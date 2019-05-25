РБ Лейпциг

'45+3

В компенсированное время ничего интересного не произошло. Хорошо начал матч «Лейпциг», но после пропущенного гола явно сник. Можно сказать, что «Бавария» чудом не забила второй раз. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.