Уверенно справляется с угловым «Лейпциг».
'41
Конате! Коман получил мяч на чужой половине поля, убежал к штрафной, обыграл выскочившего навстречу голкипера и пробил на средней высоте в почти пустые ворота, но защитник головой перевёл мяч на угловой!
'39
«Бавария» в основном контролирует мяч сейчас, а когда теряет его, то сразу прессингует соперника.
'37
Поульсен прошёл вперёд по флангу и навесил в штрафную — защита выбила мяч.
'35
Легко справляются футболисты из Лейпцига с угловым мюнхенцев.
'33
Перехватила защита передачу Мюллера в штрафную.
'31
«Лейпциг» заработал штрафной на фланге, но ничего опасного из него не извлёк.
'29
'27
Плотный удар Забитцера от линии штрафной чуть неточен — рядом со штангой полетел мяч!
'25
Мюллер в быстрой атаке мог убежать один на один с Гулачи, но защитник догнал Томаса и отобрал у него мяч.
'23
Забитцер от правой части штрафной вырезал передачу к дальней штанге, где Вернер чуть-чуть не добрался до мяча! Могло быть очень опасно.
'21
Мюллер нарушил правила в атаке.
'19
Алаба нанёс удар в касание метров с 28 — мяч сорвался у него с ноги и полетел на трибуны.
'17
Всё в порядке с Ибраимой, продолжает он игру.
'16
Небольшая пауза в матче. Конате оказывают медицинскую помощь.
'14
Забитцер нанёс плотный удар со средней дистанции, но в цель и близко не попал.
'12
Мюллер навесил в штрафную, защита «Лейпцига» легко отбилась.
'10
Поульсен выиграл верховую борьбу после навеса от угла поля и нанёс резкий удар головой — Нойер ухитрился среагировать и в прыжке задел мяч, переведя его в перекладину, от которой тот отскочил в поле!
'9
Вернер прострелил в штрафную, передача была заблокирована. Угловой будет.
'7
Теряет «Бавария» мяч при попытке атаки левым флангом.
'5
Нойер уверенно сыграл после подачи со штрафного, в прыжке забрав мяч в руки.
'3
Гнабри вошёл в штрафную, обыграл трёх соперников и пробил в направлении правого угла ворот — рядом со штангой!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Германии: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.